Odabrano 40 priča učenika osnovnih i srednjih škola za zbirku Zmajevi dolaze

Zbirka kratkih priča učenika osnovnih i srednjih škola iz Crne Gore pod nazivom Zmajevi dolaze imaće 40 priča, odlučio je žiri Sedmog Regionalnog festivala fantastične književnosti REFESTICON 2019. Na konkurs koji je prvi put raspisan u cilju podsticanja stvaralaštva i popularizacije književne fantastike kod mladih pristiglo je 89 priča iz cijele Crne Gore.

Odabrane su priče u tri kategorije i to od četvrtog do šestog razreda, od sedmog do devetog i u kategoriji za srednje škole a najbolje rangirane će biti nagrađene novoustanovljenom nagradom Zmajevo jaje.

Priče je anonimno ocjenjivao žiri koji čine Slobodan Zoran Obradović iz Bijelog Polja, Radmila Knežević iz Budve, Nađa Durković iz Podgorice i Blagoje Vujisić iz Bijelog Polja.

Organizatori pozivaju sve nagrađene učesnike i njihove mentore na uručenje nagrada koje će se održati u petak 7. juna od 17 časova u Bijelom Polju u sklopu sedmog REFESTICON-a. Svi autori čije su priče u zbirci dobiće besplatan primjerak knjige.

NAGRAĐENI UČENICI U TRI KATEGORIJE

U kategoriji najmlađih učenika od četvrtog do šestog razreda osnovnih škola nagrada Zlatno zmajevo jaje pripala je Radmili Korać, učenici šestog razreda OŠ ”Braća Ribar” iz Bijelog Polja. Nagradu Srebrno zmajevo jaje u ovoj kategoriji sa jednakim brojem bodova dijele Ksenija Đurović, učenica petog razreda OŠ ”Kekec” iz Sutomora, Jovana Bugarin učenica šestog razreda OŠ ”Risto Ratković” iz Bijelog Polja, zatim Nina Doljanica, učenica petog razreda OŠ ”Narodni heroj Savo Ilić” iz Kotora i Staša Obradović, učenica petog razreda OŠ ”Risto Ratković” iz Bijelog Polja. Treće mjesto u ovoj kategoriji i nagrada Bronzano zmajevo jaje pripada Milošu Đukanoviću učeniku petog razreda OŠ ”Dušan Bojović” iz Nikšića.

U kategoriji učenika osnovnih škola od sedmog do devetog razreda najviše bodova i nagradu Zlatno zmajevo jaje osvojila je učenica devetog razreda OŠ ”Marko Miljanov” iz Bijelog Polja Ajla Šabović. Drugu nagradu i Srebrno zmajevo jaje je osvojila učenica osmog razreda OŠ ”Vladislav Sl. Ribnikar” iz Bijelog Polja Anđela Pavićević. U ovoj kategoriji sa jednakim brojem bodova nagradu Bronzano zmajevo jaje ravnopravno dijeli troje učenika i to: Vasil Musić iz sedmog razreda OŠ ”Vladislav Sl. Ribnikar” iz Bijelog Polja, Strahinja Bajović iz devetog razreda OŠ ”Vuko Jovović” iz Danilovgrada i Nikolina Nikolić iz sedmog razreda OŠ ”Narodni heroj Savo Ilić” iz Kotora.

Najveći broj bodova u kategoriji srednjih škola i nagradu Zlatno zmajevo jaje osvojila je Anđela Vučetić, učenica drugog razreda JU SMŠ “Ivan Goran Kovačić” iz Herceg Novog. U ovoj kategoriji su drugo mjesto i nagradu Srebrno zmajevo jaje podijelili Nemanja Đurić učenik trećeg razreda JU SMŠ “Ivan Goran Kovačić” iz Herceg Novog i učenik prvog razreda Gimnazije Kotor Vasilije Vuksanović iz Budve. U ovoj kategoriji jednak broj bodova i nagradu Bronzano zmajevo jaje osvojilo je troje učenika Luka Tapušković iz drugog razreda srednje škole ”Sergije Stanić” iz Podgorice, Maja Ćatović iz drugog razreda Gimnazije Kotor iz Kotora i Vuk Đorđević, iz trećeg razreda JU SMŠ “Ivan Goran Kovačić” iz Herceg Novog.

Specijalna nagrada Vatreno zmajevo jaje pripala je najmlađem učesniku konkursa petogodišnjem Novaku Lakčeviću iz Bijelog Polja.

Za naslovnu stranu zbirke odabran je likovni rad Helene Rakonjac učenice osmog razreda OŠ ”Dušan Korać” iz Bijelog Polja.

Priče i autori koji će se naći u zbirci Zmajevi dolaze:

Srednje škole

Propuštena prilika – Anđela Vučetić (Herceg Novi)

Otkrovenje zvano zmaj – Nemanja Đurić (Herceg Novi)

Biografija poznavaoca zmajeva – Vasilije Vuksanović (Budva)

Zmaj energija koju otkrivam u sebi – Vuk Đorđević (Herceg Novi)

Posljednji dah Saragora – Luka Tapušković (Podgorica)

Moj Leo – Maja Ćatović (Kotor)

Jedna duša – Andrea Jelić (Andrijevica)

Zmaj i pećina – Almina Gredić (Bijelo Polje)

Potraga za zlatnim zmajem – Žarko Vujović (Herceg Novi)

Legenda je postala stvarnost – Jelena Smolović (Bijelo Polje)

Povratak snu – Andrej Marković (Cetinje)

Biografija jednog zmaja – Ajla Kukuljac (Herceg Novi)

Vražija pećina – Jovana Obradović (Bijelo Polje)

Osnovne škole 7, 8, 9 razred

Bilo je to negdje, nekad – Ajla Šabović (Bijelo Polje)

Zdravčica za zmajicu – Anđela Pavićević (Bijelo Polje)

Zmajeva kletva – Vasil Musić (Bijelo Polje)

Zmaj i Pako – Strahinja Bajović (Danilovgrad)

Zmaj u dimenziji N – Nikolina Nikolić (Kotor)

Rasmus – Stastija Perović (Kotor)

Dobrota će pobijediti i zmajevu vatru – Hamza Bralić – Rožaje

Usnuli Rio – Nikola Kovač (Kotor)

Povratak – Teodora Mušikić (Nikšić)

Narak i Gordije – Danilo Balaban (Cetinje)

Velike tajne malog mjesta – Tarik Idrizović (Bijelo Polje)

Neustrašivi zmaj plemenitog srca – Andrea Vukčević (Podgorica)

Poklon – Jovana Šućur (Nikšić)

Bajka o muzičkom selu – Ana Doljenica (Kotor)

Preobražaj – Sofija Aleksić (Nikšić)

Zmajevi dolaze – Aranđela Baošić (Bijelo Polje)

Zmaj noćne more – Helena Rakonjac (Bijelo Polje)

Osnovne škole 4, 5, 6 razred

Spasitelj – Radmila Korać (Bijelo Polje)

Legenda o selu Zmajevu – Ksenija Đurović (Sutomore)

Zmajevi dolaze – legenda o dolasku – Jovana Bugarin (Bijelo Polje)

Legenda malog sela – Nina Doljanica (Kotor)

Uvrnuti san – Staša Obradović (Bijelo Polje)

Na krilima zmaja – Miloš Đukanović (Nikšić)

Feniks se vraća – Stefanija Božović (Bijelo Polje)

Neobičan susret – Kristijan Mitrović (Nikšić)

Čarobna moć duginog luka – Faida Zejnilović (Bijelo Polje)

Dodatak:

Djevojčica i zmaj – Novak Lakčević (Bijelo Polje)

(Redosljed je iz sadržaja zbirke i ne predstavlja broj osvojenih bodova)