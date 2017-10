Knjiga “Zamak Mišela de Montenja/Estetsko biće književnog djela”, autora Borislava Jovanovića, objavljena je u izdanju JU “Ratkovićevih večeri poezije”.

U predgovoru, Jovanka Vukanović ističe da je u fokusu djela pitanje estetskog, kao fenomena u kojem se potvrđuje veoma složena, višeznačenjska, univerzalna struktura umjetničkog djela. Ona napominje da je Jovanović, tumačeći estetsku prirodu književnog djela, inicijalno krenuo od Montenja.

“U njemu je prepoznao snažni stvaralački personalitet koji je za bazu svog literarnog i filozofskog angažmana imao svekoliku antičku književnost i filozofiju, i na tako dubokom duhovnom potencijalu gradio sopstveni odnos prema svijetu, istoriji, prirodi. Citirajući Montenja u uvodonom dijelu svoje knjige „Ja navodim druge samo da bih bolje iznio sebe“, moglo bi se, izvjesnom analogijom, reći i za Jovanovića: navodi druge da bi bolje objasnio sopstvena gledišta”, zapisala je Vukanović.

Sklon gnomskom iskazu Jovanović će, prema njenim riječima, za istim takvim najčešće tragati i u djelima velikih autora, čijom se poetikom pozabavio u dvadeset poglavlja svoje studije. Vukanović ističe da je značaj ovog djela, između ostalog, u savremenom prilazu fenomenu estetskog, u veoma jasnom, čitljivom i, istovremeno, dubinskom, esejističkom skeniranju najfrekventnijih iskustava savremne književnosti. Takođe, važnost ogleda Jovanovića ona vidi u osvježenju i obogaćivanju književno-kritičke recepcije danas u Crnoj Gori. Prema riječima Aleksandra Bečanovića, knjiga eseja Borislava Jovanovića predstavlja ogled sublimacije, još jedan osvrt na realnost koja ima sudbinski karakter, još jedno iskušavanje „bibliotečke stvarnosti”.

“Jovanović zna da kvalitetne interpretacije i književne introspekcije nema, ukolko se ne uspostavi supstancijalni dijalog sa drugim čitaocima i drugi piscima, ako se ne uspostavi šira intertekstualna mreža koja je podjednako važna kao karta referenci i citati, ali i kao unutrašnja mapa kontemplacije i poetičkog sažimanja. Kako je jasno iz naslova knjige, Jovanović svog primarnog sagovornika nalazi u Montenju, tvorcu eseja, forme sa kojom, u jednom bitnom smislu, i počinje moderno mišljenje, forme koja je omogućila novi ritam i okvir za urgentnije promišljanje književnosti, filozofije i života”, zapisao je Bečanović.

On je dodao da Jovanoivć u knjizi nudi vrlo personalni uvid u to kako doživljava i proživljava literaturu, kako on markira njenu uvijek neuhvatljivu suštinu.