Preminuo Kristo, bugarski umjetnik koji je umotavao zgrade

Svjetski priznati umjetnik, Hristo Javašev – Kristo, preminuo je u 84. godini u svom domu u Njujorku.

„Kristo je živio život punim plućima, ne samo maštajući o stvarima koje su smatrane nemogućim, već čineći ih“, stoji u saopštenju a prenosi RTS.

Hristo Javašev rođen je 1935. godine u Gabrovu. Bježeći od komunizma, napustio je Bugarsku 1957. Prvo je otišao u Prag, zatim u Beč, a odatle u Ženevu. Godinu dana kasnije, preselio se u Pariz, gdje je upoznao Žanu-Klod, koja mu nije bila samo supruga, već i partner u kreativnosti i umjetnosti. Ona je umrla 2009. godine.

Zajedno su postali poznati po originalnim postavkama, uključujući i pakovanje najpoznatijih svjetskih građevina i prostora. Njihov najpoznatiji projekat je umotavanje Rajhstaga u Berlinu pomoću 100.000 kvadrata srebrne tkanine.

Umotavali su obalu u Australiji, tkaninom opkolili ostrva na Floridi, spustili platnenu zavjesu u Kaliforniji, u Londonu je, prije dvije godine, napravljena plutajuća mastaba, sačinjena od 7.506 buradi za naftu.

Pandemija korona virusa odložila je umotavanje Trijumfalne kapije, ali na njegovom zvaničnom Tviter profilu stoji da će projekat, uprkos Kristovoj smrti, biti realizovan.

Christo passed away today, on May 31, 2020, at his home in New York City. Christo and Jeanne-Claude have always made clear that their artworks in progress be continued after their deaths. L'Arc de Triomphe, Wrapped (Project for Paris) is still on track for Sept. 18–Oct. 3, 2021. pic.twitter.com/xHPURw60w2

— Christo and Jeanne-Claude (@ChristoandJC) May 31, 2020