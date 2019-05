Tužan oproštaj ćerke Miše Janketića: Najljepše smo se smijali, hvala ti ćako, odmori se

View this post on Instagram

Zato što si najbolji tata,deda,muž...Zato što ne volimo patetiku i plakanje...Zato ću ti reći hvala za svu ljubav,hvala na drugarstvu,dobroti,svakoj svadji,svakom osmehu...a najlepše smo se smejali...hvala ti ćako,odmori se tajo moj!Voli te tvoja Ivuška! E da,Zoja će imati najlepšu balsku haljinu!❤#misajanketic