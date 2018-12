Kada odvesti dijete kod logopeda

Ako ste do druge godine primetili da vaš mališan kasni u razvoju govora, ali se nadate da će se sve, kako se to često misli, promijeniti do polaska u predškolsko, možda bi trebalo da ga, ipak, odvedete do logopeda.

Samo pravovremeno otkrivanje uzroka i uključivanje djeteta u terapiju može da spriječi ili otkloni jezičko-govorni poremećaj.

Stručnjaci preporučuju da ga odvedete kod logopeda ukoliko je dijete rođeno pod određenim rizikom (ima genetske predispozicije za poremećaj u govoru, desila mu se produžena žutica, hipertonija ili hipotonija) i ako primijetite sljedeće stvari:

* do godinu i po ne može da identifikuje ni nekoliko osnovnih predmeta niti se odaziva na ime

* do druge godine ne razumije jednostavne verbalne zahtjeve

* do treće godine mu je govor vrlo teško razumljiv

* nije savladao najveći broj glasova maternjeg jezika do četvrte godine

* između druge i pete godine se javlja mucanje