Započet program zimske scene Barskog ljetopisa

Prva zimska scena Barskog ljetopisa otvorena je sinoć u 19h u Dvorcu kralja Nikole, gdje će se svakog četvrtka, do 8. juna 2018. godine održavati raznovrsni programi iz domena pozorišne, muzičke, književne i likovne umjetnosti. Gostima i publici obratio se predsjednik Opštine Bar, dr Zoran Srzentić, koji je zimsku scenu proglasio zvanično otvorenom, nakon čega je uslijedio program – ranije najavljeni džez koncert MP trio koji je nastupio sinoć u Dvorcu, trenutno je jedan od najaktivnijih crnogorskih džez sastava.

Organizatori su istakli da je „Četvrtkom u Dvorcu“, kako je nazvana prva zimska scena Ljetopisa, svojevrstan nastavak jubilarnog festivala. Otuda je proistekla zamisao da samo otvaranje bude ujedno i prvi program, kako bi se nastavilo u duhu onoga što se ljetos u Baru, na radost publike, dešavalo i na šta će se nadovezati i program 31. Ljetopisa. Godišnji kontinuitet koji se dobija realizacijom ovog projekta, kazano je sinoć, kao ideja postoji odavno.

“Kada smo koncipirali i pravili program ovogodišnjeg Barskog ljetopisa, jedan od prvih, da tako kažem, uslova koje sam postavio bio je da ispunimo davnašnju želju svih nas – da Ljetopis ne traje samo tokom ljetnjih mjeseci, nego da se produži i tokom zime. Smatram da građani i posjetioci Bara, kojih ima i u zimskom periodu to svakako zaslužuju. Tako da je ovo sada početak, odnosno realizacija tih naših želja odnosno nastojanja”, istakao je Srzentić na otvaranju, uz nadu da će i program zimske scene, kao što je i ljetnjeg dijela Ljetopisa, naići na odobravanje publike.

Prvi četvrtak u Dvorcu obilježili su odvažni zvuci džez muzike. MP trio, koji čine Miladin Peruničić (gitara), Davor Novak (bas gitara) i Ivan Ivanović (bubnjevi) izveo je sinoć repertoar koji je obuhvatao originalne verzije, ali i obrade klasičnih džez standarda, bluz kompozicija, rok, pa čak i etno pjesama. Žanrovsku isprepletanost još interesantnijom učinile su njihove inovativnost i vještina improvizacije, zahvaljujući kojima je publika od prvog do posljednjeg takta uživala u dinamičnom koncertu.

“Za nas je najvažnija vještina improvizacije, a improvizuju i rokeri i muzičari koji sviraju i etno muziku, i u pop muzici ima segmenata improvizacije… tako da se mi trudimo da ta vještina improvizacije bude ono što će nas da okupi. Samim tim, spajamo sve te stvari koje volimo. Često ne znamo ni kuda ćemo ići kad nešto radimo. Idemo za strašću i srcem i to nas na kraju dovede do cilja. Sigurno da je to i jedno uputstvo kako da džez bude prijemčiviji za širi auditorijum“, kazao je nakon uspješnog nastupa osnivač sastava, Miladin Peruničić, koji je najavio izlazak prvog albuma autorske muzike za nekoliko mjeseci.

Idući četvrtak, u okviru zimske scene, rezervisan je za teatar za odrasle. Naime, 26. oktobra u 19h u Dvorcu kralja Nikole, biće izvedena predstava „Hipertenzija“ (Areus Art, Srbija), autora i reditelja Svetislava Basare. Uloge u predstavi tumače Predrag Ejdus i Branislav Trifunović. Karte, čija je cijena 5 eura, mogu se kupiti svakog dana od 16h do 20h u Dvorcu, ili rezervisati na broj telefona 068/278-760.