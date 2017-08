Priča o ženi koja je dala sve i nije zauzvrat dobila ništa

Književna promocija na kojoj je svoj roman „Alma Maler“, u razgovoru sa moderatorkom Gordanom Vujović, sinoć ispred Dvorca kralja Nikole promovisao makedonski umjetnik Sašo Dimoski, bila je posljednja regionalnog karaktera na ovogodišnjem Barskom ljetopisu.

Dimoski inače važi za jednog od vodećih makedonskih proznih i dramskih pisaca mlađe generacije, a njegov roman „Alma Maler“ je izuzetno popularan van granica njegove zemlje.

Originalno štampan u izdanju „Kulture” 2014. godine, promovisani roman je jedan od ne tako čestih primjera savremenog makedonskog literarnog stvaralaštva, koji je doživio prevod van granica te zemlje.

„Alma Maler” je zanimljiv roman u monološkoj formi koji je zapravo lirska ispovijest naslovne junakinje o desetogodišnjem braku sa čuvenim kompozitorom Gustavom Malerom, njegovoj muzici i velikim umjetnicima kojima je podredila svoj život, a nije dobila ništa zauzvrat. Na pitanje otkud baš ova istorijska ličnost u fokusu njegovog interesovanja, autor otkriva da je Alma Maler, pored svoje neosporno zanimljive biografije, ujedno bila i način da objasni i jedan, nejasan dio sebe samog.

“Svaki čovjek koji živi na takav način da bude ljubav sam sebi, nađe srodnu dušu u ljudima koji žive isto tako. Najvjerovatnije je taj princip življenja srodnost koja me je privukla ka Almi. Međutim, glavni je razlog svakako Malerova muzika preko koje sam došao do same Alme. Dio kritike kaže da je ovo zapravo priča u Gustavu Maleru i ja se slažem sa tim, jer roman priča više o njemu nego o njoj. Ali, fokalizacija ili perspektiva iz koje je roman napisan jeste i te kako Alma, pa se otuda tako i zove knjiga”, kazao je Dimoski.

Ovaj roman adaptiran je za scensko izvođenje u Makedonskom narodnom pozorištu u kome je postao hit-predstava, a biće prvi makedonski roman objavljen za prestižnog američkog izdavača Dalkey Archive Press.

Dimoski je više puta nagrađivan za svoj rad. Smatra da ga je jednim od vodećih savremenih autora u Makedoniji, učinila najviše njegova posvećenost. Jedan je od onih pisaca koji, po uzoru na radno vrijeme većine ljudi, stvaraju osam sati dnevno. Kako je kazao, ta predanost u kombinaciji sa ljubavlju put su do uspjeha, na kome je, dakle, rad presudniji od talenta. Na Barskom ljetopisu najavio svoj novi roman, koji uskoro treba da izađe iz štampe.

“Roman se zove „Usnule ljepotice” i on je moj najveći književni eksperiment koji sam uradio do sada. Riječ je o rekonstrukciji glavnog Prustovog lika Albertina, kroz devet bajki za odrasle, ako ih tako mogu nazvati. Djelo je rađeno po principu fragmentarne dramaturgije. To je zapravo dramaturgija koja je stavljena u funkciju proze. Smatram da će čitaoci biti veoma iznenađeni romanom”, otkrio je pisac.