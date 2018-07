Ograničite djeci unos fabričkih sokova

Djeca vole fabričke sokove, a ljekari tvrde da oni nisu zdravi. Ako imate dilemu da li da ugodite mališanima ili stručnjacima, najbolje je da napravite ravnotežu.

Nemojte sasvim da im uskratite sok, ali zato ograničite dnevni unos, jer bez ove tečnosti realno mogu, pa zašto bi pretjerivali s tolikom dozom šećera.

Američka pedijatrijska akademija preporučila je roditeljima da mališanima ne daju sok sve do prve godine života. Do treće godine je, smatraju, u redu ako popiju pola čaše dnevno, do šeste tri četvrtine, a do 18. godine punu čašu. Sve preko toga je štetno, jer su sokovi puni šećera, odgovorni su za gojaznost i nastanak karijesa.