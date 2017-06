Miki Manojlović: Srbija je puna upitnih Sterijinih nagrada

Žiri 62. Sterijinog pozorja, kojem je predsjedavao glumac Predrag Miki Manojlović, prvi put u istoriji tog festivala nije dodijelio glavnu nagradu nijednoj predstavi. Njegovi članovi jednoglasno su odlučili da se dodijele samo dva priznanja, nagrada “svim učesnicima” i Specijalnu Sterijinu nagradu “publici”.

“Mi smo odabrani stručni žiri, sa ponosom i radošću smo se prihvatili tog posla i odgovorno ga radili. Nije bilo dovoljno kvaliteta za pojedinačne nagrade, a da nastavimo tradiciju polukvaliteta, pristojnih stvari, zanimljivih… nijesmo htjeli”, kaže Manojlović u intervjuu za list Blic.

“Razmišljali smo o parcijalnim rješenjima, da neke nagrade podijelimo, a neke ne, ali tek tada bi nastao haos, zašto ste dali ove, a nijeste one. Imali smo puno razgovora, preispitivali se i jednoglasno donijeli odluku. Žiri je to mislio, to i rekao”, ističe predsjednik žirija Sterijinog pozorja.

Manojlović kaže da je Srbija puna upitnih Sterijinih nagrada jer je, poslije raspada Jugoslavije, odnosno izostanka konkurencije, došlo do opadanja kriterijuma, i dodaje da ima “ljudi koji su je zasluženo dobili, ali i poprilično onih kojima je nagradu dodijelio pad kriterijuma”.

Prema njegovim riječima, svi članovi žirija, koji su još činili Isidora Žebeljan, Emina Elor, Nikita Milivojević i Aleksandar Popovski, bili su svjesni da će odluka izazvati reakcije.

“Nijesam očekivao povike ‘Vrati pare’. To me vrijeđa”, rekao je on i dodao da su reakcije publike djelovale kao da su većim dijelom “organizovane iz mraka”.

Miki Manojlović odbacuje spekulacije da priča o (ne)dodjeljivanjuu Sterijine nagrade ima političku pozadinu, tvrdeći da je to spin koji je krenuo prije nego što je odluka i donijeta “valjda da se tako dobije na značaju ako neko nagradu ne dobije”.