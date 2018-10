Nove radionice u Razvojnom centru: Bogatimo rječnik, razvijamo motoriku i kreativnost

Naredne sedmice u Razvojnom centru udruženja Roditelji mališani predškolskog uzrasta imaće priliku da prisustvuju radionicama u toku kojih će bogatiti vokabular ali i razvijati kreativnost stvarajući svoja djela. Za stariju djecu spremili su radionicu Mali svijet grafičkog dizajna, u okviru koje će opremati staklenu ambalažu za zimnicu.

Besplatne radionice se održavaju u prostoru Igračkoteke i razvojnog centra, u ulici Bracana Bracanovića 74/a u Podgorici. Zbog ograničenog broja mjesta, obavezno je prijavljivanje na e-mail [email protected], broj telefona 020 22 10 00 ili u inbox Facebook stranice Igračkoteka i Razvojni centar.

U utorak, 30. oktobra, od 18 sati biće održana nova edukativna radionica na kojoj će se predstaviti jedan od klasika svjetske književnosti za djecu, Pinokio, autora Karla Kolodija.

Cilj radionice Pinokijev nos jasno kaže nije u redu da se laže, je da se kroz upoznavanje sa tekstom ovog književnog djela kod djece probudi ljubav prema čitanju, da bogate rječnik i da se kreativno izraze. Radionica je koncipirana tako da se nakon čitanja teksta razgovara o radnji i glavnim junacima, a zatim u drugom dijelu radionice djeca će imati priliku da ovog neobičnog junaka sami izrade. Čitanje od najranijeg uzrasta je važno, kako zbog razvoja inteligencije, bogaćenja vokabulara, tako i zbog upoznavanja sa socijalnim načelima i prihvatljivim ponašanjem, a istraživanja su pokazala da čitanje ima pozitivan uticaj na koncentraciju, način mišljenja i razvoj govora. Dok zrada modela od papira poboljšava koncentraciju i pozitivno utiče na razvoj sitne motorike. Radionicu će voditi profesorica engleskog jezika i književnosti, Aleksandra Vujisić, a namijenjena je djeci uzrasta od 4 do 7 godina. Broj mjesta je ograničen na 10.

U četvrtak, 1. novembra u 19 sati počinje kreativna radionica pod nazivom Mali svijet grafičkog dizajna, koju vodi grafička dizajnerka Slađana Bajić- Bogdanović.

Oblik, boja, slovo, ilustracija, fotografija elementi su koji nas vizuelno okružuju bez obzira na to da li smo kući, u prodavnici, školi, ulici. Na ovoj tematskoj radionici, djeca će opremati staklenu ambalažu za zimnicu. Učiće o neophodnim i pratećim elementima te vrste ambalaže, čemu služi ali i šta je to čini atraktivnom. Mogućnost prijavljivanja imaju djeca od 8 do 14 godina, a broj mjesta je ograničen na 15.

U petak, 2. novembra sa početkom u 19 sati uslijediće još jedna kreativna radionica pod nazivom Male ruke, Velika djela, namijenjena djeci uzrasta od 4 do 8 godina.

Djeca će na ovoj radionici vježbati aktivnosti za pravilnu upotrebu makaza ali i sama kreirati, ukrašavati i razvijati maštu. Cilj radionice je usavršavanje finih motoričkih vještina, vježbanje koordinacije, razvijanje kreativnosti, preciznosti, a sve to uz zabavu i druženje sa vršnjacima. Radioničarke Katarina Čarapić i Tanja Ćirović će pomagati malim drugarima da kroz igru nauče nove vještine prilagođene njihovom uzrastu, ali i da naprave svoja autentična djela. Broj mjesta je ograničen na 15.