Što je Njegoš za Crnu Goru, to je Dante za Italiju

U Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti juče je održana naučna tribina prof. dr Mirke Zogović na temu “Danteova komedija i njena tumačenja kroz vrijeme“.

Prof. Zogović je napravila pregled tumačenja i analize Danteovog djela, koja traju skoro sedam stotina godina.

“Godišnjica Danteovog rođenja prije dvije godine je slavljena u parlamentu. Ovo govori o paraleli između značaja Njegoša za Crnu Goru i Dantea za Italiju. Bokačo je pristao, na zahtjev Fiorentinske komune, da komentariše i čita Dantea. Bokačo je mnogo učinio za Dantea. Napisao je mali traktat u slavu Dantea, dodao je ono ‘božanstvena’ koje svi znamo (a Dante je svoje djelo nazvao samo ‘Komedija’). Prepisao je ‘Komediju’ svojom rukom tri puta, a od toga dao jedan primjerak Petrarki“, navela je ona.

“De Sanktis se usredsredio na sam dijalog i na samu ličnost Frančeske. On je tumači kao prvog živog ženskog lika u zapadnoj književnosti, za razliku od Beatriče (koja je simbol), ona je prava živa žena. On dolazi do zaključka da valja komediju čitati kao neku vrstu antologije zasebnih lirskih jezgra, i smatra da su u Komediji najvažnija lirska mjesta. Razdvojio je strukturu, odnosno arhitekturu i poeziju“, dodala je profesorica.

Mirka Zogović je književni istoričar i dantolog, redovni profesor Univerziteta u Beogradu.

Na Katedri za italijanistiku na Filološkom Fakultetu u Beogradu predavala je Italijansku književnost, Uvod u tumačenje i istoriju kritike „Božanstvene komedije“ i Italijansku liriku i novelu od 13. do 17. vijeka.

Kći je pisca Radovana Zogovića.