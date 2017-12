Projekcije sa festivala “Ubrzaj” i nakon zvaničnih festivalskih dana

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je juče, u prostorijama JU Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Berane, u saradnji sa Opštinom Berane, organizovao projekciju filma “Život kao crtani film”, američkog reditelja i dobitnika prestižne filmske nagrade Oskar Rogera Rossa Williamsa, a kojoj su prisustvovali roditelji korisnika Dnevnog centra i zaposleni u istom. Predstavnici CGO-a su, tom prilikom, korisnicima Dnevnog centra uručili i novogodišnje paketiće.

Direktor Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ, Miloš Knežević, zahvalio se Dnevnom centru na inicijativi da se ova projekcija održi, kao i Opštini Berane koja je ovim tim promovisala ideju Festivala UBRZAJ i nakon zvaničnih festivalskih dana.

“Reditelj nas sve upoznaje sa autizmom kroz prizmu autističnog dječaka Owena i njegove porodice, ali i uspijeva da ruši granice, stereotipe i predrasude u razumijevanju ovog sve aktuelnijeg problema. Stoga nam je veoma drago da je ovaj film prikazan baš danas u Dnevnom centru”, zaključio je Knežević.

“Život kao crtani film” donosi istinitu priču o dječaku Owenu Suskindu koji je u trećoj godini iznenada prestao da govori i povukao se u svijet unutar svoje glave. Na očaj roditelja, Owenu je dijagnostifikovan autizam. Međutim, dječakov otac Ron Suskind, dobitnik Pulicerove nagrade za novinarstvo, ne namjerava da tek tako odustane. Primijetivši da je njegov sin opčinjen Diznijevim filmovima, odlučio je da pokuša da uspostavi kontakt preko likova i citata iz filmova kao što su Aladin, Dambo i Herkul, itd. Owen ubrzo uspijeva da se izražava kroz naučene replike i situacije iz omiljenih crtanih filmova i nakon godina tišine ponovo se povezuje sa svojom porodicom. Za ovaj film reditelj Roger Ross Williams je na prestižnom Sundance film festivalu dobio nagradu za režiju, a dobitnik je i brojnih nagrada publike na festivalima širom svijeta.

CGO je od 10. do 16. decembra 2017. organizovao VIII Festival filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2017, sa centralnim programom u Podgorici u JU KIC ”Budo Tomović” od 10. do 14. decembra, i pratećim izdanjima u Beranama 11. i 12. decembra u Centru za kulturu i u Kotoru od 15. do 16. decembra u kino “Boka”.

UBRZAJ 2017 se realizovao uz podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Vlade Crne Gore, Kanadske ambasade, fondacije Heinrich Boll, Ambasade Italije, Ambasade Izraela, Ambasade SAD, kao i kompanija Metropolis, Studio Mouse, Pošta Crne Gore, PG Taxi i Compania de Vinos Montenegro. Partneri Festivala su JU KIC ”Budo Tomović”, BELDOCS, Sarajevo Film Festival, KC ”Nikola Đurković” iz Kotora, Opština Kotor, Opština Berane i Centar za kulturu Berane, a medijski pokrovitelji javni servis RTCG (TV i portal) i Vijesti (novine i portal).