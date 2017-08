Kako da prepoznate i riješite problematično ponašanje kod djeteta

Prepoznajte da li vaše dijete ima odlike razmaženosti i kako da riješite taj propust u vaspitavanju po savjetu psihologa. Razmaženo dijete donosi mnogo problema roditeljima. Čim djetetu zabranite nešto, odmah primjenjuje već stečene navike i metode i pokazuje još jedan izliv bijesa dok ne dobije ono što je naumio. Sve se komplikuje kada roditelji ne mogu ili ne žele da priznaju da je njihovo dijete razmaženo i da je vrijeme da se preduzme nešto. Mnogi roditelji ne obraćaju pažnju na nepredvidivo ponašanje djeteta. Međutim, takvu djecu čekaju problemi kada odrastu. Zato takve situacije roditelji treba da spriječe ili riješe na vrijeme.

Ovdje predstavljamo 11 glavnih odlika ponašanja razmažene dece.

Dijete ne želi bilo šta dijeli sa drugima

Sebičnost je odlika razmažene djece, oni rade samo ono što je njima u interesu, jer su navikli da dobijaju sve ono što je njima potrebno. Naravno, takvo dijete će kategorički odbijati da podijeli sa nekim nešto svoje, bez obzira da li se radi o igrački ili pažnji roditelja.

Česti izlivi bijesa

Djeca od tri do četiri godine su često histerična, jer nisu naučili da na drugačiji način pokažu svoja osjećanja. Međutim, česti napadi besa kod starije djece su već razlog za zabrinutost.

Jaka zavisnost od roditelja

Žao vam je da ostavite dijete kod bake da prespava jer se ono buni i drami što i sjutra mora u vrtić. U toku odrastanja dijete mora da se navikne na odvajanje od roditelja.

Zahtijeva da mu se pripremi njegova omiljena hrana

Naravno, ponekad djeca mogu biti izbirljiva. Međutim, ako vaše dijete odbija redovne obroke i zahtijeva da mu se spremi njegova omiljena hrana, to je jasan znak da je dijete razmaženo.

Stalno se žali

Još jedan znak razmaženosti ništa ih dovoljno ne ispunjava. Svako dijete voli da dobije novu igračku, nove patike ili trenerku, međutim problem je u tome kada dijete vidi da njegov drugar ima neku stvar koju on nema, pa zahtijeva da se i njemu kupi ista. To je jasan pokazatelj da dijete nije zadovoljno i uvijek traži više.

Grubost

Roditelji često ispunjavaju svakakve dječje hirove i dijete ih poštuje zbog toga. A šta se događa kada roditelji prestanu da ugađaju djetetu? Naravno, dijete pokazuje negativnost i agresiju. I zato je opasno djetetu davati sve što poželi.

Često moramo da ubjeđujemo djecu

Razmaženo dijete ne prihvata da roditelje, baku i deku jednostavno mora da poštuje, pa se često dešava da se dijete raspravlja sa njima i ne sluša ih. Tada roditelji dolaze u situaciju da mole i ubjeđuju dijete da uradi nešto ili jednostavno bude poslušno.

Manipulacija odraslih

Razmaženo dijete često i lako nađe način da manipuliše roditeljima kako bi postiglo svoj cilj. Za to najčešće koristi plač, histeriju, ljutnju. Zbog djetetovog ponašanja mama i tata crvene od stida. Želeći da privuče pažnju dijete često prekida razgovor odraslih i počinje da plače ili drami na javnom mjestu. Ovaj problem je posebno teško riješiti, ako roditelji od samog početka dopuštaju djetetu da se tako ponaša kad god poželi.

Ne osjećaju odgovornost za loše stvari koje su uradili

Svaka osoba treba da bude svjesna svojih postupaka. Međutim, razmažena djeca imaju “tim” oko sebe (mamu, tatu, baku…) koji uvijek ispravljaju njegove greške. Na primjer, ako dijete udari drugo dijete iz komšiluka, majka odmah dotrči i brani svoje dijete i opravdava zašto ga je on udario. U takvim okolnostima djeca postaju razmažena i gube ili uopšte ne stiču osjećaj za odgovornost.

Burno doživljavaju neuspjeh

Razmažena djeca jednostavno ne prihvataju poraz. Ovakvo ponašanje može biti dozvoljeno samo djeci do četvrte godine. Od četiri do šest godina dijete mora da shvati da ne može svaka želja da bude ostvarena i da treba mirno prihvatiti neuspjeh. Razmaženo dijete to ne prihvata i kada mu se dogodi neuspjeh pokazuje izlive besa i ljutnje.

Uzroci razmaženosti

Porodični život se dramatično mijenja ako u porodici glavnu ulogu ima razmaženo dijete. Ako do druge ili treće godine pokazuju ljutnju to je prirodna osobina ponašanja, nakon četvrte godine, ta ljutnja prelazi u manipulaciju. Kao rezultat toga, dijete postaje egoistično i naviknuto da kroz bijes dobija ono što hoće. Često, razmažena djeca odrastaju u porodicama u kojima roditelji ne mogu da pronađu zajedničke metode vaspitanja. Ako je tata previše strog, dijete pribjegava i okreće se majci koja je popustljivija.

Jedan od najčešćih uzroka razmažene djece je taj što su roditelji previše zaposleni i ne provode dosta vremena sa djetetom i kako bi se opravdao zbog toga, roditelj to nadoknađuje poklonima i ispunjavanjem svih želja.

Nađite zajednički jezik sa djetetom

Poslije toga, dijete to shvata kao normalnu situaciju, gdje se podrazumijeva da mu se ispuni svaki hir. Samim tim postaje razmaženo.

Uvijek ostanite mirni

Kontrola situacije je nemoguća bez mirne komunikacije. Ako počnete da vrištite i vičete, dijete se neće promijeniti, i u najlošijem slučaju odgovoriće vam isto. U slučaju problematičnih situacija najbolje je pokušati ignorisati histeričnost djeteta. Mirnim tonom recite: “O tome ćemo pričati kad se smiriš”.

Budite svjesni problema

Nemojte čekati da sve ode predaleko. Na prvi znak pretjerane histerije, kako bi se dobila željena pažnja pokušajte da zaustavite takav način ponašanja. Ne dajte mu da manipuliše vama tako što će se ono smiriti jedino ako mu ispunite želju.

Budite dosljedni

Ako ste juče zabranili djetetu da skače po kauču ili da baca loptu po sobi, a danas mu to dozvolili, onda je takvo vaspitanje beskorisno. Dijete shvati da može da zaobiđe svaku zabranu i da će uskoro dobiti to što želi. Pokušajte da budete dosljedni u onome što kažete.

Naučite ga da bude odgovorno

Dijete treba da shvati šta znači “morati”. Na primjer, zadati mu obavezu da počisti nakon igre, da pokupi svoje igračke ili da donese svoje stvari. Nema veze ako on to ne uradi dobro, bitno je da shvati šta znači dužnost i tako će postati odgovorno.

I ne pokazujte pretjeranu strogoću. Nađite zajednički jezik sa djetetom. Uvjerite dijete da ga volite, ali da njegovo ponašanje nije ispravno i da će morati to da promijeni.