Slikarka Milijana Vujović: Kamen je moja šifra

Akademska slikarka Milijana Vujović krajem prošle sedmice predstavila je hercegnovskoj likovnoj publici mini presjek svog stvaralaštva u posljednjih desetak godina. Pod nazivom „Rascjepi duše”, u galeriji „Josip Bepo Benković”, objedinila je 35 radova u tehnikama akvarel i ulje na platnu.

Kako je umjetnica kazala za Pobjedu, ciklus koji je predstavila još nije završen.

“Ne znam ni kada će biti. To se ne može predvidjeti, jer istraživanje traje. Istražujem u različitim tehnikama ulje, akvarel, crtež, pastel… Ta dinamika mi je potrebna. Pokreće me da idem dalje, daje mi nove ideje, snagu, polet… U tome je ljepota stvaranja”, kaže Vujović.

Čime je rukovođen Vaš odabir radova za hercegnovsku postavku?

“Prošle godine dok sam imala izložbu u galeriji „Buća“ u Tivtu, dolazili su posjetioci iz Herceg Novog i to me je ponukalo da tamo napravim izložbu. Svakako, tu je i želja da se predstavim prvi put u prestižnoj galeriji „Josip Bepo Benković“. Odabir radova nije bio nimalo lak, jer sam mnogo stvarala u prethodnom periodu. Trudila sam se da izložba bude koncipirana tako da prije svega dobro izgleda kao cjelina i da ljudi koji je budu posjećivali u narednim danima imaju dobar uvid u moje stvaralaštvo”.

Kamene forme i okamenjeni pejzaži prepoznatljivi su (i glavni) motivi na vašim slikama. Koliko je „krivice” za to u crnogorskom tlu, a koliko u vašim unutarnjim potragama za onim neprolaznim? Ili idu jedno s drugim neodvojivo?

“Kamen je moj kod, šifra, način izražavanja i komunikacije sa publikom. Okupirao je čitavo moje stvaralaštvo i čini nepresušni izvor i način ispoljavanja mene, mojih emocija, strahova, ljubavi, sreće, tuge… „Krivice“, kako rekoste, vjerovatno ima u crnogorskom tlu, ali ja ga ne doživljavam samo kao crnogorski. Za mene je on univerzalan. Može biti odakle bilo, sa druge planete ili sa onoga svijeta… Gdje god da sam pošla, motiv na mojim slikama nije se mijenjao. Uvijek je bio kamen. Možda sam ja glavni krivac, kao neko ko upija dešavanja oko sebe i damare prirode u svim godišnjim dobima. Tako da, na neki način, dobro ste primijetili to dvoje okruženje i unutrašnji svijet umjetnika se prepliću. Valjda je tako suđeno”.

Slikajući kamen iznova u svim njegovim posebnostima i nesavršenostima, što poručujete posmatraču? U čemu se ogleda misterija kamena viđena vašim umjetničkim okom?

“Nijesam neko ko voli da mnogo poručuje ali, eto, lijepo bi bilo da smo bliži prirodi, da je više čuvamo što je i teško u ovom naletu modernih tehnologija. Vraćanje prirodi udahnjuje nam više pozitivne energije, oslobađa nas stresa u ovom brzom i kratkom životu. Nekako smo se odrodili od nje, od prirode, a sve je tako prolazno kao treptaj. Slikajući kamen više govorim o sebi. Izražavam sebe kroz sve te posebnosti. Kamen me vraća u vrijeme prapočetka, njegova postojanost se ogleda kroz vjekove… To su ćutljivi svjedoci prohujalih vremena”.

Vaš likovni svijet, evidentno, satkan je i protkan duhom crnogorskog tla, ali mediteranskim karakteristikama. Možete li svoj rad da zamislite izvan tog konteksta ili je to vaša trajna umjetnička preokupacija?

“Ne bih mogla da budem drugo osim ono što jesam dosljedna sebi i svom stvaranju. Čovjek i ne treba da bježi od svog identiteta. Može samo da se trudi da unaprijedi ono što mu je već bogom dano. Tako ja ne mogu svoj rad zamisliti bez ovako kakav jeste trenutno. Ko zna gdje će me to odvesti, ne može se to unaprijed znati. Do pomjeranja i promjena dolazi se kroz rad. Inspiracija se ne čeka, ona se traži. Nijesam se zasitila kamena, a ni mediteranskog podneblja. Uvijek nešto novo otkrivam kroz rad. I opet kad bih negdje pošla, ponijela bih sa sobom iste doživljaje. Oni su dio mene”.

Klasično slikarstvo danas kao da sve više uzmiče pred novim tehnikama i tehnologijama. Zašto ste vi vjerni kičici i boji?

“Ljubitelj sam i pristalica klasičnog umjetničkog djela i jako cijenim ručni rad. Danas, pod pritiskom brzog života i lake zarade, štampa je u modi. Sve se štampa. Umjetnička djela se štampaju, pa se onda interveniše malo četkom preko… Naravno da to liči na prevaru, na laku trgovinu. Ja to ne želim. Ne volim takve prevare. Eto, vjerna sam četkici i boji. Ipak prave stvari ne gube na vrijednosti, to i istorija dokazuje svaki dan. Vjeran je, u stvari, svaki umjetnik koji živi svoje djelo i živi za svoje djelo”.

Kako je danas biti likovni umjetnik u Crnoj Gori?

“Crna Gora je, između ostalog, zemlja umjetnika. Na ovako malom prostoru nema niđe ovoliko umjetnika, čini mi se. Nije lako biti umjetnik ovdje. Susrijećemo se sa raznim problemima, a među njima je i pitanje egzistencije. Zbog toga se mora raditi dodatni posao koji uglavnom oduzima energiju i vrijeme za stvaranje. Zatim, tu je nedostatak prostora za rad, problem otkupa radova, finansiranja izložbi… Ali, uglavnom, svako se za sebe snalazi. Mali je broj onih dobro umreženih koji imaju privilegiju da „lakše plivaju“, a samim tim i da manje brinu. Nekad su institucije više pažnje pridavale umjetnicima. Tu je naravno Ministarstvo kulture koje finansira odabrane projekte, što je dobro, ali nije dovoljno. Čini mi se da umjetnost ispašta dosta u posljednje vrijeme i da smo na margini ovoga drustva. To se ogleda i u prodaji slika. Nema kontinuiteta. Ali, raditi se mora, to je prije svega potreba, kao hrana duhovna hrana”.