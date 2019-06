Nova knjiga Momčila Zekovića Zeka od danas u prodaji

Crnogorski književnik, kompozitor i muzičar Momčilo Zeković-Zeko objavio je novu knjigu “Muško-ženske puzzle” (Knjiga o njoj), a knjiga od danas u prodaji.

Ovo je četvrta Zekovićeva knjiga, nakon kratkih priča “ Gravitacija istine”(1998), dva izdanja romana “Zaliveni fikus”(2004), knjige poezije i CD-a “Džep sa tajnama”(2017).

Knjiga je objavljena za izdavačku kuću Svila produkcija (www.svila.me) koja posljednjih godina prati rad Zekovića kao autora, uz sufinansiranje Ministarstva kulture za stvaralaštvo iz 2018.godine.

Književnik Pavle Goranović u pogovoru knjige je rekao da “kolokvijalnim rječnikom i opuštenim jezičkim vragolijama, Zeković analizira složeni muško-ženski odnos, no kroz perspektivu uglavnom suprotnu od uvriježenih, muških vizura.

“To svjedoči o samosvjesnom autoru, koji svoj anti-dnevnik ne postavlja na klišeima, već temelji na ironijskom odnosu prema sebi i okolini. Prilično razuzdani jezik nas navodi na lakoću izraza, no ne umanjuje kompleksnost teme, tim više što nailazimo na muzičke, likovne, ali i filozofske asocijacije, pa će kolokvijalnim jezikom na čas protutnjati citati Ničea ili Šopenhauera, a zašto ne i Štulića, pa ponekad i autocitatnost. Muško-ženske puzle« je roman koji će se čitati u dahu, jer možemo da pratimo sve te složene mijene stvaralačkog Ja”, naveo je on.

Andrej Nikolaidis, književnik i publicist, u svojoj recenziji je između ostalog napisao:

“Zeković pripovijeda suvereno i misli jasno. Duhovit je, lucidan. Melanholično tečno, bez vidljivih montažnih rezova pretapa sa ludističkim. Izmjene intonacije doprinose dinamici teksta. Uspijeva pronaći drugačiji, novi ugao. Stoga je ovo knjiga van šablona – što je ozbiljan kompliment danas, kada je sve i svakako već napisano”, navodi se u recenziji.

Šrofesorica Smilja Vukićević napisala je u recenziji:

“… feministkinje, oooooooooo! One bi odmah markirati one “tačke” u romanu gdje iskreno, često samoironično, otkriva i pokazuje muške, tj.mužjačke slabosti, mane, nedostatke, nedosljednosti…A takvih rečenica je sijaset. Postale bi feministički barjak. Jeste im mozak među nogama, viknule bi, ali, eto, ima i onih koji to javno priznaju, ostajući, naravno,i dalje trbonje-prdonje! Zatim, joj, tek ONI – Crnogorci, blago mene š njima!!! Alfa mužjaci, oni što se stalno zore, “Ja-pa-javci”. Oni bi te tek u svoju ikonu pretvorili. Sve sa zlatnom rizom da bi autor Madoni od Filerma Malteških vitezova bio konkurencija. Njima poklanja čitavi prtljažnik, naravno BMW-a, fora, fazona, mogućih poštpalica, vickastih rečnica, muške duhovitosti…pa mogu da ih nauče napamet i koriste u trenucima kada žele da zablistaju pred ženskom, kolegom, drugom. Ali, problem je što takvi knjigu/e u ruke na uzimaju. Neka tvoja bude izuzetak, o, Crnogorci, o, najmanji od naroda… Ima mudrolija koje odmah treba u sentence prevesti, vječna im pamjat!”, rekla je u predgovoru uredica izdanja,

Recezentkinja hipnoterapeur Gordana Baroš je dodala da ova knjiga fantastičan i vrlo jednostavan način prikazuje sukob svesti i podsvesti, duhovnog i telesnog, pojedinca i društva.

“Sve zarad spoznaje ko smo i koja nam je svrha života. Sav taj sukob dešava se u nama, kroz naš jedinstven doživljaj sveta oko nas. Baš tako, jedinstven, jer nema osobe sa istim životom, sa istim doživljajem života (u vidu osećanja koja su svojstvena samo toj osobi), kao što nema osobe sa istim otiskom prsta u istoriji čovečanstva. Upravo tako i pisac doživljava svet i nju kroz sebe. Na prvi pogled očekuje se da piše o njoj, jer stoji u naslovu, a u stvari piše o sebi”, navela je ona.

Knjigu će uz promocije pratiti i kompozicija “FACE À FACE” koja je snimljena u tri verzije, za različita raspoloženja tokom čitanja: Tango, Lounge chill out (autor Zeković i aranžer Saša Gajić), dok je za remix u deep house varijanti zadužen producentski dvojac Ivan Tadić i Dušan Nikčević koji počinju svoj rad pod imenom LAKSHMI. Za video materijale je zadužena Bubulj Produkcija Dejan Senić i Branko Maljević.

Idejno rješenje naslovne strane je rad akademskog slikara i bivšeg rokera Romana Đuranovića. Za dizajn je zaslužan tim Garaža design-a (Filip Perović i Radoje Vešović) iz Podgorice.

Lektor ovog izdanja je književnica Nada Bukilić, za korekturu i redakturu svoje vrijeme su posvetile profesorice Marina Vemić i Sonja Šaković, a fotografija autora u knjizi je rad Vesele Radović Mišković.

“Muško-ženske puzzče” svim čitaocima su dostupn na svim prodajnim mjestima Spressa.