Djeca ne lažu i umiju da budu surova prema vršnjacima. Zato roditelji mogu naučiti svoje nasljednike kako da se ponašaju u tim situacijama.

“Mališani kažu ono što misle, pri čemu mogu da budu vrlo surovi i da uvrijede svog vršnjaka u igri ili školi. Zato bi trebalo da što prije naučite vaše dijete verbalnoj samoodbrani”, savjetuje Jelena Holcer, dipl. pedagog i direktor Škole za roditelje.

“Što ranije naučite dijete verbalnoj samoodbrani, to bolje za njega. Na uvredu, etiketiranje, kritiku, dijete mora da kaže vršnjaku da mu to smeta. Ali, ako to izgovori mirnim, stidljivim glasom, to neće spriječiti malog nasilnika da ga i dalje maltretira, kaže Holcer

“Zato ga, kao na času glume, naučite da zaustavi nasilnika svojim stavom, glasom i ozbiljnim izrazom lica, može i da vikne. Ako, ga to ne zaustavi, može da se okrene i ode, da se fizički udalji od onoga ko ga vrijeđa ili da se obrati vama ili nastavniku”, ističe pedagog.

“U zavisnosti od situacije, dijete mora da nauči koji su mu načini samoodbrane na raspolaganju, to je nešto što je na roditeljima, jer dijete u školskom uzrastu neće naučiti niko drugi osim roditelja”, zaključuje Holcer.