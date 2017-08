Muzička promenada sa više od 60 učesnika

Kroz seminarske aktivnosti, koncerte i muzičke promenade na ulicama grada, Tivat se već petnaest godina “vraća” duvačkim radionicama. I ove godine radionica će se održati u dva dijela, prvi dio za drvene i limene duvače počeo je juče i trajaće do 21. avgusta, a radionica saksofona biće održana u septembru, odnosno od 9. septembra, saopštili su organizatori.

“Iz godine u godinu stvara se nešto novo, drugačije i interesantnije, kako polaznicima, tako i publici čiji je ukus dosta istančan, kada su na repertoaru koncerti radionica. Novina ove godine je takmičenje kamernih ansambala, koji će se formirati na samoj radionici, a koje će ocjenjivati petočlani žiri, čiji sastav će posebno biti interesantan. Takmičenje će se odvijati na gradskim lokalitetima, uz more”, kazala je Pina Bubanja, predsjednica NVO Ars Praesentia Boke Kotorske i direktorica Muzičke škole.

Ovogodišnja radionica okupiće oko 60 polaznika na instrumentima oboa, flauta, klarinet, fagot, truba, horna, trombon i kamerna muzika. Predavači su Marina Nenadovic i Aleksandar Burkert (flauta), Bojan Pesić (oboa), Ognjen Popović, Veljko Klenkovski i Sofija Molčanova (klarinet), Nenad Janković (fagot), Mladen Đorđević (truba), Nenad Vasić (horna) i Aleksandar Benčić (trombon).

Prema programu ovogodišnje radionice, 18. avgusta od 21 sat na sceni Luštica Bay biće upriličen koncert pod nazivom “Magični limenjaci”. Dan kasnije od 19 sati najavljeno je takmičenje kamernih ansambala, koje će se održati na više lokaliteta u gradu. “Odjeci vremena” naziv je koncerta drvenih duvača koji će se održati 20. avgusta u 21 sat u Porto Montenegro. Radionicu saksofona vodiće profesor Bojan Vukelić, napominje Bubanja.

“Njemu će se 11. septembra pridružiti članovi beogradskog kvarteta saksofona čiji je i on član. Ove godine će im se pridružiti i vrlo interesantan perkusionista. Ono što je posebno zanimljivo je to što ćemo 13., 14. i 15. septembra ugostiti jednog od najačih kvarteta saksofona u Evropi, njemački Kvadrat. Organizatori su tu priču započeli prošle godine s namjerom da se ne ponavljaju, već da budu drugačiji”, objasnila je Bubanja naglasivši da nije ni malo bilo lako doći do tih eminetnih muzičara iz Berlina.

“Uspjeli su zahvaljujući Gete institutu koji je pomogao u realizaciji njihovog dolaska. Priča sa saksofonom ove godine dobija drugačiji oblik i ove godine se organizuje pod nazivom ‘Prva saksofonska promenada’. To znači da se u narednom periodu broj ansambala može povećavati i prerasti u festival”, objasnila je Bubanja.

Prijatelji i donatori koju su pomogli održavanje 15. Međunarodne radionice za duvačke instrumente su Centar za kulturu Tivat, Lustica Bay, Porto Montenegro, Opština Tivat i Ministarstvo kulture Crne Gore, a medijski sponzor je RadioTivat.