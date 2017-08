Procvat umjetnosti moguć je uz malo hrabrosti i puno ljubavi

Na ovogodišnjem festivalu učestvovalo je preko 1000 učesnika iz 20 zemalja svijeta. Izvedena su ukupno 243 programa, 36 u glavnom i 207 u pratećem programu.

“Nećemo pretjerati ako kažemo da je 9. Međunarodni festival KotorArt trijumf kulture i umjetnosti nad politikom, trijumf kvaliteta, vrijednosti, talenta, istrajnosti, hrabrosti, posvećenosti i ljubavi nad svim njihovim suprotnostima, a možda najznačajnije trijumf duhovnog nad materijalnim”, ocijenio je pijanista i direktor Don Brankovih dana muzike Ratimir Martinović na konferenciji povodom završetka festivala koji je otvoren 30. juna.

Ovogodišnji KotorArt trajao je od 30. juna do 13. avgusta, a sastojao se iz četiri programske cjeline KotorArt međunarodni festival Klapa Perast, koji je bio održan 30. juna i 1. jula, KotorArt Kotorski festival pozorišta za djecu od 1. do 12. jula, KotorArt Pjaca od filozofa, 24. jula i KotorArt Don Brankovi dani muzike od 13. jula do 13. avgusta.

“Učesnike smo dočekali iz: Crne Gore, Srbije, BiH, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Jermenije, Poljske, Francuske, Italije, Velike Britanije, Ukrajine, Njemačke, Kazahstana, Danske, Rusije, Južne Afrike, Turske, Španije i Grčke. Ovogodišnji festival posjetilo je preko 50 hiljada posjetilaca”, saopštila je PR KotorArta Sara Lakičević.

Ratimir Martinović je istakao da je ovogodišnje izdanje “trijumf, ali i zavještanje, legat crnogorske kulture u namjeri da se nijednom pojedincu, festivalu, nijednom subjektu kulturnog djelovanja u Crnoj Gori ne desi ono što se desilo KotorArtu da 30 dana prije festivala sa gotovim, spremnim programom, bude ukinut državni budžet iz političkih razloga”.

Festival je, kako ističe Martinović, realizovan zahvaljujući podršci pokrovitelja i sponzora ali i razumijevanju umjetnika i ogromnoj podršci medija.

“Don Brankovi dani muzike su se desili zahvaljujući činjenici da su gotovo svi programi bili rasprodati, ne samo zbog kvaliteta umjetnika koji su gostovali, već zbog podrške koju nam je javnost pružila od početka sporenja sa resornim ministarstvom. Ta masovnost posjete, od prvog koncerta 13. jula, do posljednjeg, jučerašnjeg, 13. avgusta nama je dodatno ohrabrenje i potvrda ispravnosti svih odluka i postupaka koje smo donijeli u proteklom periodu. Neke od fotografija koje su pristigle tokom trajanja festivala vidjećete na monitoru, a sve one nose jednu od poruka ovogodišnjeg festivala: Kultura iznad politike”, naveo je Martinović dodajući da je ovogodišnji festival u potpuno opravdao dva slogana pod kojima se održavao “KotorArt renesansa”, ukazujući da je procvat umjetnosti moguć uz malo hrabrosti i puno ljubavi, i drugi “Kultura iznad politike”.

Festival je organizovan pod pokroviteljstvom Opštine Kotor i uz podršku sponzora Coca Cola, Luštica Bay, Hoteli Palma i Palmon Bay i Sava Osiguranje.