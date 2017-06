Tragikomična priča o junacima tranzicije

Nakon zapaženog gostovanja Narodnog pozorišta iz Sarajeva, i Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba sa sjajnom (u svim segmentima) predstavom „Tri zime“ u režiji Ivice Buljana, pred publikom CNP-a u utorak veče izvedena je predstava „Bizarno“, u produkciji Narodnog pozorišta iz Beograda i Šabačkog pozorišta. Po tekstu Željka Hubača predstavu je režirala Snežana Trišić.

Komad obuhvata tri tragikomične priče koje se dešavaju istovremeno na različitim spratovima jednog novobeogradskog solitera iz kojeg, ispostaviće se, neko stalno skače u smrt. Prva priča odvija se na krovu, druga u jednom od stanova solitera, a radnja treće smještana je u kafić u suterenu. Junaci drame vrlo slikovito predstavljeni su kao neminovnom padu skloni „junaci“ sumanutog vremena tranzicije koja na ovim prostorima izgleda nikako da prođe.

Žanrovska lepeza

Narkomani, mafijaši, sponzoruše, sitni prevaranti, politički karijeristi, prostaci… „ukrstili“ su puteve kroz niz bizarnih situacija (ili slučajnosti) u ovoj drami koja odvažno pleše od groteske, farse, melodrame, do apsurda i tragikomike… Izgleda da je jedino u ovakvoj žanrovskoj lepezi vjerodostojno moglo biti dočarano izopačeno vrijeme poremećenih vrijednosti u kojem obitavaju njegovi „heroji“, raščerečeni između želja i mogućnosti, poriva i iskušenja koja ne umiju da prevaziđu, a koja ih (pre)često dovode u situacije na ivici smrti.

Prema riječima rediteljke, „kroz tri priče koje se događaju u nekom soliteru iz komšiluka, prepoznajemo ono što se dešava svakoga dana u mnogim soliterima ovog grada“.

“Kroz sudbine i bizarne slučajnosti od krova do temelja, obesmišljeni su životi svih likova, njihove sudbine, ali i smrti. Soliter postaje metafora hijerarhije i strukture kriminalizovanog i traumatizovanog društva, koja do apsurda izoštrava uzroke i posljedice koje nas svakodnevno dovode do ivice simsa. U ovakvoj strukturi drame, glumci igraju više likova koji se srijeću u različitim okolnostima, situacijama i odnosima, kako bi u novom metafizičkom sklopu, možda, jednom dosegli dostojanstvo postojanja. Zanimljivo je da ni u jednoj od ovih kombinacija oni nijesu u stanju da pomognu sebi, ali ni drugima”, riječi su rediteljke Trišić.

U ovom slojevitom crnohumornom tekstu, protagonisti zbilja utrčavaju iz lika u lik i grade „psihološki vjerodostojne portrete žrtava pakla ratova devedesetih, ljude koji su otišli u emigraciju ili bespovratnim putem nasilja i kriminala“.

Tri priče, i po tri potpuno različite uloge za svakog člana glumačke ekipe, uz znalačku moć transformacije, iznijeli su Igor Đorđević, Nikola Vujović, Miloš Đorđević, Suzana Lukić i Sonja Milojević. Scenograf je Darko Nedeljković, kostimografkinja Marina Medenica, a muziku je komponovao Srđan Marković.

Viši nivo

Predstava „Bizarno“ višestruko je nagrađivana na brojnim festivalima: Sterijinom pozorju, Festivalu glumca u Nikšiću, festivalu „Joakim Vujić“, Festivalu praizvedbi u Aleksincu, Danima Zorana Radmilovića, a preksinoć je odličan prijem imala i kod publike Crnogorskog narodnog pozorišta. Ako ništa drugo, bilo je nevjerovatno zadovoljstvo poslije duže vremena na sceni CNP-a gledati maestralnog Igora Đorđevića, koji je cjelokupan utisak predstave uzdigao na viši nivo. Gostovanje Narodnog pozorišta iz Beograda realizovano je uz pokroviteljstvo Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, u sklopu obilježavanja jubileja 20 godina od otvaranja nove zgrade CNP-a.