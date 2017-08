Martinović: KotorArt je pobijedio politiku

„KotorArt je preživio pokušaj gašenja i iz tog pokušaja izašao je još jači i kvalitetniji. Nećemo pretjerati ako kažemo da je IX međunarodni festival KotorArt TRIJUMF kulture i umjetnosti nad politikom, TRIJUMF kvaliteta, vrijednosti, talenta, istrajnosti, hrabrosti, posvećenosti i ljubavi nad svim njihovim suprotnostima. I možda najvrjednije: trijumf duhovnog nad materijalnim“, ocijenio je pijanista Ratimir Martinović na konferenciji povodom završetka IX Međunarodnog festivala KotorArt koji je počeo 30. juna.

„Ovogodišnji festival je i zavještanje, legat crnogorske kulture u namjeri da se nijednom pojedincu, festivalu, nijednom subjektu kulturnog djelovanja u Crnoj Gori ne desi ono što se desilo KotorArtu: da 30 dana prije festivala sa gotovim, spremnim programom, bude ukinut državni budžet iz političkih razloga. U istoriji su postojale mecene umjetnosti kojima su posvećivana djela, mecene koje su zlatnim slovima uklesane u umjetnost koju su podržavali. Te mecene nisu ostale upamćene toliko po poslovima koji su im donijeli kapital već po bezvremenoj umjetnosti u koju su se ugradili. Nažalost, kroz istoriju pa i u sadašnjosti imamo i one koji nam daju drugačije primjere i koji se drugačije zovu“, dodao je Martinović.

On je istakao da su se DBDM i KotorArt desili zahvaljujući podršci pokrovitelja i sponzora ali i razumijevanju umjetnika i ogromnoj podršci medija.

„U proteklih mjesec i po KotorArt je bio medijski najpraćeniji festival na čemu smo veoma zahvalni medijima ne samo u Crnoj Gori već i regionu. Festival se desio zahvaljujući činjenici da su gotovo svi programi bili rasprodati, ne samo zbog kvaliteta umjetnika koji su gostovali, već zbog podrške koju nam je javnost pružila od samog početka sporenja sa našim resornim ministarstvom. Ta masovnost posjete, od prvog koncerta 13. jula, do posljednjeg, jučerašnjeg, 13. avgusta nama je dodatno ohrabrenje i potvrda ispravnosti svih odluka i postupaka koje smo donijeli u proteklom periodu. Na sve to, podrška nam je stizala i od onih koji nisu bili u publici ali jesu naši prijatelji festivala, prijatelji Kotora, Boke i Crne Gore. Od najpoznatije svjetske pijanistkinje Judže Vang, Simona Trpčeskog, Ive Josipovića, poznate blogerke Jelene Vuković / Ginger in Montenegro, preko brojnih drugih znanih i manje znanih ljudi, tokom cijelog festivala stizale su poruke podrške i ohrabrenja koje su nam bili dodatni vjetar u jedra. Neke od fotografija koje su pristigle tokom trajanja festivala vidjećete na monitoru, a sve one nose jednu od poruka ovogodišnjeg festivala: Kultura iznad politike“, naglasio je Martinović.

Ovogodišnji KotorArt trajao je od 30. juna do 13.avgusta i sastojao se iz 4 programske cjeline: KotorArt-Međunarodni Festival Klapa Perast (30. juna i 1.jula), KotorArt -Kotorski festival pozorišta za djecu (od 01.-12. Jula), KotorArt-Pjaca od filozofa (24.jula) i KotorArt-Don Brankovi Dani Muzike (od 13.jula-13. avgusta). Festival jeorganizovan pod pokroviteljstvom Opštine Kotor i uz podršku sponzora Coca Cola, Luštica Bay, Hoteli Palma i Palmon Bay i Sava Osiguranje.

„Na ovogodišnjem festivalu učestvovalo je preko 1000 učesnika iz 20 zemalja svijeta. Izvedena su ukupno 243 programa (36 u glavnom i 207 u pratecem programu). Učesnike smo dočekali iz: Crne Gore, Srbije, BiH, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Jermenije, Poljske, Francuske, Italije, Velike Britanije, Ukrajine, Njemačke, Kazahstana, Danske, Rusije, Južne Afrike, Turske, Španije i Grčke. Ovogodišnji festival posjetilo je preko 50 000 posjetilaca“, saopštila je Sara Lakičević, PR KotorArta.

Martinović inače direktor Don Brankovih dana muzike, muzičkog segmenta KotorArta čijim programom je juče završen ovaj festival, podsjetio je da je umjesto prvobitnih 16, održano 11 koncerata.

„Zaista posebna atmosfera svih ovih koncerata na otvorenom i rekao bih, poslije odslušanih koncerata i razgovora sa svim umjetnicima, posebna inspiracija našim Kotorom i Bokom. Da rezimiram, ovogodišnji festival je potpuno opravdao dva slogana pod kojima se održavao: „KotorArt Renesansa“, ukazujući da je procvat umjetnosti moguć uz malo hrabrosti i puno ljubavi, i drugi, koji sve vrijeme vidite ovdje na ekranu a to je:“ Kultura iznad politike“, ocijenio je Martinović.

Prema njegovim riječima, u odlučivanju o dokazanim vrijednostima kulture, umjetnosti ali i baštine, obrazovanja i svega drugog što spada u sferu javnog interesa i javnog dobra, „ne bismo se smjeli rukovoditi dnevno-političkim interesima“.

„Da li će neka škola da se izgradi ili ne, da li će neki festival da se ugasi ili ne, da li će neki put da se probije (…) to su sve predmeti javnog interesa a ne dnevnih politika i prostori sukoba političkih neistomišljenika. KotorArt je već pisao nadležnim Centrima kulture u Bijelom Polju i Pljevljima da upravo naši – KotorArt Talenti budu među prvima koji će svirati na novim klavirima za koje smo pročitali da ih valjda kupuje Ministarstvo kulture. Ne možemo dočekati! Sigurni smo da ćemo i u toj situaciji doživjeti trijumf umjetnosti i na sjeveru naše zemlje!“, zaključio je Martinović.

FOTO: Dušan Miljanić