Otvorena izložba slikara Darka Đurovića

U velikom prostoru Evropskog doma u Zagrebu, 28. januara je otvorena izložba akademskog slikara Darka Đurovića iz Podgorice.

Prikazao se Zagrebačkoj publici sa 25 ulja velikog, srednjeg i malog formata.Slike su prezentovane u tri prostorije za izlaganje. Izložbu je otvorila Renata Bačić, projektna voditeljka Evropskog doma koja je sa Darkom Đurovićem u nekoliko dana pripremanja izložbe održavala dijalog ispunjen kulturnim senzibilitetom i odnosom.

Ona je na otvaranju izložbe prenjela svoje utiske:

“Drago nam je da smo, nakon dugih mjeseci dogovaranja mogli ugostiti našeg dragog mladog umjetnika, slikara iz Podgorice, Darka Đurovića. Ja sam dobila e-mailom fotografije njegovih slika i tako dalje…ali danas kada se te slike zaista došle u Evropski dom naprosto sam ostala bez daha, bez riječi, jer taj opus-tog mladog umjetnika je toliko prekrasan. Ja sam ovdje postavila par stotina izložbi ali mogu reći da na jednoj ruci sam ih postavila sa pravim umjetnicima, u koje ulazi i Darko. Darko me je doveo na rub suza danas sa tim svojim predanim radom. To je…, zaista, on je nazvao ovu izložbu “Pogled kroz dugu”…negdje smo razgovarali o bijeloj boji, o spektru te bijele boje, i poveznice ovog zemaljskog i nebeskog, i ovaj njegov rad koji je toliko opsežan i kao da sam izvor energije ili Bog, kako god želite gleda ljudski rod kaji se muči, u jednom kotlu svih mogućih patnji, igrokaza, ali opet sa nadom da je moguć i jedan izlazak iz toga .U stvari da je evolucija čovjeka moguća. Tako da iako je Darko vrlo mlad slikar po godinama on ima jednu vanvremensku mudrost kojom promišlja taj svoj rad koji je evo nama poklonio u Evropskom domu u Zagrebu.

Ja zaista Darka vidim u svim sjetskim izložbenim prostorima, jer tako nešto je zaista vrlo rijetko. I ja mislim da je to početak, ne mislim ova izložba, nego da je on na početku mnogih stvari lijepih koje će mu se dogoditi i gdje će ga sačekati i gdje će mu se diviti. Svijet je sada zaista u jednom haosu većem nego što je do sada bio. Nekako, svi ovi paketi ponašanja koje smo praktikovali tokom hiljadu godina dolaze na površinu i postajemo ih svjesni, i posmatramo ih i zaista ne slažemo se više sa tim da na taj način živimo. I tu je moguća transformacija čovjeka, tu je moguća evolucija čovjeka o kojoj govori u stvari po mom nekakvom osjećaju, Darko na svojim slikama.

Jednim zaista fenomenalnim odmaknućem a opet kompletnim sudionikom tog jednog haosa, te jedne kataklizme koju prolazimo. Koju zaista bi mi svi a ne samo umjetnik trebali vidjeti, osjetiti i raditi na tome da se naprave transformacije, da se ponašamo nekako bolje. Sa vašim kolegom iz Crne Gore baš smo razgovarali o tom djelu: kao da nam je srce pokrito sa nekim talogom. Ali on se može maknuti, svaki od vas ga može maknuti i zasjati punim sjajem. I više ne trebamo prolaziti kroz te turbulencije i tako dalje…Zaista svaki dan ponovo i ponovo možemo ponuditi to svjetlo koje je u nama, u svakom od nas. Zato, zahvaljujem, ja sam negdje pri kraju mog radnog vijeka. Ovdje sam trideset godina i strašno mi je drago da sam imala mogućnost poznati Darka Đurovića iz Podgorice i prirediti njegovu izložbu u Evropskom domu, Zagreb.

Darko, ja još jedanput zahvaljujem vama, vašoj porodici, gospođi mami, sestri, gospodinu koji se založio danas da ovu izložbu postavimo u ovaj prostor. Koliko god je bilo puno, puno slika nekako su se utopile u ovaj naš prostor, prekrasno izgledaju. Nadam se da će ih zaista vidjeti veliki broj ljudi, jer mi imamo svakodnevno ovdje događanja…

Hvala vam puno i čestitam. Čestitam gospođi mami što je prepoznala vaš dar u djetinjstvu i nije dala da se on zanemari. Ja imam ovdje jedan školski projekat, i vidim da, već do deset godina kreacija djeteta zna biti odrezana i uništena tako da, sve čestitke mami na tome da je prepoznala taj nevjerovatan dar koji vi imate u sebi. Hvala vam Podgorice, Hvala vsm Crna Goro!”, završno je kazala Renata.

Izložba “Pogled kroz dugu” nosi supstituciju za ono što je strašno, kao pjesnički izraz. Taj naziv definiše sublimisanost nagona. Suprotno, sadrži iracionalna ponašanja čovjeka u prikazivačkom djelu kao funkcijom, radnjom, onim čime se umjetnik bavi. Tako izložba govori o sublimisanom i nesublimisanom nagonu stvaralaštva.

Prema tome nazivi radova sa izložbe u Zagrebu prate ove poetičke, stilske standarde: “Iracionalizam nesublimisanog”, “Iracionalizam mase i njegova kritičnost”, “Kulminacija u najvišem stepenu 1 i 2”, “Decenijski somnambul”, “Verica”,”Isus Hrist”,”Iracionalizam 1, 2 i 3″,niz radova sa nazivom: “Iracionalno ponašanje čovjeka”, “Mjesto vrtloženja”, “Pretenzije” i “Sumornost”.Slike su rađene u tehnikama ulje na platnu i ulje na lesonitu, definišu podkulturna, asocijalna, ezoterična stremljenja i ponašanja, ekivalent sa nadrealizmom, psihoanalizom, dadaizmom.

Izložba je presjek dvadesetogodišnjeg rada od akademskih dana pa sve do danas. Darko Đurović je rođen 1982. godine. Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Trebinju u klasiprofesora Marka Musovića 2005. Ovo je njegova trinaesta samostalna izložba a imao je više kolektivnih. Dobitnik je 2012. nagrade “Milunović, Stijović, Lubarda” kao i dvije diplome sa međunarodnog bijenala za djecu i mlade, Torun-Poljska. O njemu su pisali: Nataša Nikčvić, Anastazija Miranović. Slobodan Slovinić, Balša Brković, Nina Mudrinić…

Na otvaranju izložbe bio je prisutan crnogorski ambasador Boro Vučinić. Takođe, bilo je prisutno i diplomatsko osoblje ambasade Crne Gore u Hrvatskoj.

Evropski dom je do sada proredio nekoliko stotina izložbi, nalazi se u blizine Trga Bana Jelušića u centru Zagreba u Jurišićevoj ulici 1.