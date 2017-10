Da li ste mentalno jak roditelj?

Svi želimo za našu djecu da stasaju u mentalno jake, stabilne osobe, koje će moći da se suoče sa svim nedaćama svijeta. Ali, većina nas često, u tome i omane. Upravo zbog ovoga…

Da bi dijete bilo mentalno jako, logično, takav bi trebalo da bude i roditelj – osoba koja će biti spremna da im baci sve njihove najveće strahove u lice i nauči ih šta je to odgovornost. Naravno, to je veoma teško, ali ovakve vrste iskustva su potrebne djetetu da bi moglo da iskoristi svoj potencijal do maksimuma.

Po riječima psihoterapeuta Ejmi Morin, roditelji koji “treniraju” mozak svom djetetu i čija djeca postaju srećne, uspješne odrasle osobe sa jasnim ciljem u životu izbjegavaju da rade ove stvari:

Ne usvajaju mentalitet žrtve

Ako je vaše dijete izbačeno iz fudbalskog tima ili mu loše ide u školi, to ne znači da je ono žrtva. Odbijanje, neuspjeh i nepravda dio su života. Ne bi trebalo da dozvolite da dijete dugo bude potišteno, već treba da ga naučite da svoju patnju pretvori u snagu. Pomozite mu da odreaguje na najbolji mogući način, uprkos situaciji u kojoj se nalazi.

Ne osjećaju krivicu

Mnogi roditelji zbog osjećaja krivice na kraju dozvole djetetu ono što su mu u prvi mah zabranili. Mentalno jaki roditelji znaju da će taj osjećaj krivice proći i neće dozvoliti da zbog njega donesu odluku koja će se loše odraziti na njihovo dijete.

Ne prave od svog djeteta centar univerzuma

Ovo može biti veoma teško, ali jako je važno da naučite dijete da se fokusira na to šta ono ima da pruži svijetu, a ne na ono što svijet “duguje” njemu. Samo na taj način ono neće kasnije sve mjeriti po sebi.

Ne dozvoljavaju da strah upravlja njihovim izborima

Držanje djeteta pod staklenim zvonom može vas sačuvati od mnogo stresa u životu. Ali tako ćete samo zaustaviti njegov razvoj. Mentalno jaki roditelji znaju da oni nisu čuvari djeci, već njihovi vodiči. Oni dopuštaju djeci da izađu u svijet i iskuse život, čak i kada su prestravljeni pred tom idejom.

Ne dopuštaju djeci da budu šefovi

Djeca nisu ta koja će određivati šta će porodica večerati ili kako će se provoditi vikendi. Za njih nije zdravo da budu šefovi svojim roditeljima, pa čak ni to da budu jednaki sa njima. Dobar roditelj treba da osnaži svoje dijete da napravi pravi izbor, istovremeno održavajući jasnu hijerarhiju.