Pet nepristojnih navika koje je vaše dijete najvjerovatnije naučilo od vas

Ukoliko u javnosti kod svog deteta primjećujete stvari za koje mislite da nisu pristojne i primjerene, ne ljutite se na dijete, nego preispitajte svoje ponašanje.

Evo koja su najčešća loša ponašanja koja se uče od roditelja, kako piše Dejvid Vulf.

Prekidaju druge u govoru

Ukoliko su roditelji skloni da “upadaju” nekome u riječ, njihova djeca će sigurno raditi to isto. Uvijek pustite dijete da vam kaže sve što hoće, do kraja. Ne dozvolite da sebi budete važniji od djeteta i dajte mu prostor da se izrazi. Naučite dijete koliko je važno da sasluša i sačeka svoj red da govori. To će učiniti da bude kulturnije i ima bolju komunikaciju.

Ne poštuju odrasle

Biće trenutaka u kojima će neko drugi čuvati vaše dijete. Vaši rođaci, bebisiterka, prijatelji ili komšije… Ukoliko se ne trudite da vaspitate dijete tako da poštuje vas, ono to neće činiti ni sa drugima. Time automatski stvarate lošu sliku o sebi i vašem djetetu.

Previše pričaju o porodičnim temama

Djeca se od najranijeg uzrasta uče da dijele. Ukoliko ne naučite dijete da neke stvari ne treba da iznosi van kuće ono samo neće napraviti razliku između privatnosti i javnosti. Ne želite da se “prljav veš” ili intima doma dijeli u vrtiću ili kada vam dođu gosti. Zato naučite svoje dijete šta ostaje u vaša četiri zida.

Kasno usvoje rječnik lijepog ponašanja

Nikada nije suviše rano da naučite svoju djecu kako da budu ljubazna i pristojna. Oni zaista moraju da znaju osnovne riječi lijepog ponašanja kao što su: izvini, hvala, molim te i tako dalje. Djeca uče od najranijeg uzrasta, a ako im pristojnost i ljubaznost približite od najranijeg perioda i drugi će biti oduševljeni njima.

Previše su zavisni

Roditelji koji su previše zaštitnički nastrojeni i kao hobotnica hvataju i okružuju djecu čine ih previše zavisnim prvo od samih roditelja, a vremenom i drugih ljudi. Djeca koja su navikla da uvijek neko rješava njihove probleme, da im neprestano krči put i donosi odluke umjesto njih lošije se snalaze u životu. Oni po tom obrascu nastavljaju da traže osobe koje će moći da ih u životu vode i imaju tendenciju da postanu zavisni od njih.