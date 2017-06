Vitalno pozorište može se raditi i na rubu svijeta

Višestruko nagrađivanu dramu „Tri zime“ Tene Štivičić, u režiji izvrsnog Ivice Buljana, podgorička publika vidjela je proteklog vikenda na sceni CNP-a, u okviru gostovanja Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba. Ova pozorišna saga efektno se poziva na neprolazne teatarske vrijednosti kvalitetan tekst, režiju bez suvišnih egzibicija i vrhunsku glumu pa je i gledanje „Tri zime“ najprije asociralo na užitak čitanja nekog grandioznog književnog djela kojem ne želite da dođe kraj… Nije bilo lako priču o četiri generacije žena koje povezuje jedna kuća ispričati na publici prihvatljiv način, a pritom duboko zasjeći u sve značenjske slojeve antologijske drame Tene Štivičić. Buljanu je to pošlo za rukom. Od prve do posljednje scene.

“Tri zime su fantastičan i da, tako uzbudljiv tekst, mješanac najbolje zagrebačke scenaristike koju je predstavljao Ivo Štivičić, Tenin otac, autor kultne serije „Kuda idu divlje svinje”, i oštrog britanskog humora kakvog je Tena usvojila radeći u Londonu. Kad smo tekst čitali na probama, ne mogu opisati to zadovoljstvo koje su glumci osjećali. Kao da pjevaju Štulić i Rundek sa stare zagrebačke Trešnjevke, kao da se s nama zafrkava Dubravka Ugrešić, ili kao da je načas došao Nenad Brixy koji je genijalno preveo Alana Forda. Uvijek sam želio raditi nešto današnje, dobro, od ovdje. I to se konačno dogodilo. U jednoj sezoni odigrali smo predstavu pedesetak puta, na Brijunima, na sarajevskom MESS -u, na festivalu u Tel Avivu, Ljubljani, Mariboru, u Beogradu, na Sterijinom pozorju… “, kaže za Pobjedu Ivica Buljan.

Kao reditelj etablirali ste se prilično žestokim, avangardnim režijama, pa je i iznenađenje bilo veće kada smo na sceni vidjeli skoro pa klasičan rediteljski pristup. Je li kompleksnost drame Tene Štivičić iziskivala nešto tradicionalniji pristup ili se u međuvremenu vaš senzibilitet promijenio?

“Klasično je često subverzivnije od avangardnog. Volim raditi u oba pravca. Jedino me ne zanima tradicionalističko, brbljivo kazalište. Imao sam vrlo slične probe za Pasolinijevog „Pilada“ u njujorškom teatru La Mama, kojeg je kritika proglasila za najprovokativniju predstavu sezone, i za „Tri zime“ koje uspoređuju sa sagom o Budenbrookovima ili Glembajevima. Mnogo vremena provodimo analizirajući tekst, opsesivno, do najsitnijeg detalja. S glumcima radim fizičke treninge. Naizgled klasična forma iza sebe skriva puno nevidljivog rada koji tek u finalu dobija oblik fizičkog performansa ili koherentnije naracije. Ponudiću vam protupitanje: pokušajte zamisliti kako bi izgledale tradicionalistički režirane i odglumljene „Tri zime” i odmah ćete vidjeti razliku u govoru, fizičkoj ekspresiji, dokumentarizmu, na trenutke vrlo privatnim, „non-acting“ scenama. U predstavu sam posijao mnogo namjernih „grešaka“ koje ovu predstavu čine živom i sličnoj npr. jednom „Macbethu” prema Heineru Mulleru koji je moja amblematska eksperimentalna predstava”.

Kroz ovaj tekst, na stratištu vrijednosti (političkih, društvenih, porodičnih… ) „građenom” stotinak godina provlači se, čini se, i ta neiscrpna ženska snaga za nove početke. Koji je bio vaš ključ za „čitanje” ovog djela?

“Za „Tri zime“ inspirirao me tekst „Hamletova sablast“ Nicolasa Abrahama, kao nastavak, šesti čin Hamleta. U tekstu je riječ o razotkrivanju neizrecive tajne, „transgeneracijske sablasti”, psihičkog tereta koji se s jedne generacije na drugu prenosi u obliku zatajivanja i prešućivanja. Zatajeni zločin jedne generacije, drugoj se generaciji natovara nesvjesno. Kad ne znamo što se dogodilo u prošlosti, demoni nam se vraćaju u obliku zagonetne tajne. Manjak objektivne procjene prošlosti je ono što uzrokuje sablasnost. Današnji manipulativan diskurs neofašističke desnice svuda u svijetu, uzrokuje paralizu djelovanja. Jer, sablasti uvijek nalažu i propisuju: odradi ono što ja nisam, ispuni moj nalog”.

Pripremajući glumce za ovu sagu sa njima ste gledali i analizirali razne filmove partizanske, „Kazablanku“, pa Hanekea, čak i Hičkoka. Vaš filmski postupak u rješavanju scena jeste efektan, ali zašto baš ova djela i autori za glumačku pripremu?

“Radeći na projektima, uvijek se inspirišem filmovima, muzikom, romanima, teorijom. U zadnje vrijeme snažno me se dojmio film Paula Verhoevena „Elle” sa Isabelle Huppert. Njen razgovor sa Slavojem Žižekom glumcima sam ponudio kao obavezni materijal za kreaciju predstave. Njih dvoje debatiraju o holivudskom i evropskom, autorskom principu. Holivud ne pokazuje transgresiju, uskraćuje nas za prizore seksa i nasilja „ukradene” u montaži. Verhoven, kao i Haneke, prikazuje još više od „vidljivog”, odlazi u mračne sfere koje opterećuju našu podsvijest. Za mene je jedan od najgenijalnijih prizora na početku filma nakon što neznanac s maskom siluje Huppertovu, ona se, sva u ranama i modricama, ustaje i uredno našminka. Huppertova, odnosno Michelle je producentica video-igara, ujedno sama potencijalna Lara Croft, heroina jedne brutalne video-igre. To je tako inspirativno, podsjeća me na kasne Hitchcockove filmove, poput „Obiteljskih intriga” koje sam pokazao glumcima na probama. Ne radi se o imitaciji, već o istraživanjima različitih modela, dramaturških i aktantskih. Uz vježbe koje sam izvukao iz tekstova Antonina Artauda, filmski prizori nude nam savršene mogućnosti usporedbe”.

Na Cetinju ste početkom sedmice učestvovali i na regionalnoj konferenciji „Početi iznova Promjena teatarskog sistema”. Šta (i kako) moramo početi iznova da bismo teatarski sistem učinili funkcionalnijim?

“Početi od vlastite prakse koju treba neprestano obogaćivati novim iskustvima. Kad sam radio na prvoj predstavi „Ime na vrhu jezika“ prema psihoanalitičkoj studiji-romanu Pascala Quignarda, izbjegavao sam sebe zvati ,,režiser“. Naziv režiser prizivao je previše narcizma s kojim se, stidljiv kakav sam tada bio, nisam mogao nositi. Glumci su u središtu mog zanimanja za teatar, bez obzira što su mi studij komparativne književnosti i pisanje kritika otvorili razumijevanje za estetske aspekte izvedbe. Tek s godinama iskustva uspio sam sebi dokučiti esenciju kazališta, a to je susret gledatelja i glumca. Teatar je još ono rijetko povlašteno mjesto gdje je čovječnost snažno prisutna, ono intrigira, uznemiruje, živcira, izbacuje vas iz ustaljene rutine mjesta u kojem živite. Kao direktor Drame HNK pokušavam realizirati promjene unutar postojećeg sistema: imam ansambl od četrdeset glumaca i svi su angažirani. Prema njima oblikujem repertoar, trudeći se da ih konfrontiram sa različitim piscima, režiserima (Pippo Delbono, Eimuntas Nekrošius, Polly Tritchler, Matija Ferlin, Janusz Kica, Magelli, Jernej Lorenci, Miler). Publiku suočavam s aktualnim temama, od prekarijata, izbjeglištva, redefinicije uloge obitelji, povijesnih trauma… Funkcionalnost postižemo estetskim promjenama”.

Na konferenciji je ukazano na značaj kulturnih politika i njihovu korelaciju sa pozorišnim politikama i praksama. Zajedno, trebalo bi da dovedu do funkcionalnih modela koji će inicirati promjene u savremenom teatru. Koji su to modeli i kako ih primijeniti sada i ovdje?

“Pasolini je, baš kao i Fassbinder, predlagao angažirani teatar, ne agitpropovski, već socijalni, gotovo pučki teatar koji uključuje melodramu, krimić, osuvremenjenu antiku. Naš sistem nije bazično loš, nastao je kao križanac njemačkog repertoarnog kazališta i socijalističke ideje teatra kao naprednog medija za odgoj slobodnog građanina. Ne smijemo dozvoliti isključivu komercijalizaciju koja će teatar odvojiti od stvarnosti. Moramo se stalno boriti za sredstva koja dobija javno kazalište, ono je poput komunalne usluge, preduvjet zdravog života. Kombinacija repertoarnih kazališta i uvažene, budžetski financirane nezavisne scene je sasvim pristojan model”.

Dosta ste režirali van ovih prostora, od SAD-a, do Obale slonovače… Iz tog ugla gledano, možete li reći kuda ide savremeni teatar?

“Sa svakom predstavom pokušavam razbijati klišee, ne raditi po istim obrascima. Drugačije radim u velikim institucijama kakav je HNK, ili na otoku Silbi, u predgrađu Splita uz Sjevernu luku, u Njujorku ili Obali slonovače. Miješanja su najljepša iskustva. Zato volim raditi sa studentima, ukazati im kako otvoriti duh da bi svatko od njih mogao sam odlučiti kakav umjetnik želi postati. Duh nekadašnjeg kritičara u meni ponekad zaziva kompromis između zamišljenog koncepta i onog što se počne događati na probama. Suvremeni teatar toliko se razlikuje od onog kakvog sam upoznao osamdesetih, kad sam ga otkrivao. Današnji umjetnik je praktičar, teoretičar, producent, odlikuju ga brojne kompetencije. Kao što se jednako divim zrelim godinama jedne Arianne Mnouschkine, Petera Brooka, Claude Regya, zapanjuje me beskompromisnost Jean Young Lee, komorni intimistički teatar Portugalca Tiaga Rodrigesa ili Francuza Mohameda El Khatiba. Danas se više ne govori o dominantnim trendovima. Vitalno kazalište možete raditi posvuda, u malim teatrima, s malim kompanijama, pa i u malim sredinama, na rubu svijeta”.

Važne autorske poetike na hrvatskoj sceni

U kontekstu recentnog evropskog teatra i prevladavajućih estetika, gdje je danas hrvatski teatar? Je li više evropsko ili balkansko pozorište?

“Hrvatsko kazalište u prošlosti je nasljeđivalo mediteranske, srednjoevropske i balkanske utjecaje. Etnopsihoanaliza je područje u kojem je i Gavella ostavio zanimljive tragove. Danas je situacija s kazalištem globalno izmijenjena. U Zagrebu smo zadnjih desetljeća vidjeli gotovo sve važne autorske poetike. Mene su obilježili francusko i njemačko režisersko kazalište (Patrice Chereau, Stanislas Norday, Frank Castorf) i njujorška avangarda od Living theatre do Jean Young Lee. U hrvatskom kazalištu djeluju Oliver Frljić, Borut Šeparović, Bobo Jelčić, Paolo Magelli, Janusz Kica, Anica Tomić, Olja Lozica… pa inspirativna scena dramatičara (Ivor Martinić, Tena Štivičić, Mate Matišić, Ivana Sajko…) Svi ovi umjetnici su prisutni na evropskim scenama, a puno više od nacionalnog identiteta određuje ih individualni, politički, socijalni, rodni, pa i klasni angažman”.

Na Cetinju ste govorili u okviru sesije „Kontekstualna promjena- izazovi repertoara pozorišta i festivala”. Kao neko ko ima dugogodišnje iskustvo u vođenju i teatara i festivala, šta su to danas najveći izazovi u ovim sferama djelovanja i kakve promjene nužno iziskuju?

“Dobar umjetnik od teatra trebao bi se zanimati za politiku. Ljevica, koja je prirodan saveznik kulture, računa na nas sve do izbora, a onda zna postati nasilna, jer ni sama ne razumije civilno društvo. Tada nastaju međusobni obračuni koji na kraju na vlast dovedu ekstremnu desnicu. U umjerenu nikad nisam ni vjerovao, na ovim prostorima nikad nije postojala. Socijalizam je osigurao perspektive, stvorio bazične pretpostavke za obrazovanje, društveno-ekonomska prava, relevantnost u međunarodnim okvirima i obračunao s nazadnjačkim dogmama. Generacije su u Jugoslaviji stvarale kulturnu ekologiju, a vidimo koliko malo treba da se ona uništi. Izazov nam je da sačuvamo institucije, da branimo položaj umjetničkog kazališta u odnosu na estradizaciju, da stimuliramo kreaciju u svim njezinim oblicima, od provokacije do didaktičnog teatra”.