Svijet bi bio ljepši kad bi svako popravio česmu ili makar zube

Pjesnik, pisac, novinar, aforističar i tv urednik Duško Radović umro je 1984. godine, a i danas prepričavamo njegove aforizme.

“Ja iskreno mislim da sam izvan književnosti i da zbog toga nisam ni u pažnji ni u nadležnosti književnih kritičara. Što duže živim i više pišem sve sam dalje od postojećih književnih kvalifikacija. Ja volim i umijem da radim samo ovo i ovako, a to je za našu kulturnu i književnu javnost malo i neozbiljno. Nemam ništa protiv. Siguran sam da to nešto nekome znači a ime te potrebe i zadovoljstva nije bitno. Književnost je jedno a takozvani književni život nešto sasvim drugo. Članovi, predsjednici, sekretari, urednici, recenzenti, kritičari – to nema veze, od toga sam već odavno digao ruke. Pobjegao sam iz svih organizacija i živim potpuno sam na ostrvu svog pisaćeg stola. Ne tražim ništa, ne treba mi niko, živim slobodno i otmeno”, govorio je Duško Radović.

Pročitajte neke njegove najzanimljivije misli:

“Prije nego što popravite svijet, popravite česmu u svom stanu. Svijet bi bio mnogo srećniji i ljepši kad bi svako samo popravio česmu ili makar zube”.

“Zašto se ulične korpe za otpatke ne podignu na visinu koševa za košarku? Bila bi to provokacija kojoj niko od naše košarkaške nacije ne bi odolio. Koševi bi bili puni, a grad čist”.

“Juče je jedan roditelj zavapio na roditeljskom sastanku: Dajte mi dobro dijete, pa ćete vidjeti kakav sam ja otac!”

“Prije nego što krenete da tražite sreću, provjerite – možda ste već srećni. Sreća je mala, obična i neupadljiva i mnogi ne umiju da je vide.”

“Za razliku od doktora nauka, seljaci imaju više znanja nego stručne spreme.”

“Ulažite u stomak! To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugoročno i neizvjesno.”

“Ateisti ne moraju biti pošteni. Nema boga koji bi za njih bio nadležan.”

“Tucite svoju djecu čim primijetite da počinju da liče na vas.”

“Teško je biti dijete i biti dobar.“

“Ako riješite sve probleme svoje djece, oni neće imati drugih problema sem vas.“

“Ima velike sirotinje među našom djecom, kojoj, sem para, roditelji ništa nisu mogli dati.”

“Hrabri muškarci treskaju vratima kad dolaze u kuću, a kukavice samo kada odlaze.”

“Naše malo može biti mnogo za one koji nemaju nimalo.”

“Samo siromašni znaju da ima i siromašnijih od njih, bogati vide samo bogatije od sebe.”

“Djeco, možete misliti kakav je život kada je od kolijevke pa do groba najljepše đačko doba”.

“Kad lopovi počnu da brane ono što su stekli, neće biti ljućih boraca za poštenje, a protiv lopova.”

“Dobra je svaka muka koja nas povezuje, i loše je svako dobro koje nas razdvaja.”

“Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loša iskustva. Nismo li se malo puta zaklinjali da ćemo biti bolji? I neki stvarno postanu bolji, pa ispadaju naivni. Jer su oni drugi – postali još gori.”