Oslobađanje iz kaveza straha

Dokumentarna ostvarenja „The Act of Killing” (2012) i „The Look of Silence” (2014) u režiji Džošue Openhajmera pomjerili su granice dokumentarsitike i definiciju filmova koji su teški za varenje. Američki reditelj proveo je mladost dokumentujući svjedočanstva o genocidu 1965. godine u Indoneziji, čija je vlast poslije pada komunizma angažovala nekoliko stotina „običnih” građana da likvidiraju više od milion ljudi pod sumnjom da su komunisti.

Openhajmer je imao samo 26 godina kada je 2001. uronio u nepojmljivi horor, koji i dan danas, pet decenija kasnije, žive preživjeli članovi porodica ubijenih. Strpljivo je istraživao i godinama gradio priču koju niko drugi nije ispričao prije njega. Uspio je da snimi dokumentarce koji su veći od filmova: „The Act of Killing” i „The Look of Silence” su igrani košmari koji ostavljaju utisak kao da su odsanjani, a ne odgledani.

Važna projekcija

Zbog užasa koji je Openhajmer ulovio kamerom, nemoguće je ne razmišljati o tome koliko ga je kao osobu promijenilo ovo iskustvo i zamišljati ga kao čovjeka koji je vidio toliko tuđe patnje da više ne može da voli ljude. Ali… to uopšte nije tako.

Dvočasovni masterklas koji je održan u nedjelju, trećeg dana Sarajevo film festivala, otkrio je osobu sa neuništivom pozitivnom energijom. Openhajmer je beskrajno željan da priča, sluša i uči i sebe i druge o načinu na koji moramo da se postavimo da bismo razumjeli genocid i spriječili ga da se ponovi.

Prije masterklasa u Kinu Meeting Point, prikazana su oba Openhajmerova filma, uvrštena u selekciju „Suočavanje sa prošlošću”. Reditelj je ispričao da mu je sarajevska projekcija beskrajno važna zbog toga što su ljudi ovog grada prošli sličan horor kao žrtve prikazane u njegovom filmu. Zato Openhajmer smatra da njegovi filmovi, ugošćeni u stotinama gradova širom svijeta, nikada nijesu prikazani na smislenijem mjestu ne računajući Indoneziju, gdje jesu emitovani ali bez njegovog prisustva. Openhajmer više ne može da se vrati u ovu zemlju i vidi reakciju gledalaca koje direktno pogađaju njegovi filmovi. Nakon premijere prvog ostvarenja počeo je da dobija prijetnje smrću od dirigenata odreda smrti, njihovih nasljednika i zaštitnika. Još nijesu prestale da stižu na njegovu adresu.

Ovdje i sada

Ipak, ništa u Openhajmerovom ponašanju i načinu na koji priča o ovim filmovima nije ukazalo na to da se plaši odmazde. Ili da se osjeća važno bzbog toga što je snimio dva najznačajnija dokumentarca 21. vijeka.

Pričao je o njima uzbuđeno i sa željom da podijeli iskustvo, ali kao da govori o tuđim radovima koji su na njega ostavili dubok utisak! Da ne govorimo o netrpeljivosti prema akterima genocida stotinama članova odreda smrti koje je intervjuisao snimivši više od 1.200 sati materijala. Kino salom oteo se uzdah nevjerice kada je Openhajmer u jednom momentu rekao da se svakih nekoliko mjeseci čuje telefonom sa Anvarom Kongom, glavnim akterom filma „The Act of Killing”, koji sa ponosom i zastrašujuće samohvalisavo govori o svom prepoznatljivom „potpisu” davljenju žrtvi metalnom žicom. U sali se nije mogao čuti nijedan šum dok je objašnjavao kako na neki način voli Konga, zato što u njemu nije prepoznao zlog čovjeka koji uživa u ubijanju, već osobu koja je u dubokom grču i poricanju zbog svojih zlodjela. Openhajmer je nekoliko puta naglasio da njegovi filmovi ne dokumentuju prošlost, već sadašnjost. Polazište jeste 1965. godina, ali filmovi su snimljeni zbog toga da bi i žrtve i počinioci bili dovedeni do tačke kada će se zločini priznati, istina biti otkrivena i duhovi mrtvih umireni. Da se iz kaveza straha izbave i žrtve i počinioci. Prvi zbog toga što su oni koji su im ubili voljene osobe i njihovi štićenici još na vlasti u Indoneziji. Drugi zbog toga što žive u laži ubijeđeni kako su bili „ljudi od akcije”, spremni da služe vlast i čine dobro svojoj zemlji, i to nauštrb sopstvene savjesti.

Zločinački gen

Cijela sala gledala je Openhajmera sa beskrajnim divljenjem i blagim nerazumijevanjem, fascinirana načinom na koji posmatra ljudsku prirodu za razliku od većine kojoj je lakše da mrzi počinioce genocida, nego da razumije zbog čega su donijeli svoje odluke. Jedna od gošći je čak pitala reditelja da li misli da se neki ljudi rađaju bez gena empatije, pa su u stanju da počine takva zlodjela. Openhajmerovo blagorodno, vječito nasmijano lice na trenutak se namrštilo. Ipak, strpljivo se potrudio da joj objasni nešto što je jasno elaborirano u oba njegova filma i čini ih tako vrijednim nikada nećemo razumjeti genocid ako ne prestanemo da dijelimo ljude na dobre i zle. Ljudi se rađaju onako kako se rađaju i zlo nema nikakve veze sa tim.

Openhajmer je naglasio da samohvalisavost zločinaca ne treba da se tumači kao iskonsko zlo, već kao njihova nesigurnost. Grč. Neka vrsta nesvjesne krivice. Strah od toga da će drugi znati da su uradili užasne stvari.

Sočni detalji

Upravo zbog toga je Openhajmera bilo važno da snimi članove odreda smrti kako u sitna crevca opisuju ubistva, prosipanja crijeva, kidanje dojki, gušenje djece, sjeckanje „prljavih komunističkih svinja” na komadiće… Niko od njih nije rekao samo: „Ubio sam ih zato što sam morao i to je to.” Svi su išli u detalje, začinjavanje priče, bizarne opise i pretjerano „romantizovanje” svog doprinosa borbi protiv komunizma.

Laž je bila potrebna zločincima da bi živjeli sami sa sobom, isto kao što su Openhajmerovo iskustvo i filmovi potrebni svima nama da bismo bolje razumjeli nepojmljivo „zlo”. Kada je publika napustila salu poslije izuzetno zahtjevnog ali plodnog razgovora sa Openhajmerom, u vazduhu se osjećao miris katarze, kao da se mnogo čega u mnogima promijenilo. Čak i ako nije, to je najmanje važno. Bitnije je to što je Openhajmer uspio makar da odškrine kaveze straha mnogih prisutnih svojim dragocjenim iskustvom.

Danas premijera filma „Soa“ Dušana Kasalice

Svjetska premijera kratkometražnog igranog filma „Soa“ u režiji mladog crnogorskog autora Dušana Kaslice održaće se danas, u okviru prvog dijela takmičarske selekcije kratkog metra, koja počinje u 13:45 sati u sarajevskom Narodnom pozorištu. Kasalica je kazao za Pobjedu da je film, koji nosi ime po durmitorskom vrhu, inspirisan istinitom pričom o čovjeku koji je oblačio ženinu garderobu i mučio ovna, a zatim ju je životinja ubila osjetivši njene mirise.

“Priča o zločinu je narativni kostur filma. Meni je bilo zanimljivo da se bavim motivima i porijeklom ideje zločina, a opet da se sve dešava u surovoj, izolovanoj sredini, gdje je možda najjednostavnije samo lutati” istakao je Kasalica koji je ove godine ponovo u trci za Srce Sarajeva, nakon što je osvojio ovo prestižno priznanje za ostvarenje „Biserna obala“ 2015. godine.

Pored režije, Kasalica potpisuje i scenario. Direktor fotografije je Igor Đorđević. Montažerka je Nataša Pantić. Scenografkinja i kostimografkinja je Natalija Vujošević. Zvuk je dizajnirao Jakov Munižaba. Glavne uloge igraju Boban Čvorović i Zorica Terzić. Film je rađen u produkciji Meander Filma uz podršku Ministarstva kulture.

Američki predsjednik govori o ratu kao da je igra

Dolazak američkog reditelja Olivera Stouna, dobitnika počasne nagrade SFF-a, izazvao je omanju histeriju trećeg dana festivala. Gosti festivala i znatiželjni prolaznici dočekali su ga vriskom na crvenom tepihu, odakle su se preselili na Open Air Cinema, gdje mu je direktor festivala Mirsad Purivatra uručio počasno Srce Sarajeva.

Purivatra je podsjetio okupljene da je Stoun jedan od najboljih reditelja našeg vremena koji je zaslužio počasnu nagradu SFF-a zbog autorskog rada, ali i zbog veoma važne poruke mladim filmadžijama: „Uvijek morate da ostanete odgovorni prema istini.“

Stoun je rekao da mu je veoma drago zbog toga što je dobio Srce Sarajeva zato što zna da ovaj grad zaista ima srce. Primijetio je kako se glavni grad BiH promijenio nabolje od kada je bio tu posljednji put 2000. godine. Međutim, Stoun je ohrabrio prisutne, naročito one koji se dobro sjećaju rata, da nastave da upozoravaju i pričaju mlađim generacijama o opasnosti od ratnog sukoba, naročito sada zbog specifične situacije u SAD-u.

“Naš predsjednik govori o ratu kao da je riječ o igri. Ipak, sjetimo se da je i prije ovog predsjednika, moja zemlja godinama „bildovala“ vojsku i ulagala u naoružanje na „steroidima“. Ovo je veoma zastrašujuće za cijeli svijet. Moramo uvijek da budemo svjesni toga i borimo se protiv te želje za vojnim osnaživanjem. Zapamtite ovo i dođite na festival da vidite moj film „The Putin Interviews” jer nas upravo on upozorava koliko je situacija u kojoj se svijet nalazi postala opasna”, poručio je Stoun.