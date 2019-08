Štef i Leo zaokružuju listu specijalnih gostiju 13. HSF-a

Dvojica izuzetnih umjetnika sa prostora bivše jugoslavije – Leonid Pilipović alias Punkerstein iz Srbije i Stjepan Štef Bartolić iz Hrvatske zaokružuju listu specijalnih gostiju ovogodišnjeg 13. izdanja Hercegnovskog strip festivala (HSF) koji je na programu od 6. do 11. septembra.

Strip crtač, ilustrator, dizajner, muzičar… Leonid Pilipović trenutno radi za francusku izdavačku kuću Delcourt na novom naslovu „Le Dernier Dragon“(J. P. Pecau). Za Delcourt je do sada nacrtao dve epizode (4. i 5.) serijala “L’ Histoire Secrete” scenariste Jeana Pierrea Pecaua. Završio serijal pod nazivom „Le Grande Jeu“ istog scenariste (6 epizoda) i jednu epizodu serijala „Jour J“ (J. P. Pecau i Fred Duval). Uporedo, za drugu francusku kuću Soleil završio serijal “Ravermoon“ scenariste Sylviana Corduriea (3 epizode). Stripovi su mu licencno objavljivani u SAD, Holandiji, Nemačkoj, Španiji, Italiji i Hrvatskoj.

Stripom se počeo baviti još u osnovnoj i srednjoj školi pod jakim uticajem tadašnje Zagrebačke strip scene pod imenom “Novi kvadrat”, koju su činili Kordej, Ilić, Zimonjić. Prvi ozbiljni strip objavljen u časopisu Mladost, 1988. godine, a potom je objavljivao po strip časopisima kao što su Patak, Tron, Striper, Patagonija, Stripoteka…

Učestvovao na međunarodnim strip projektima sa anti-ratnom tematikom: “The Dignity Of A Human Being is Vulnerable”, “Signed by War”, i “Sperminator”, zidni strip magazin “AUT!” #3 (AWA, 1996) zajedno sa Edmondom Spiertsom, Peterom Pontiacom, Marselom Ruitersom (Holandija), Aleksandrom Zografom i Wostokom (Srbija)…Kratke strip kaiševe objavljivao jedno vreme u subotičkim “Danima”.

Zajedno sa Darkom Kovačevićem-(Kowalsky), autor je kultnog strip kaiša “What’s New In Da Zoo?” koji je skoro dve godine izlazio u nedeljnom kulturnom vodiču, popularnom subotičkom “Flash”-u (gde je bio grafički urednik). Od 2004. profesionalno se bavi stripom. Radio je ilustracije za mnoštvo časopisa i knjiga, te cover za albume Partibrejkera, Goblina, Električnog orgazma, ali i dizajn i logoe za ogorman broj kultnih organizacija i festivala među kojima iz za Amsterjam – amsterdamski džez festival.

Štef Bartolić je rođen 1967. u Zagrebu, gdje 1986. završava Školu za primjenjenu umjetnost, odjel grafike. Član je Hrvatskog društva filmskih djelatnika i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

Animacijom se profesionalno bavi od 1988. godine. Kao animator radio je na dugometražnim filmovima “Čarobnjakov šešir” i “Šegrt Hlapić” (Croatia film), te “Malim letećim medvjedićima” (Zagreb film). U sklopu projekta “1991” režirao je i animirao 4 jednominutna filma, “Žohari”, “Slobodna Hrvatska”, “Pero” i “Ne ljuti se čovječe” (Zagreb film).

Režirao je i animirao niz kratkometražnih animiranih filmova, špice za dječji program HTV-a, a 1994. autor je špice za Svjetski festival animiranog filma u Zagrebu.

Ilustrirao je dvadesetak romana za djecu i mlade (Petar Pan J. M. Barriea, Vlak u snijegu Mate Lovraka, Šegrt Hlapić Ivane Brlić-Mažuranić, Knjige lažu! i Žuta minuta Darka Macana, Zaljubljen do ušiju Mire Gavrana, te nekoliko knjiga Hrvoja Kovačevića, Silvije Šesto, Sanje Polak…), Nagrade za ilustraciju dobio je 1996. godine na vinkovačkom Salonu stripa, te 2003. nagradu SFERE.

Stripom se bavi od 1986. godine. Objavljivao je u Poletu, “Studentskom listu”, “Maxi strip magazinu”, “Patku”, “Plavom zabavniku”, “Večernjem listu”, “Playboyu”, te u dječjim časopisima u kojima niz godina objavljuje serijale stripa za djecu. U časopisu “Zvrk” serijal “Komarac” (scenarist Darko Macan) izlazio je devet godina, a u “Modroj lasti” strip “Gluhe laste” kontinuirano izlazi četrnaest godina.

S Darkom Macanom suautor je dva strip albuma, “Komarac: Prop’o plan” i “Dick Long: Slučajevi”.

Bartolić i Pilipović tako na tri sedmice prije početka hercegnovske svetkovine posvećene devetoj umjetnosti zaokružuju listu specijalnih gostiju na kojoj su pored njih – Argentinac, legenda strip stvaralaštva Enrique Breccia; britanski dvojac sjajnih umjetnika Boo Cook i Simon Davis; Italijani Vanessa Belardo, Pasquale del Vecchio, Andrea di Vito i Mario Alberti, te Španci Raul Alen i Javier Fernandez, kao i belgijanac Alain Mauriset. Oni će predvoditi impresivnu umjetničku armiju od više od 50 stvaralaca koji će boraviti u Herceg Novom u septembru, a među kojima su sada praktično već rezidentni umjetnici – William Simpson, Rufus Dayglo, Walter Venturi, Walter Trono, Dražen Kovačević, Mirko Čolak, Aleksa Gajić, Stevan Subić, ali i oni koji su od prvog festivala na hercegnovskoj smotri stripa i smatraju se neodvojivim dijelom HSF-a, Tihomir Tikulin, Vladimir Vesović, Iztok Sitar.

Uz podsjećanje da je 2019. godina prepuna značajnih jubileja iz svijeta stripa, ovogodišnje izdanje HSF-a će biti u znaku obilježavanja tih krucijalnih istorijiskih momenata poput 90 godina od izlaska Tin Tina, 80 godina Betmena, 60 godina Asteriksa, 50 godina Alana Forda i 50 godina najpoznatijeg balkanskog stripa Dikan. U tom kontekstu predavanja će držati legenda ovdašnjeg strip stvaralaštva, autor Dikana, Lazar Sredanović, sjajni crnogorski teoretičar stripa Luka Rakojević, te poznati strip znalci Moreno Buratini, Iztok Sitar, Vladimir Vesović, Milko Peko, Zoran Stefanović, Enis Čišić i mnogi drugi. Predavanja koja će se održavati u hercegnovskim školama i na ustaljenim HSF lokacijama, pored izložbi, crtanja za fanove, umjetničkih radionica, koncerata i pozantih HSF žurki, dio su cjeodnevnog programa kojim su ispunjeni svih šest dana hercegnovske svetkovine posvećene devetoj umjetnosti i svi događaji su potpuno besplatni za sve posjetioce.

Naravno, HSF ne bi bio jedan od najjačih festivala u ovom dijelu Evrope da ne priprema svake godine i po neko vrhunsko iznenađenje, pa se tako sprema nešto i za ovo izdanje HSF-a, a uskoro će biti objavljen i spisak vrhunskih muzičkih stvaralaca koji će biti dio 13. izdanja hercegnovske manifestacije posvećene devetoj umjetnosti.