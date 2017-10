Šerbedžija je dječak od sedam puta deset godina

Kantautor Đorđe Balašević i reditelj Emir Kusturica najbolje u Umjetnosti, poslije Rada Šerbedžije, igraju fudbal. Makar tako tvrdi Šerbedžija, koji je u srijedu veče u Gradskoj knjižari, na promociji knjige izabranih pjesama „Stranac“, kazao da ima dosta sličnosti između poezije i fudbala.

“Glumci vole pjesnike, a pjesnici vole glumce”, našalio se Šerbedžija, koji je u Crnu Goru doputovao kako bi promovisao svoje najnovije književno izdanje i održao koncert u Budvi.

Priznao je da je pisanje njegova prva ljubav.

“Ako se sjetiš svog djetinjstva, šta si maštao, ja nijesam htio da budem glumac. Htio sam da budem novinar ili pisac. Htio sam da studiram književnost i to je bila moja prva umjetnost i prvi naboj”, rekao je Šerbedžija.

Osjećanje stranca

Komentarišući naslov zbirke izabranih pjesama, koju su objavili „Nova knjiga” i JU „Ratkovićeve večeri poezije”, Šerbedžija je kazao da se od 1991. godine svugdje osjećao kao stranac. Najprije je to postao u svakom gradu bivše Jugoslavije.

“Čovjek koji se usprotivi ratu i bilo kojim ideološkim programima, bilo koje nacije, on je nepoželjan za taj trenutak, za te ljude. Ako si protiv toga onda si stranac”, rekao je Šerbedžija.

Osjećanje stranca, prema njegovim riječima, najprije je bolno, a potom u svemu tome ima i nekih prednosti.

“Odjedanput u toj samoći, u osjećanju stranca, ima nešto nevjerovatno, kao da si malo izmaknut i bolje vidiš neke stvari. Prosto uživaš u tim samoćama, odjedanput je i Njujork tvoj grad, ili Los Anđeles… bilo koji grad. Kao Molijerov Don Huan, prototip za čovjeka koji u toj svojoj osamljenosti odjedanput nalazi prednost svog života, u odnosu na ono kad se utopiš u masu”, kazao je Šerbedžija.

Priznaje ljubomoru

U najnovijoj knjizi „Zelena karta”, koju će uskoro objaviti „Nova knjiga”, Šerbedžija će se takođe baviti svojim životom i radom u inostranstvu, odnosno ponovo će se dotaći teme stranca. Knjigu je počeo da piše prije nekoliko godina, odmah nakon izdanja zbirke priča „Do posljednjeg daha”. U „Zelenoj karti” govoriće o filmovima koje je radio, rediteljima, glumcima, o Americi, Londonu, kao i razlici među mentalitetima, specifičnostima, o našim ljudima u inostranstvu.

“A onda uvijek sa refleksijama nazad, šta je to što sam ostavljao tu, što je bilo moje, što me vuklo ponovo nazad i napokon privuklo. Tako da sam se prije sedam godina vratio u Rijeku, jer je Jadransko more presudilo. Najviše mi je do njega stalo i do ljepota ove zemlje. Naravno i do naroda. Svako voli svoj narod, a sav narod u bivšoj Jugoslaviji je moj narod”, rekao je Šerbedžija.

Toliko smo, kaže, svi nemoćni u ovom svijetu, pa bili crnci, bijelci, Srbi, Hrvati ili Muslimani.

“Toliko smo svi očajno nemoćni i nesrećni. Naravno i srećni u našim životima, ali nesrećni pred jednom činjenicom da nas neće biti i da je ovaj život prokleto kratak. Šta je to 70 godina koliko ja imam? Sedam puta deset?! Dječak od sedam puta deset godina. Ništa. Isto tako za svakog. I sad, gdje tu još ima mjesta ili vremena za mržnju?! Za bilo šta što bi nanijelo bol drugom čovjeku? Zašto?”, rekao je Šerbedžija i uz smijeh dodao da samo priznaje ljubomoru od svih ljudskih sebičnosti.

Tokom večeri Šerbežija je čitao neke od pjesama iz zbirke „Stranac”, a pred kraj je, uz gitaru, otpjevao pjesmu „Moj otac”. O saradnji sa Šerbedžijom govorio je i direktor Centra za kulturu iz Bijelog Polja Abaz Dizdarević, PR Luštica Developmenta Dragana Bećirović, a promociju je moderirala urednica u „Novoj knjizi” Jelena Krsmanović.

Šerbedžija je juče posjetio i poluostrvo Luštica i novi grad Luštica bej, a posjetu Crnoj Gori sinoć je završio koncertom u hotelu „Splendid” u Budvi.

Ozbiljni ljubitelj alkohola

Govoreći o hrani i pićima koje voli, Šerbeždija je kroz smijeh priznao da je „pomalo alkoholičar”. Prisjetio se da mu je brat Zdravka Čolića, Gaboš, jednom na Brionima nakon pijanke rekao: „Gospodine Šerbedžija, vi niste alkoholičar. Vi ste ozbiljni ljubitelj alkohola”.

“Tako ja pristajem uz tu definiciju. Ja obožavam dobro vino, dobru rakiju, ali ne znam kad me ko vidio pijanog u posljednje vrijeme. Nekad sam se opijao kao mlad, ali sada stanem i kažem nema više. Sada sam ponosan na sebe jer ne pijem dok mrak ne padne. Samo naveče koju čašu vina i super je. Baš lijepo”, kazao je Šerbedžija uz osmijeh.