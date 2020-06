Dobra strana tehnologije: Aplikacije za djecu koje podstiču kreativnost

Iako se često bunimo protiv previše vremena provedenog ispred ekrana, tehnologija ima i svoje prednosti, naročito kada kombinuje virtuelni rad sa manuelnim, i kada to utiče na podsticanje kreativnosti kod djece.

Kreativnost je mentalni proces koji uključuje stvaranje novih ideja, pojmova ili rješenja problema, ili veza novih između postojećih ideja ili pojmova. Smatra se da proizvodi kreativnih misli sadrže originalnost i primjerenost. Alternativno i svakodnevno mišljenje pojma kreativnosti je jednostavno – stvaranje nečega novog.

I upravo je tu vještinu potrebno razvijati kod djece od najranije dobi. Djetetu treba omogućiti da istražuje, ispravlja, isprobava, provjerava, razmišlja. Na kraju, misliti kreativno znači uvidjeti veze između nepovezanih iskustava koje se pojavljuju u obliku novih misaonih šema.

Podsticanje kreativnosti dugoročno će se isplatiti jer su kreativne osobe, prema saznanjima iz psihologije, otvorenije prema svojoj okolini, samouvjerenije, hrabrije, zrelije, pokazuju inicijativu, imaju osjećaj za humor, istrajno rade na zadacima sve dok ih ne privedu kraju, znatno su nezavisnije od drugih.

U tome nam danas mogu pomoći i rasprostranjene aplikacije. Naravno, to ne znači da se preporučuje isključivo boravak pred ekranima telefona, računara i tableta. Neke od aplikacija u nastavku kombinuju i rad daleko od ekrana, dok druge mogu poslužiti i kao inspiracija za osmišljavanje svojih igara u ljetnim danima koji su pred nama. Besplatne su i dostupne za iOS i Android.

1. Brain Games Kids

Da bi se ušlo u svijet načina kreativnog razmišljanja, treba početi od jednostavnih aplikacija, a za to je kao stvorena Brain Games Kids. Ona nudi 12 različitih igara, sve od slagalica, mozgalica, traženja određenog predmeta, sudokua, pa sve do igre memorije. Iako je na engleskom jeziku, samo poznavanje stranog jezika nije nužno za iskorišćavanje punog potencijala aplikacije.

2. Toontastic

Ako je vaše dijete počelo da uči engleski jezik, a ujedno mu ide od ruke pričanje priča, sve to ujedinjuje aplikacija Toontastic. Naime, u toj aplikaciji dijete može osmisliti čitavu priču, koja se može temeljiti i na nekoj od pročitanih lektira ili knjiga po vlastitu izboru. Može kreirati svoje likove, cijelu radnju od uvoda do raspleta, snimiti svoj glas i sve to pretvoriti u animirani video.

Grafika je primjerena dječjem uzrastu, sa vrlo jednostavnim uputstvima, a često se koristi i u nastavi, na primjer pri učenju stranih jezika ili u području medijske kulture.

3. Magic Piano

Za one sklone muzičkoj umjetnosti, a koji nemaju svoj klavir, odlična je aplikacija Magic Piano, u kojoj dijete može upoznati različite tonalitete i ljestvice, a sve to kroz igru. Potrebno je odabrati određenu pjesmu i samo slijediti svjetlost koja će voditi prste do pravilno ‘odsviranih’ nota.

Može se kontrolisati tempo i ritam, kao i odabrati među nekoliko nivoa složenosti, različitih žanrova i instrumenata. Dakle, aplikacija nije usmjerena samo na klasičnu muziku i klavir, nego nudi čitavu lepezu mogućnosti koja u djetetu može podstaći dodatni interes za muzičku umjetnost.

4. MoMa Art Lab

Baš kao što postoji poznata galerija MoMa, koja predstavlja likovne radove najvećih savremenih umjetnika, sada postoji i istoimena aplikacija namijenjena najmlađima. Uz njenu pomoć djeca uče o bojama i osnovnim geometrijskim oblicima, a na temelju toga stvaraju svoja prava likovna djela. Živahne boje, jednostavnost rukovanja i bezbrojne mogućnosti kombinovanja podstaći će dijete ne samo na kreativnost u aplikaciji nego i u stvarnom svijetu.

5. Sketch

Za one nešto veće idealna je aplikacija Sketch, koja je i svojevrsna društvena mreža za dijeljenje nastalih radova. Svakog dana daje se novi zadatak određene tematike, pa se tako tu mogu naći savjeti za crtanje ili slikanje svega od mrava, pokreta, sladoleda, tvrđava i slično.

Ne postoji zadata tehnika izrade zadatka niti stroga pravila, pa samim time dijete može sebi dati oduška i uistinu izraziti svoj puni potencijal. Ono što je posebno dobro kod te aplikacije je to što se crta ili slika na fizičkom papiru, bilo bojicama, temperama, vodenim bojama, tušem ili olovkom, a potom se može fotografisati rad i prenijeti u aplikaciju kako bi se podijelio sa ostalima.

Vrijedi spomenuti da se nude i savjeti stručnjaka o samoj likovnoj umjetnosti, pa je zato ova aplikacija pravi odabir ako vidite da vaše dijete ima ozbiljnije likovne afinitete.