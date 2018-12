Promovisana knjiga poezije Sonje Tomović Šundić

U organizaciji Narodne biblioteke Budve u ponedjeljak je održana promocija zbirke poezije “Dlanovi” Sonje Tomović Šundić.

Na promociji u Biblioteci govorili su mr Natalija Đaletić urednica i izavač novoosnovane izavačke kuće Boka F, zatim novinar Vanja Kovačević i autorka. Stihove iz zbirke Dlanovi čitala je Marija Jelić.

Sonja Tomović Šundić je filozof, estetičar, antropolog i univerzitetski profesor. Nakon 15 objavljenih knjiga, Dlanovi su prva knjiga poezije.

Mr Natalija Đaletić, urednica i recenzentkinja ovog izdanja istakla je da nas autorkina poetika uvodi u nevjerovatna uzbuđenja življenja ovdje i sad:

“Kada budete čitali poeziju, čitaćete ritam, a ritam jeste suština poezije, čitaćete metar, čitaćete intonaciju, čitaćete posebnu atmosferu, čitaćete nevjerovatan pjesnički senzibilitet koji provijava od prve do posljednje pjesme u ovoj zbirci; znači to je koloplet tema, promišlanja, događanja, čitaćete jedno životvorno postojanje čovjeka u ovom svijetu”.

Za novinara Vanju Kovačevića, Dlanovi imaju čudotvornu moć. Oni su posljedica plodnog stvaralaštva, pune intelektualne zrelosti i promišljanja temeljnih kategorija svijeta i čovjekovog postojanja. On smatra da suština njenog pjevanja nije u uobličavanju emocija, već u snazi riječi, te da je riječ je beskrajni prostor iz kojega je i čovjek iznikao.

”Ona zahvaljujući poezijij putuje po najbeskrajnijem od svih svjetova, po nama samima nudeći nam začuđujuća prostranstva duha i svjetove stvarnije od stvarnosti koju živimo. Putujući kroz predjele ljudske misli pjesnikinja nam jasno saopštava da je važan cilj, ali da je važnije putovanje. A na tom putovanju srešćete ljude koji su se kleli da sanjaju na 24 jezika, one koji su shvatili da sunce jače sija u nama nego na bilo kojem drugom mjestu na čudne i čudesne koji su prenijeli priču o kapilarima kraljice Belkise,,na ponižene, gorde, uvrijeđene… Njenu poeziju, prepunu emocija sa jedne i značenja sa druge strane, nastanjuju Ane, Mitje, Aljoše, Smerdjakovi, tajnovidci, proroci, jurodivi, prokaženi, hulje, oni koji su zbog ljubavi i Boga pljunuli na sve. A pogotovo na sebe. Ali što je važnije, u njenoj poeziji pronaći ćete zvuk, sinkopu, drhtaj, jer ona nerijetko uspijeva da pjesmu pretvori u poeziju. A to nije ni malo, ni lako.”

Autorka pjesničke zbirke Dlanovi, Sonja Tomović Šundić, obratila se riječima:

“Pjesma nastaje kao čisto osjećanje, nema pjesme dok duboko ne osjetite, ne proživite neko iskustvo i onda je pjesma u stvari trag tog iskustva, pjesma mu daje mjeru, pjesma bilježi to iskustvo i ja sam duboko zahvalna na tome što sam i ljude i događaje i iskustva i doživljaje i sve ono što je prošlo kroz moje nerve, kroz moju krv uspjela da poetski zabilježim, a koliko će to biti snažno zavisiće od toga koliko sam ja uspjela pjesmama da prenesem energiju svojim

slušaocima, jer pjesme nema bez te unutrašnje, verbalne energije jezika bez ritma, bez slike, bez simbola, koji se nekako prosto ovaploćuju na taj način što postoji ta najfinija sinergija između onoga ko govori, između same pjesme i slušaoca…”

“Moji Dlanovi su ospoljeni dio mojih duševnih iskustava, prijemnik, metafora, svjedoče o tome koliko duboke se otiskuje svijet u naše tijelo, duh i um”, prokomentarisala je profesorica Tomović Šundić simboliku naslova njene nove knjige. Šest poglavlja predstavljaju put od imaginacije vremena do obistinjavanja istine uz izvrsne stihovne reference na Njegoša, Borhesa, Lubardu, El Greka…

I na kraju, zaključićemo izvodom iz prikaza Vanje Kovačevića:

“Sonja Tomović Šundić svojom poezijom ritam i drhtaj beskonačnih pitanja pretvara u našu sudbinu, a sudbinu u usud prostora na kojem postojimo i opstajemo. Pritom ne tražeći smisao u beskonačnom, već u prolaznom, u smrtnom, u susretu i hrabrom odlasku ka Nepoznatom nadolazećem”.

Izdavačka kuća Boka F izlazi na scenu bibliotekom Izabeta Eriko Crnojević, koja će govoriti poetskim glasom savremenih pjesnika. Prvi glas kojim Izabeta progovara, i prvi poetski svijet jeste glas čudesne pjesnikinje Sonje Tomović Šundić. Namjera Boke F kao izdavača jeste da kvalitet napisanog bude osnovno mjerilo po kojem će se knjige publikovati.