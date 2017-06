Tivatska obala pogođena burom energije i emocija

Samo nekoliko desetina metara od kristalno čistih kocki mermera, granita, kamena, stakla, plastike i mora čuli su se zvuci džeza i uzvici oduševljenja više stotina ljudi. Ljetnja pozornica u Tivtu u petak veče spojila je naizgled nespojivo: luksuzno-bajkoliki krajolik Porto Montenegra i pitoresknog šetališta na Pinama oblili su zvuci kvalitetne muzike, pozitivne energije i slobode.

Sve je mirisalo samo na jedno uspješno je okončano prvo veče drugog izdanja festivala „Made in New York Jazz, Montenegro”.

Jedan jezik

Pred brojnom publikom nastupili su izuzetni muzičari sa američke i regionalne savremene džez scene, predvođeni briljantnim gitaristom Majkom Sternom. Kao i prošle godine, koncert je na klaviru započeo organizator i direktor filijale „Made in N ew York Jazz” Vladimir Maraš. Ovoga puta odlučio se za prepoznatljive tonove tradicionalne crnogorske pjesme „Oj vesela, veselice“. Nježni i melanholični motivi bili su suptilna najava za buru energije, emocija i tehničkog umijeća sjajnih gostujućih muzičara.

“Ljetnja pozornica u Tivtu sada je jedan od centara evropskog i svjetskog džeza”, kazao je Maraš, nakon što je odsvirao uvodnu kompozciju.

Njegov poslovni partner iz Njujorka, Majkl Brovkin, takođe je pozdravio publiku i pohvalio se kako festival povezuje dosta muzičara sa cijele planete.

“Svi pričaju jedan jezik, a to je džez”, kazao je Brovkin.

Dvojica organizatora najavili su prvu kompoziciju „Poinciana“, a na scenu su izašli bubnjar Džerom Dženings, basista Aleks Blejk i pijanista Vasil Hadžimanov. Od starta je bilo jasno da je riječ o vrhunskim muzičarima koji, iako se prvi put sretaju na sceni, savršeno razumiju jedan drugog i imaju dovoljno znanja i umijeća da zainteresuju publiku, probude emocije i dobro raspoloženje. Izvan zajedničkog i skladnog ritma, svaki od ovih muzičara pokazao se i kao vrhunski solista. Blejk je prednjačio neobično energičnim sviranjem kontrabasa.

Trojici muzičara potom su se pridružilitrubač Rik Svan, harmonikaš Zoao Baradas i saksofonista Vejn Eskaferi. Na repertoaru je bila Eskaferijeva kompozicija „Gulf of Aqaba”. Visok oko dva metra, odjeven u kafene somotne pantalone i bež sako, Eskaferi je, sa saksofonom u rukama, ličio na dobroćudnog diva iz čijih pluća je dopirao savršen spoj emotivnosti, tehničkog umijeća, znanja i vještine vladanja scenom.

Aplauzi i povici oduševljenja bili su dobra najava za sjajnu kompoziciju „Tenor Madnes“ Sonija Rolinsa, koju su izveli Dženings, Blejk, Eskaferi, Hadžimanov i saksofonista Jakov Majman. Na momente sjetna i energična i ova pjesma je publici još jednom predstavila autentičan spoj različitih umjetničkih senzibiliteta. Na red je došla autorska kompozicija Jakova Majmana „Latin Up”, a potom je mladi Portugalac Zoao Baradas izveo svoju numeru „Unknown Identity”, u pratnji Dženingsa na bubnjevima i Blejka na basu. Baradas je u rukama zaista držao harmoniku, ali je nije razvlačio na tradicionalan način, već je, laičkim rječnikom rečeno, samo pritiskao dugmiće, a do publike je dopirao lijep ton koji je ličilo na spoj klavijatura i čistog tona gitare.

Dječak i gitara

Otprilike negdje oko polovine koncerta na scenu je izašao jedan od najvećih džez gitarista i kompozitora današnjice, Majk Stern.

“Njegovo ime znaju na svim meridijanima, izgovara se sa poštovanjem, sa posebnim uvažavanjem. Jedno je sigurno, džez muzika ne bi bila ista bez njegovog doprinosa”, najavio je Vladimir Maraš.

Na nesreću, Sternov nastup počeo je tehničkim problemima. Dva Fenderova pojačala nijesu radila, a kad su proradila poslije dva-tri minuta čuo se neprijatan šum. Međutim, tonac je brzo riješio problem i Stern, dječački strpljiv i nasmijan, počeo je kompoziciju „Mr P.C.” U pratnji bubnjara Dženingsa i basiste Blejka, Stern je od starta publici servirao svoj prepoznatljiv gitarski ton i vrlo brzo dokazao zašto je već više od četiri decenije nezaobilazan umjetnik na savremenoj džez sceni.

Uslijedile su „K.T. Song”, „That All It Is”, „What Might Have Been” i „Straight No Chaser”, koje je Stern odsvirao praćen sigurnom podrškom ostalih članova benda. I ovoga puta, nije ovo bilo samo vrijeme rezervisano za Sternovu demonstraciju karakteristika vrhunskog muzičara, nego i idealan prostor za solističke bravure i improvizacije njegovih kolega. Zajedno, pokazali su da džez zaista donosi slobodu izraza i omogućava nepregledno polje za nadgradnju, odnosno za stvaranje muzike na licu mjesta.

Ispraćen oduševljenjem, burnim aplauzima i povicima publike, Stern se potom povukao sa scene, a Vladimir Maraš najavio je vokalnu solistkinju Šeron Klark iz Vašingtona. Već od prve pjesme „Travelin’ Blues” bilo je jasno zašto je Klark izabrana solistkinja mnogih američkih džez sastava. Raskošnim i snažnim glasom, kako to samo mogu pjevačice iz afro-američke kulture i tradicije, Šeron je donijela jednu sasvim drugu atmosferu i boju festivalu. Ovoga puta, na scenu su izašli i gitarista Milorad Šule Jovović i pijanista Aleksandar Grujić, a Šeron je otpjevala još „I’ll remember April” i „From Russia With Love”.

“Kompoziciju „From Russia With Love” želim da posvetim nedavno preminulom glumcu Rodžeru Muru, mom omiljenom Džejmsu Bondu. Inače, veliki sam fan serijala o Bondu i „Ratova zvijezda”. Ova pjesma je posveta i Šonu Koneriju, koji je još sa nama i dalje je zgodan”, rekla je Šeron kroz smijeh.

Svi zajedno

Nastup Šeron Klark bio je idealan uvod u završnicu koncerta. Vladimir Maraš i Majkl Brovkin najavili su kompoziciju „Red House”, a na scenu su izašli svi muzičari i zajedno sa publikom stavili tačku na još jednu uspješnu muzičku priču.

“Prelijepa Crna Gora je naša nova kuća i nadamo se da ćemo se vidjeti sljedeće godine. Imamo velike planove”, kazao je Brovkin.

Zadovoljan je nakon koncerta bio i Vladimir Maraš. Za Pobjedu je izjavio da je sve proteklo u znaku pozitivne energije.

“Čini mi se da se mi kao organizacija, ali i publika, još prilagođavamo ovim standardima. Izgleda da smo nekako više oduševljeni kao da slušamo koncert negdje drugo, a da nismo svjesni da se ipak produkcijski dešava u Crnoj Gori. S tim u vezi, mislim da je ovo sasvim logičan slijed sazrijevanja društva da prihvati džez kulturu”, kazao je Maraš.

Sudeći po brojnosti publike, prema njegovim riječima, u Crnoj Gori ima mjesta za džez.

“Samo je bilo potrebno da se to spakuje u jednu kvalitetnu formu. Imamo sreću što smo u partnerstvu sa „Made in New York Competition” u startu došli do velikih imena. Neki drugi festivali moraju da čekaju pet ili deset godina da bi ugostili jednog Rendija Brekera ili Majka Sterna”, kazao je Maraš.

On je pozvao publiku da dođe večeras u 21 sat u atrijum „Kapital plaze” u Podgorici i odsluša drugi koncert festivala „Made in New York Jazz, Montenegro”. Ponovo će se čuti repertoar sa tivatskog nastupa i biće to još jedna prilika da Crna Gora polako gradi imidž poželjne turističke destinacije u kojoj se njeguje i sluša kvalitetna muzika.

Majk Stern: Nijesam ovo očekivao

Zadovoljstvo koncertom za Pobjedu je iskazao i gitarista Majk Stern.

“Velika je čast što sviram u vašoj zemlji. Atmosfera je sjajna, kao i publika. Zemlja je lijepa. Stvarno je nevjerovatno. Nijesam ovo očekivao. Davno sam svirao u bivšoj Jugoslaviji, ali ne mogu da se sjetim tačno gdje je bio nastup”, kazao je Stern.

Posebno je pohvalio koncept festivala.

“Ovo je skup sjajnih muzičara. Prvi put sviram sa većinom od njih, a dokazali su da su nevjerovatni solisti”, kazao je Stern.

Iako je već četiri decenije na sceni, kaže da i dalje uči od svojih kolega.

“Uvijek se trudim da učim stvari od saksofonista, pijanista, trubača, drugih gitarista… Muzika je beskonačna. Nijesam siguran da znam išta nakon svih ovih godina, ali siguran sam da je ovo jedno vrlo zabavno putovanje”, kazao je Stern.

Eskaferi: Volim kada ljudi uživaju u muzici

Saksofonista Vejn Eskaferi za Pobjedu je izjavio da je veoma zadovoljan koncertom.

“Bilo je odlično. Ovo je drugi put da sviram sa Majkom Sternom i uvijek je ugodno iskustvo nastupati sa njim”, kazao je on. Dopada mu se i koncept festivala. Džez je, kaže, odavno postao internacionalna muzika, tako da je „uvijek dobra ideja spojiti najtalentovanije umjetnike sa svih strana svijeta.“

“Jezik džeza je univerzalan. Volim koncerte, volim kada ljudi uživaju u muzici. Muzika me čini živim. Takođe, srećan sam kada ljudi uživaju svaki put kada sviram”, kazao je Eskaferi.

Previše ne razmišlja o muzičkim stilovima. Kaže da je sve pitanje istorije i muzičkog rječnika.

“Što si bolji muzičar to bolje razumiješ istoriju muzike i imaš obimniji rječnik. Uživam da sviram u bilo kom stilu, zato što sam studirao muziku i slušao mnogo različitih vrsta džeza dugo vremena. Veoma sam emotivna osoba. Sve što kažem i uradim je autentično i iz mog srca, tako da je sve stvar toga da budete u mogućnosti da izrazite svoja osjećanja preko svog instrumenta”, istakao je Eskaferi.

Iznenadio se, kaže, ljepotom Crne Gore.

“Lijepa je zemlja. Nevjerovatna. Plivao sam u Jadranskom moru. Sjajno je”, rekao je on.