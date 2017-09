Nagrada​ ​Milčik​ – otvoren​ ​poziv​ ​za​ ​prijave

Institut za savremenu umjetnost (NU) ima zadovljstvo da obavjesti javnost da je raspisan prvi javni konkurs za Nagradu Milčik​ ​Young​ ​Visual​ ​Artist​ ​Award​ ​2017​ za umjetnice i umjetnike iz Crne Gore do 40 godina starosti. Ova nezavisna nagrada se organizuje u saradnji sa Residency Unlimited iz New York-a i podržana je od strane The Trust for Mutual Understanding New York.

YVAA nagrada ima 27 godina dugu tradiciju, i organizuje se uspješno u svim zemljama regiona i Jugoistočne Evrope, a Crna Gora je posljednja država koja se priključila ovoj platformi. Nagrada je od samog početka stekla značajnu međunarodnu prepoznatljivost, i mnogi laureati su u međuvremenu postali umjetnici/e evropskog i svjetskog renomea.

Rok​ ​za​ ​prijavu​ ​je​ ​15.10.2017.

Rezultati​ ​konkursa​ ​će​ ​biti​ ​objavljeni​ ​09.11.2017.​ ​(finalisti) a​ ​09.12.2017.​ ​Godine,​ ​na​ ​otvaranju​ ​izložbe​ ​finalista​ ​u Umjetničkoj​ ​Galeriji​ ​Miodrag​ ​Dado​ ​Đurić,​ ​proglasiće​ ​se​ ​prva dobitnica/dobitnik​ ​Nagrade​ ​Milčik.

Umjetnice/umjetnici se na konkurs mogu prijaviti samostalno, ili ih mogu prijaviti institucije ili pojedinci. Pozivaju se umjetnice/umjetnici koji stvaraju u okviru savremenih vizuelnih umjetnosti. Nagrada nije namijenjena za primjenjenu umjetnost, dizajn, pozorište, ples i film.

Pristigle prijave će pregledati međunarodni stručni žiri i odabrati troje finalista koji će pripremiti radove za finalnu izložbu planiranu za 09.12.2017 u prostoru UG Miodrag Dado Đurić.

Nagrada​ ​Milčik​ podrazumijeva dvomjesečni rezidencijalni boravak u New York-u, USA u organizaciji Residency Unlimited (www.residencyunlimited.org), pokrivene cjelokupne troškove puta i boravka, kao i organizovanje samostalne izložbe u Crnoj Gori, po povratku iz rezidencije.

KRATKA​ ​ISTORIJA​ ​THE​ ​YOUNG​ ​VISUAL​ ​ARTISTS​ ​AWARDS (YVAA)

The Young Visual Artists Awards (YVAA) je internacionalni nagradni program namijenjen mladim vizuelnim umjetnicama/umjetnicima iz Centralne i Jugoistočne Evrope. Wendy W.Leuers, osnivačica i direktorica Fondacije Civilno Društvo (Foundation for Civil Society), predsjednik Vaclav Havel, te grupa umjetnika disidenata, prvi su 1990. godine uspostavili Jindrich Chalupecky Award u Čehoslovačkoj, kako bi se prepoznala umjetnička izvrsnost kod vizuelnih umjetnica/ka mlađih od 35 godina, te kako bi im se pružila prilika boravka i povezivanja sa SAD. Program nagrade za mlade vizualne umjetnice/ke YVAA je uspostavljen tokom nekoliko godina kroz međunarodnu mrežu sličnih nagrada sa podrškom od strane američke fondacije Trust for Mutual Understanding. Dio ove mreže danas čini 11 zemalja: Češka Republika, Slovačka, Hrvatska, Kosovo, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Albanija, Bugarska i Crna Gora.

Detaljne informacije o uslovima javnog konkursa možete pronaći na internet stranici ISU: www.ica-me.org