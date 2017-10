Ovo je vrijeme velikog bacanja knjiga

Vladimir Pištalo rođen je u Sarajevu. Početkom devedesetih odlazi u Ameriku, gdje predaje svjetsku i američku istoriju na Univerzitetu Vuster u Masačusetsu. Objavio je deset knjiga priča, dvije biografske sage o Aleksandru Makedonskom i novele „Korto Malteze“. Jedan je od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca. Dobitnik je Ninove nagrade za roman „Tesla, portret među maskama“ i nagrade „Miloš Đurić“ za prevod poezije Čarlsa Simića. Knjige su mu prevedene na desetak svjetskih jezika u više izdanja, a nedavno je u izdanju „Agore“ objavljen njegov novi roman „Sunce ovog dana pismo Andriću“.

U novom romanu „Sunce ovog dana” kroz pisma Ivu Andriću u mnogo čemu se identifikujete sa opsesijama i idejama velikog pisca. Središnje poglavlje „Realista bez realnosti” počinjete Felinijevim citatom da „niko nije realističniji od čovjeka sa snovidnim vizijama”. Otkud ta veza Andrića i Felinija?

“Andrić je temelj južnoslovenskih kultura, on je veoma uticao na to kako mi mislimo i osjećamo. Mnogo onoga što ja jesam, što je nesvjesno u meni formirano od njega, navelo me da se u novom romanu posvetim njegovom djelu. On se bavio ljudima sa dna društva, to su likovi koji jedva imaju kontrolu nad svojim razumom, vrlo slično dakle kao Felinijevi junaci. To su ironični heroji i heroji sa dna društva. Tu su likovi kao što je recimo Đulijeta Masina, ili onaj slijepi nesrećnik što rasteže harmoniku u Amarkordu… Svi ti ljudi koji su nekako van „normalnosti“ oni su vrlo slični jurodivim Andrićevim likovima. To su likovi koji su stalno u emotivnom naboju, koji gore od strasti. Andrić je definisan strašću i sam je govorio da „nesvjesnost stvara i razara, a svjesno samo dopunjava.” I kod Felinija i kod Andrića ljudi su tužni i smiješni”.

Očigledno Vas je to dovelo do povezivanja Andrića i njegovih likova sa ovim našim vremenom?

“Kada govorimo o ovom našem vremenu, o „suncu ovog dana“, što je jedna Andrićeva pjesma u prozi, to je i asocijacija na sunce nekadašnje koje je grijalo Andića i taj svijet u njegovom vremenu. Vrijeme u kojem je on živio bilo je vrijeme dekolonizacije, rušile su se velike imperije i postojao je taj jak osjećaj emancipacije, što bih označio kao želju da se ne bude tuđa periferija, nego sopstveni centar. Andrić je tu bio veoma decidiran, u književnom i kulturnom smislu. Jeste on bio i politički angažovan u mlađim danima, ali u kulturnom smislu on je dakle bio angažovan cijeli život. Naglasio bih da je taj dijalog, između ovog vremena i nekog drugog Andrićevog vremena i rasprava na mnoge važne teme suština romana. Ozbiljnim čitanjem Andrića može se vidjeti koliko se ovo današnje vrijeme i u kulturnom i ukupnom smislu iznova reaktuelizuje u njegovom djelu”.

Živite u SAD, predajete svjetsku i američku istoriju na Univerzitetu Masačusets. Balkanje do današnjih dana mjesto mnogobrojnih istorijskih nesreća i trauma. Kako Vam sa tog američkog balkona izgleda Balkan?

“Zbog toga sam i otišao u Ameriku, upravo zbog tih balkanskih trauma. Narodi Balkana imaju mnogobrojne veze i zajednička prožimanja, ali ima i mnogo tragičnosti i trauma koje se prelivaju sa generacije na generaciju što su opet pokazali i najnoviji sukobi. U ovim posljednjim ratovima postojala je jedna brutalizacija na svim nivoima. I sad gledajući kontinuitet tih sukoba kroz istoriju i ranije ratove, taj proces istinskog pomirenja nikada nije obavljen. Ja bih volio da doživim taj regionalni proces debrutalizacije pomirenja. A to bi značilo stvaranje situacija u kojima je racionalno imati povjerenja. Jer se ovdje stvorila situacija da je racionalno nemati povjerenja. A to je apsurd koji odmah znači neprekidno udaljavanje jednih od drugih. U najvećoj mjeri to produkuje totalni višak istoričnosti. Amerikanci imaju drugi obrnut proces, a to je (a)istoričnost tj. da je ono što je prošlo, to je za nih voda pod mostom. A mi neprekidno insistriramo na tome i ta istorijska prošlost se stalno izmišlja i okreće. Ima jedna duhovita opaska koju volim, a to je ono satirično pitanje „ko zna šta će nam se još desiti u našoj prošlosti.” Što se tiče književnosti, uvijek odvajam pisce od istorije, ali, naravno, moramo stvaraoca smjestiti u neki kontekst njegovog svijeta i vremena. Andrić je rekao „nema većeg neprijatelja prave umjetnosti nego takozvani društveni život”. Andrić je rastao u jednoj sredini u kojoj u tim siromašnim stanovima nije bilo knjiga. Ovdje se ponekad zaboravlja kako je bilo recimo prije sto godina. Nije bilo doktora, ne znam koliko je u cijeloj Srbiji bilo doktora. Tako da je Andrić rekao jednom „ne znam šta će biti s nama ako nas istorija bude mijenjala brzo i potpuno”.

„Sunce novog dana“ je roman dijaloga, paralelnih fikcija… Šta je danas dominantno u aktuelnoj proznoj produkciji i kakav je položaj knjige?

“Pa, uglavnom su dominantne realističke knjige. Postmodernizam je malo zloupotrijebljen jer je tu svašta ubrajano, pa i po cijenu kvarenja. Mislim da mi živimo u jednom ipak konzervativnom vremenu, u svijetu koji želi da mu knjiga na neki način potvrdi ono što već zna, odnosno ne želi da mu knjiga dovede u sumnju ono što zna. To je u osnovi konzervativnosti. Osim toga i na lokalnom i na globalnom nivou izostaje kultura uključivanja, više je na snazi kultura isključivanja. Položaj knjige je danas žalostan. Andrić je smatrao da je knjiga jedan od prozora u svijet kroz koji dolaze ljepota i novina. Pitam se odakle danas u današnjem vremenu dolaze novina i ljepota. Ne dolaze valjda iz video igrica i ne dolazi iz rijalitija. Znači mora iz knjiga. Andrić je još kao dječak stajao satima pred izlogom knjžare i gledao knjige. I nije znao šta piše u njima, ali se zaljubljivao u nagađanja. Po koricama je on, a ja ga tu već vidim kao pisca, zamišljao šta je u toj knjizi. On bi dakle po tri sata gledao u taj izlog. To je dakle bilo vrijeme sticanja knjige i onoga što ga je formiralo. Danas je na veliku žalost vrijeme velikog bacanja knjiga. Postoji, posebno kod mladih, neka nerazumna odbojnost prema knjigama. Dok su se ljudi nekad trudili da steknu knjige, mi se sad trudimo da je uništimo ne znajući da dosta budućnosti bacamo sa knjigama. Takav odnos prema knjizi je užasavajući i porazan. To je nagovještaj kraha civilizacije”.

Roman „Tesla, portret među maskama“ inspirisan je životom velikog naučnika . U ovom novom romanu opsesija Vam je Andrić, mada su romani stilski bitno različiti. U čemu su paralele?

“Obojica su bili povučeni ljudi, bilo je izazovno, ali nimalo lako ući u njihove svjetove. Obojica su veliki simboli ovih naših krajeva. Neko je rekao da je jedan od najvećih umova poslije Leonarda bio Tesla. Tesla je tu jedan veliki simbol, ali je on nekako van naših života. On nije imao neki direktan uticaj na naše svjetove. Andrić je ipak dio naših života preko literature mnogo više. Jer mnogobrojni ljudi kad im je bilo teško čitali su „Znakove pored puta“. I Andrić je govorio ljudima „ni u čemu nijesi sam, ni prvi, ni jedini“. Tako da mislim da je mnogo više dodirnuo živote ljudi. Jedna čitateljka mi je rekla da je njoj mnogo bliži ovaj moj roman o Andriću jer je njoj Andrić mnogo značajniji u ličnom životu od Tesle”.

Ko su „ironični junaci našeg vremena“ kako ih nazivate u novom romanu i koliko je to povezano sa današnjim balkanskim antiherojima?

“Pošto je ovo knjiga koja koresponrdira stalno sa Andrićem, moram reći da su kod Andrića svi heroji ironični heroji, ili antiheroji. On je mislio da čovjek, kada pobijedi, postaje opijen pobjedom, a da se sva ljepota i dubina svijeta pokazuje očima poraženih. To se vidi i iz njegove priče o junaku kada David ubije Golijata i kako se poslije toga osjeća zgromljen kao najnesrećniji među ljudima, dok mu svjetina kliče. Otuda i taj poriv da se čovjeku ponudi više u smislu razumijevanja i shvatanja nego preko divljenja. Jer divljenje će ti ispoljiti mnozina, a saučestvovaće samo oni koji su spoznali patnju i bol života. Đerzelez je kod Andrića bez ikakve sumnje veliki heroj, ali kao čovjek je smiješan, on na konju izgleda kao monumentalna skulptura, ali čim siđe, on u svojoj običnosti počinje da biva smiješan, ironični heroj. Kant je rekao da su najveće greške koje ljudska bića prave što na sebe uopšte ne primjenjuju pravila. Znači kad se opšte pravilo primjenjuje na svakoga, ali ne i na sebe. Andrić je i sebe gledao kao ironičnog junaka, govorio je o sebi jako ironično, što nije običaj kod naših ljudi, pogotovo danas. On je razumijevanje nudio čitavom svijetu, a ironiju ostavljao za sebe”.

Njegoš je neprekidno bio u strepnji

U prologu „Sunca ovog dana“ u meditativni, metafizički kontekst, kroz metaforu o Bogu i svjetlosti, uveli ste i Njegoša. U čemu je značajna i posebna povezanost Andrića i Njegoša?

“Andrić je smatrao da je Njegoš u vrlo teškom vremenu nastojao uvijek da se okrene onom nečemu svakidašnjem, ljudskijem. Jer Njegoš je neprekidno bio u strepnji. Recimo kad je putovao kroz Italiju, stalno je strepio da li će neko napasti Crnu Goru. To je stalno prisustvo opasnosti, to je jedan opasan svijet u kom dominiraju egzistencijalne neizvjestosti i strenje. Ali u svemu tome Njegoš ima i neprekidnu želju za harmonijom i u tom smislu on je jedan iz one Andrićeve vizije da su „svi veliki duhovi prosanjali Univerzum kao harmoniju”. E sad, kakva harmonija pored toliko ratova, stradanja, sukoba i svega onoga što je nosilo Njegoševo vrijeme. To je mene fasciniralo da se u takvim složenim i potpuno nezvjesnim istorijskim okolnostima Njegoš ostvaruje u filozofiji postojanja, svjetlosti, Boga, smrti i Univerzuma i u tome se s njim prožima Andrić. Tu funkcioniše ovaj moj naslov, ova veza i vizija vremana kroz „Sunce ovog dana”. Jedna divna, velika misao kojoj se Andrić vraćao jeste Njegoševa ideja i želja da će jednog dana materija preći u svjetlost. U toj se veličanstvenoj filozofsko-poetskoj ideji susrijeću Njegoš i Andrić i to je jedan od motiva u mom novom romanu. Vi imate to da se Njegoš stalno nosi sa silom daleko većom od sebe. To zaboravljaju danas neki ljudi kad na besmislen način pokušavaju da instrumentalizuju i zloupotrijebe Njegoša. Oni pogrešno pretpostavljaju da Njegoš govori sa pozicije nekakve snage. Ono što mi je interesantno kod Njegoša i što pominje Andrić je da je on shvatao da u odnosu sa tzv. velikim silama moraš biti ljubazan i moraš prihvatiti mnoge standarde do jedne granice. A onda preko te granice ne možeš da ih prihvatiš. Znači do jedne granice treba politička mudrost, od te granice je potrebna politička hrabrost, Njegoš je imao i jedno i drugo”.