Predstavljena monografija Jova Ivanovića u Budvi

Sinoć je u Modernoj galeriji (JU Muzeji i galerije Budve) u Starom gradu, predstavljena monografija istaknutog budvanskog slikara Jovana Jova Ivanovića, koju su uredile Dragana Ivanović i mr Lucija Đurašković, istoričarke umjetnosti.

Prije početka razgovora o monografiji, predsjednik Opštine Budva Dragan Krapović se obratio brojnoj publici ispred Moderne galerije, povodom preimenovanja ove galerije u Moderna galerija „Jovo Ivanović“. Krapović je istakao da je Budva na ovaj način uspjela da se oduži Jovi Ivanoviću, koji je dao ogroman doprinos za svoj grad, nakon čega su on i mr Lucija Đurašković, direktorica JU Muzeji i galerije Budve svečano otkrili tablu sa novim imenom.

Nakon toga, publika se uputila u gornju salu Moderne galerije „Jovo Ivanović“ uz zvuke italijanskih kancona koje je Jovo posebno volio. Na početku se ispred JU Muzeji i galerije Budve obratila moderatorka Itana Lalović:

“Uvažene dame i gospodo, dobrodošli u Modernu galeriju na predstavljanje monografije Jova Ivanovića. Veliko mi je zadovoljstvo što ste došli u velikom broju, jer ovaj povod to zaslužuje, a vjerujem da ne postoji bolje mjesto za prvo predstavljanje ove monografije od Moderne galerije, koju je upravo Jovo osnovao 1972. godine, i koja od danas nosi njegovo ime. Izdavači ovog kapitalnog djela su JU Muzeji i galerije Budve i Narodna Biblioteka Budve, a projekat su podržali Ministrastvo kulture Crne Gore i Opština Budva. Sada želim da predstavim dame koje će govoriti na predstavljanju. Sa nama su Ljiljana Zeković, istoričarka umjetnosti i Petrica Duletić, istoričarka umjetnosti, koje su recenzentkinje monografije, Dragana Ivanović, istoričarka umjetnosti, supruga i urednica, i mr Lucija Đurašković, istoričarka umjetnosti, koja je glavna i odgovorna urednica ovog izdanja u ime JU Muzeji i galerije Budve. Na predstavljanju je trebao govoriti i dr Miroslav Luketić, koji nažalost zbog zdravstvenih razloga nije mogao da bude sa nama”.

Nakon što je moderatorka Lalović pročitala dirljivi tekst dr Luketića koji se našao u monografiji, Ljiljana Zeković i Petrica Duletić su predstavile djelove svojih tekstova iz monografije, koji su njihovi likovni kritički osvrti na Jovovo stvaralaštvo. Nakon njih se obratila Dragana Ivanović, koja nije govorila iz stručnog ugla, već iz ugla supruge i nekog ko je sa Jovom proveo 40 godina. Posebno se zahvalila Opštini Budva na inicijativi za preimenovanje Moderne galerije, svima koji su projekat podržali i pomogli, a istakla je mladog dizajnera JU Muzeji i galerije Budve Velimira Perunovića, koji je zaslužan za vizuelni aspekt monografije. Nakon nje se obratila Marija Ivanović, Draganina i Jovova ćerka, koja je nadahnuto pročitala tekst koji je posvetila svom ocu, i koji je svoje mjesto našao u monografiji.

Na kraju se obratila mr Lucija Đurašković:

“Kao što smo imali priliku da čujemo, budvanska Moderna galerija svoj osnivački zamajac, trajanje i uspon duguje svom sugrađaninu, slikaru, pedagogu i njenom dugogodišnjem rukovodiocu Jovanu Jovu Ivanoviću. Od početka njenog rada, Jovo je, sa neizmjernom ljubavlju i entuzijazmom u nju ugradio dio svoje vizionarske ličnosti, kao i svoj neobično primamljiv pokretački duh s namjerom da podstakne, oplemeni i razvije kulturni habitus jedne male sredine, kakva je Budva, susretom sa vrhunskim imenima kako domaće, tako i evropske, internacionalne, likovne scene. Samim time je, od svog osnivanja, Moderna galerija njegovala veoma visoke kriterijume pri organizovanju izložbi od izuzetnog kulturnog značaja. Svi velikani likovne umjetnosti XX vijeka sa prostora bivše Jugoslavije, pa i šire, izlagali su u ovoj eminentnoj galeriji koja ubrzo postaje jedna od najznaćajnijih na južnoslovenskom prostoru. Posredstvom svojih prijatelja, istaknutih umjetnika koji su živjeli u Parizu, Bate Mihailovića i Ljubinke Jovanović, Jovo prikuplja i stvara neobično vrijednu zbirku Savremeni ekspresionisti, koja danas predstavlja najznačajniji dio fundusa Moderne galerije. Izložbama visokog ranga i njegovanjem bogatog fundusa svojih zbirki, Moderna galerija nastavlja da traje zaokružujući petu deceniju svog postojanja u nastojanju da se održi na tragu zadatka koji joj je svojim nesebičnim pregalaštvom Jovan Ivanović zadao, izdvajajući je kao jedan od najznačajnijih kulturno-umjetničkih prostora u Crnoj Gori. Uporedo sa zalaganjem i radom na usponu Moderne galerije, Jovan Ivanović ostvaruje svoje impozantno slikarsko djelo. Vječiti zaljubljenik u Budvu, grad u kome je rođen i more kojim je okružen, navodi da svaki pristup tumačenju njegovog slikarstva, pred nama, uvijek nanovo, otkriva, kroz harmonični vatromet boja, raskošno plavetnilo osobene vizije Mediterana. Mediterana ne samo prepunog sunca i mora, već i Mediterana oplemenjenog određenim postulatima koji uključuju karakteristike podnjeblja u kome je rođena drevna evropska civilizacija.

Jer, Mediteran, a posebno Budva, je uvijek bila u Jovovom srcu i duši, kao što će i Jovo zauvijek ostati u srcu i duši njegove Budve i njenih građana. Muzeji i galerije Budve, posebno Moderna galerija, a od danas, ponovimo, Moderna galerija – „Jovo Ivanović“, ovim svojim novim imenom i ovom monografijom daje svoj skromni, ali iskreni doprinos. Na samom kraju, priznaćete, svi već čujemo kako i u našim grudima, kao i ulicama naše stare Budve, ozvanja Bravo Maestro, i neka tako, kao živo sjećanje na našeg Jova, ostane da traje zauvjek!”

U toku večeri, između govora učesnica, moderatorka je čitala Jovove citate od kojih izdvajajmo sljedeći:

“Plava boja je iz prirode, ja ne mogu bez plave boje koja je glavna boja mog okruženja. Ja i ne pokušavam da naslikam snijeg kada se nađem na planini, jer mi nema ovog kolorita, nema mog plavog podneblja. To su sve plave nijanse koje postoje, tu je jedna riba na samoj obali koja je nemoćna, jer je izašla napolje. Tu su dva raka koja vode ljubav. To je život. Elementi prirode. Oblaci, ptice i ribe…Najmilije mi je gledati te promjene koje me inspirišu. Znači, u meni ima nešto što stanlo bilježi te promjene, u istom podneblju”.

Na samom kraju je prikazan dio emisije na kojoj Jovo pjeva i govori o životu, koji je posebno dirnuo učesnike, koji su tiho uz Jova zapjevali “La nave partira, dove arrivera, questo non si sa…” Veče se kao što je i počela, završila Jovovim omiljenim italijanskim melodijama.