Predstava Porodične priče i radovi Katarine Švabić u centru pažnje zimske scene

Dvorac kralja Nikole bio je u četvrtak pozornica na kojoj je odigrana predstava „Porodične priče“, a potom i svojevrsni izložbeni prostor u kome je otvorena izložba slika Katarine Švabić. Ova dva programa su, dakle, obilježila drugu majsku nedjelju zimske scene Barskog ljetopisa, čiji je kraj najavljen za 7. jun.

„Porodične priče“ su koprodukcija Gradskog pozorišta Podgorica i Teatra mladih, rađena po tekstu Biljane Srbljanović. Uloge u njoj tumače Branka Femić, Goran Slavić, Branko Ilić i Katarina Krek. Govori o uznemirujućim spoznajama društvenog i porodičnog posrtanja, otkriva suštinske crte ljudskih karaktera, njihovu nestalnost i zavisnost od onoga što život neminovno donosi sa sobom. Glumac Branko Ilić istakao je da je riječ o komadu, koji će, zbog prirode društvenih dešavanja karakterističnih za naše prostore, uvijek biti aktuelan i prijeko potreban. Dječija igra kojom se, kao poetičkim sredstvom predstava koristi da plasira bolne i kompleksne teme i istine, nije tu da bi iste ublažila, već zato što se njome to bolje plasira.

“Prizma našeg teškog života, kad se gleda kroz oči djece, bude u prvi mah duhovita, zanimljiva i šarmantna, a onda, u toku predstave, bude vam zapravo teže zato što znate da su djeca svjedoci ovog našeg društva i naših života, da sve što mi činimo ostavlja posljedice na našu djecu”, objasnio je Branko Ilić.

Nakon predstave, kojoj su organizovano prisustvovali đaci nekolike barske srednje škole, u večernjim časovima otvorena je izložba Katarine Švabić, autorke poznate po raznovrsnosti tehnika zastupljenih u njenom stvaralaštvu. Rad Švabićeve kreće se od crtanja, slikanja, digitalne štampe i animacije, preko grafičkog dizajna, skulpture, land art-a, do produktivnog dizajna, performansa, muzike i zvuka. Ovoga puta za barsku publiku je pripremila 22 rada različitog formata, rađena u akrilnoj tehnici i raspoređena u nekoliko ciklusa.

“Ove slike jesu neki moj lični trening, moja lična raspoloženja i vibracije. Prikazuju kako se one transponuju kroz ruku i gest na neku površinu. To je malo drugačiji postupak od nekih koje sam do sada praktikovala i koje možda češće viđamo. Tiče se nekog unutrašnjeg osećanja koje se razlikuje od slike do slike. Bilo mi je interesantno da pratim kako se taj potez menja i kako se ta energija menja, ta moja vizija o onome što je u nama i oko nas… prosto neki drugačiji pogled na stvarnost”, kazala je Katarina Švabić.

Postavka njenih radova može da se obiđe u Dvorcu sve do 7. juna kada će biti otvorena posljednja izložba zimske scene.

Idućeg četvrtka, 17. maja biće igrana predstava „Brašno u venama“ u koprodukciji Sarajevskog ratnog teatra SARTR i Scene MESS, koju je po tekstu Igora Štiksa režirao Boris Liješević. Karte, čija cijena iznosi 5 eura, mogu se kupiti na biletarnici Dvorca kralja Nikole svakog dana, u intervalu od 17h do 20h ili rezervisati pozivom na broj telefona 068/278-760.