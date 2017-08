Tadija Janičić: U inspiraciju ne vjerujem, vjerujem u trud i rad

“Optimizam u službi života” naziv je izložbe slika Tadije Janičića, koju ljubitelji umjetnosti mogu pogledati u Zbirci pomorskog nasljeđa u Porto Montenegru.

Slikar Tadija Janičić na platnima svijet predstavlja kao površan, uznemirujuć, globalizovan i banalan, ali sa druge strane, optimističan za nove medijske priče.

“Optimizam me održava u slikarskom smislu, slikarstvo mi je ispunilo život i to je moj životni kostur. Čim sam ušao u tu avanturu slikanja znači da sam optimista. Taj optimizam me održava u životu i daje smisao i punoću. Radim po ideji koju prenosim u neki medij, crtež, sliku, skulpturu, a u inspiraciju ne vjerujem, vjerujem u rad”, kazao je Janičić istakavši da iz rada dolazi i inspiracija što je njegova lična formula stvaranja.

Povremena prenaglašenost na platnima ističe stvarnost onakvu kakvu je vidimo.

“Čovjek mi je ishodište i odredište, neka njegova stanja, događanja, neki momenti, različite situacije”, navodi autor izložbe koja je nastavak ranije serije „Optimizam u ulozi života”.

Inače, njima su prethodili ciklusi “Karolina” „Ljudi koji vole da gledaju sise”, „Bajke za nevaljalu djecu”.

“Ne umijem toliko dobro uraditi radove koliko se znam izvući sa nazivima ciklusa”, kaže umjetnik.

Kako sam ističe, njegove slike su, s obzirom da je dvije godine završio grafičkog dizajna, lijepo upakovane sa veselim bojama, „ali kad malo zakopate po sadržaju vidite da nisu baš tako ni vesele, ali je to fino upakovano, jer se sa bojom može sve fino izmanipulisati i to je hiperrealnost”.

Izložba je realizovana u saradnji sa galerijom Gayo, koja ovog ljeta u nautičkom naselju Porto Montenegro, donosi novo iskustvo globalno prepoznatljivih umjetnika, ali i valorizuje crnogorski umjetnički identitet.

“Da nije bilo vlasnika te galerije Gaja Vojvodića, izložba u Tivtu se ne bi ni desila, on je glavni krivac”, ističe umjetnik iza koga, iako je dosta kako grupnih tako i samostalnih izložbi, ima i nagrada. Izlagao je na više grupnih i preko dvadeset samostalnih izložbi u Beogradu, Podgorici, Novom Sadu, Temišvaru, Budimpešti, Beču, Parizu, Tokiju. Živi i radi u Novom Sadu gdje je i završio Akademiji umjetnosti.

“Dosta izlažem, a naredni nastup je na grupnoj izložbi u Rimu. Ta predstavljanja van zemlje su veoma bitna jer pokazuju koliko umjetnik vrijedi”, zaključio je autor izložbe koju likovna publika može pogledati do 30. avgusta.

Čorba sa milion začina

Svijet koji Janičić interpretira je izražajan i koloritan, ali i društveno angažovan.

“Ima svega i angažovanosti i ironije, horora, akcije , groteske, kao čorba sa milion začina”, objašnjava slikar koji stvara svoj lični identitet i koji se kako kaže, školovanja skoro i ne sjeća.

“Malo šta ostane od tih profesura i korektura, a student treba što ranije da shvati da je prepušten samom sebi”, kazao je Janičić.