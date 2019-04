Sošić: Otvaranje prema svijetu jedini je način da se oslobodimo provincije

Crnogorsko narodno pozorište CNP je nacionalni teatar, ali i mnogo više od toga. To je institucija koja je proteklih decenija oblikovala našu kulturu, bila jezgro iz kog su se razvijale i druge institucije kulture, ali i dom institucijama koje nemaju uslove za rad, kazao je za Pobjedu umjetnički direktor ovog teatra, reditelj Željko Sošić. On ističe da mu je velika čast što mu je povjerena ova dužnost budući da je, kako kaže, Crnogorsko narodno pozorište najznačajnija institucija kulture naše države.

“I danas je CNP jedina ustanova koja kadrovskim i tehničkim kapacitetima može odgovoriti svakoj potrebi za scenskim izvođenjima pozorišne i ostalih umjetnosti. Koliko CNP znači našoj državi, govori i to da se svaka značajnija i važnija manifestacija, proslava, jubilej, pa i komemoracija, održava u našoj ustanovi”, naglašava Sošić.

Naglasio je da su u proteklim mjesecima radili na rješavanju problema koji su naslijeđeni i koji traju decenijama.

“Pokrenuli smo i najveću infrastrukturnu investiciju u proteklih nekoliko decenija i raspisali tender za kompletnu obnovu termotehnike u zgradi. Pored svih tih značajnih aktivnosti, CNP radi svakog mjeseca punim kapacitetima, organizujući rad na novim projektima i predstavama, osnivajući nove programske segmente i izvodeći redovni repertoar sa do 25 programa mjesečno. I prije imenovanja na ovu funkciju, bio sam svjestan glavnog nedostatka repertoarske politike CNP. To je, svakako, nedovoljna internacionalna prezentnost i zatvorenost u lokalne estetske standarde. Rad na rješavanju ovog problema nije jednostavan i ne može donijeti rezultate preko noći, ali počeli smo vrlo intenzivno sa ovim aktivnostima, i već na početku sljedeće sezone imaćemo ozbiljne pomake na ovom planu”, ističe on.

Neko je rekao da nacionalno pozorište treba da bude sažetak i zbir najjačih umjetničkih snaga, da stvara vrhunsku umjetnost, ali i da mora da bude tako ustrojeno od države da mu umjetnički čin bude na prvom mjestu. Odgovarajući na pitanje kolikoje Crna Gora danas daleko (ili blizu) od ovoga Sošić je mišljenja da je na pravom putu.

“Rekao bih da smo na pravom putu ka tome. Nacionalno pozorište je osnovano i ustrojeno od Vlade i države u administrativnom, infrastrukturnom i budžetskom smislu. U tim segmentima, CNP ima punu podršku resornog Ministarstva kulture i Vlade, i ima dobre uslove za rad. Međutim, odgovornost za repertoarske i umjetničke domete imamo mi koji radimo u njemu i koji donosimo te vrste odluka. Nama su dati uslovi da umjetnički čin postavimo na prvo mjesto i na nama je da to ostvarimo. Prvim postupcima pokazujemo da nam je upravo to i namjera, i zaista ćemo sve potencijale usmjeriti ka stvaranju i prikazivanju vrhunskih dometa scenskih umjetnosti. Učinićemo sve da vrhunski svjetski umjetnici rade kod nas, ali nam je primarni cilj da se naši glumci, reditelji i pisci kroz projekte CNP predstave međunarodnoj publici i dobiju priliku da rade u značajnim međunarodnim produkcijama”, istakao je Sošić.

Prema njegovim riječima publika nije promjenljive ćudi, već je heterogena i ima različite nivoe poznavanja umjetnosti i umjetničkih afiniteta.

“Nikada nijesam, ni kao reditelj, potcjenjivao publiku, i uvijek sam svakog gledaoca smatrao ravnopravnim i ravnim sebi. Najveća je zabluda pokušaj da se “privuče” publika poturanjem kiča, banalizacijom i srozavanjem standarda. Nepogrešivo se svaki put pokaže kako za svaki istinski kvalitetan program ima dovoljno publike. Naša obaveza je da svojoj publici pružimo visoke umjetničke standarde, naravno u različitim žanrovima i stilovima. To je, po mom mišljenju, jedini način na koji možemo funkcionisati”, ocijenio je on.

Sošić ističe da ansambl CNP-a kvalitetom i glumačkim dometima može odgovoriti različitim žanrovskim, stilskim i rediteljskim zahtjevima, sa realnim nedostatkom glumaca srednje i starije generacije.

“To je problem svih pozorišnih, filmskih i televizijskih produkcija u Crnoj Gori, i posljedica je kratkog vijeka Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju. Naš teatar je, naravno, prije svega posvećen sopstvenom ansamblu i svaki projekat koji se planira, planira se i tako što se glumački potencijali uzimaju u obzir. Svaki reditelj koji dobije poziv da radi u CNP, mora se upoznati sa svim članovima našeg ansambla i taj proces je ravnopravan analizama dramskih tekstova umjetničkog direktora i reditelja. Svi ti činioci doprinose repertoarskim odlukama. Naravno, kao i svaki teatar, otvoreni smo i za saradnju sa gostujućim glumcima, kako iz Crne Gore, tako i iz ostalih država. Pažljivo biramo svakog gosta i svjesni smo činjenice da je i za nas i za publiku važno obogatiti repertoar na taj način”, rekao je Sošić.