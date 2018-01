Završne pripreme za 51. Hercegnovski likovni salon

“Pripreme za 51. izdanje Hercegnovskog zimskog likovnog salona teku planiranom dinamikom, katalog je dizajniran i na štampanju je, a plakat i pozivnice su već gotove”, kaže za Radio Jadran v.d direktorica JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković, Ivana Palikuća.

“U ponedjeljak se skidaju sve slike sa Hercegnovske likovne scene. Pristigli su skoro svi radovi, pa ćemo ih stavljati polako i pripremiti postavku. Imamo jednu instalaciju Ivane Radovanović, koju ona mora da postavi, odnosno namontira. U ponedjeljak idemo po još tri djela, jedno u Podgoricu i po dva u Nikšić, čime ćemo kompletirati postavku”, kazala je Ivana.

Izložbu će 1. februara otvoriti predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, Igor Rakčević, a u ime lokalne uprave najvjerovatnije predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi, dr Miloš Bigović.

Kako je kazala Palikuća, Novljani će imati prilike do 1. marta da vide radove ove velike izložbe, a nakon toga u Galeriji Josip Bepo Benković spremaju izložbu u čast žena koja će biti otvorena 8. marta.

Moto 51. Zimskog salona je “Sve[obuhvatno]”, a kako je pojasnio selektor, Vojislav Vojo Kilibarda, moto je odraz sveobuhvatnosti kako autora iz regiona, tako i tehnika kojima su rađeni radovi.

“Zastupljeni su radovi od klasičnog crteža, preko klasične slike, video projekcije do instalacije. Svi mediji su tu. Isto tako, gledali smo da budu zastupljene i sve generacije stvaralaca, od mlađih do starijih i svi oni su afirmisani umjetnici i univerzitetski profesori”, kazao je on.

Inako se na prvi pogled čini da među učesnicima nema Novljana, Kilibarda je pojasnio da je među umjetnicima jedna Novljanka, Nada Arnaut. A Novljani su i članovi žirija, Vuk Vuković i Vanja Berberović. Pored njih, član žirija je i vajar, Marko Petrović Njegoš.

“Nisam izostavio domaće stvaraoce, ali Salon je okrenut više regionu, nego Crnoj Gori, kao što je nekad bilo. Ove godine Salon je zapravo pregled savremene likovne scene regiona”, objašnjava Kilibarda.

Izlagaće 23 autora iz Crne Gore i regiona, pedagozi-profesori na likovnim i akademijama umjetnosti u svojim sredinama.

Novljanima će se predstaviti Aldemar Ibrahimović, Nikola Simanić, Dino Karailo, Olivera Eraković, Anka Gardašević, Nada Arnaut, Vladimir Đuranović, Ivana Radovanović, Željko Reljić, Predrag Milačić, Marija Kapisoda, Nataša Đurović, Draško Dragaš, Zdravko Delibašić, Katarina Švabić, Predrag Terzić, Mišo Filipovac, Irena Knežević, Taida Jašarević, Jasmina Gavrankapetanović, Ana Hušman, Nela Darmanović i Rajko Bizijak.

Najveći broj autora je sa Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja, Fakulteta umjetnosti Univerziteta Donja Gorica, Fakulteta za vizuelne umjetnosti u Podgorici. Osim njih, na Salonu će učestvovati profesori sa Akademija likovnih umjetnosti iz Beograda, Kragujevca, Trebinja, Sarajeva, Prištine, Zagreba i Nove Gorice.