Vršnjačko nasilje u đačkom autobusu na liniji Herceg Novi-Kotor

Fizičko maltretiranje, ponižavanje, šikaniranje, rječiju vršnjačko nasilje, događa se svakodnevno u đačkom autobusu kompanije Blue line, na liniji Herceg Novi – Kotor, svjedoči za Radio Jadran majka djeteta koje je izloženo torturi i koja je htjela da ostane anonimna.

“Godinama se dešavaju strašne stvari u tom autobusu, ali niko neće da priča o tome. Svi ćute i zatvaraju oči. Ukoliko se neko od roditelja požali, sjutradan njihova djeca još više pate, stradaju, dobijaju batine. Mora se hitno djelovati, jer ima povrijeđene djece, fizički i emocionalno. To se ponavlja iz godine u godinu. Djeca sa strahom svaki dan ulaze u taj autobus”, tvrdi ogorčeno sagovornica.

Prema njenim riječima, djecu koja pohađaju prvi ili drugi razred, uglavnom, maltretiraju stariji đaci, iz trećeg ili četvrtog. Tako djeca, koju najprije maltretiraju stariji i sama kasnije postanu nasilnici, pa se problem prenosi sa generacije na generaciju.

“Sjutra će ti momčići biti supružnici, očevi i vjerovatno će na isti način postupati. Mislim da treba pomoći djeci koja stradaju, ali i djeci koja ih tuku i maltretiraju, jer i oni su na neki način napaćeni. Pretpostavljam da su nasilje doživjeli u svojoj familiji, ili su odrasli uz takve scene i misle da treba nastaviti s takvim ponšanjem”, priča ova zabrinuta majka.

Ona nije prijavljivala vinovnike nadležnim institucijama, ali drugi roditelji, kako kaže, jesu. Upoznat je i direktor kompanije Blue line.

U ovoj kompaniji su potvrdili Radiju Jadran da je bilo prijava, ali ne zbog nekog težeg oblika nasilja:

“Nije bilo fizičkog obračuna niti neke tuče u autobusu, jer bi to vozač vidio. Šta djeca međusobno razgovaraju i da li tu ima elemenata nasilja, to ne znamo, niti možemo da prisluškujemo razgovore 50 đaka u autobusu. Niko nam nije prijavio da je došlo do nekog fizičkog obračuna”, kategoričan je direktor saobraćaja u kompaniji Blue Line, Bojan Simić.

Nekoliko roditelja je prijavljivalo starije đake, koji imaju svoja mjesta u autobusu, pa oni mlađi moraju da ustanu, dodaje Simić:

“Takav vid hijerarhije oduvijek postoji u školskim autobusima. Kompanija Blue Line, nije nadležna da reaguje na vršnjačko nasilje, već su roditelji dužni da takve probleme prijave Upravi policije”, smatraju u menadžmentu ovog preduzeća.

Direktor Pomorske škole u Kotoru, Veljko Botica kazao nam je takođe da ni škola nije nadležna da reaguje sve dok se takve stvari ne događaju unutar ustanove i školskog dvorišta. I on savjetuje roditelje ugoržene djece da problem prijave Upravi policije ili Ombudsmanu.

Provjerili smo koliko o svemu znaju u policiji. U Centru bezbjednosti u Herceg Novom saznali smo da u toku ove školske godine nijesu dobili niti jednu prijavu za vršnjačko nasilje u đačkom autobusu na liniji Herceg Novi- Kotor. Prema tome, nisu ni mogli da reaguju.

Redakcija Radija Jadran kontaktirala je i Ombudsmana, odnosno Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. U toj instituciji obećali su da će se naknadno javiti i eventualno “pronaći” među prijavama i ovaj slučaj.

Nasilje među djecom ozbiljan je problem društva i o njemu se i dalje ne govori dovoljno. Izostaje efikasno istražvanje svakog prijavljenog slučaja i adekvatna kaznena politika, a najčešće prijetnje, ozlijede, uzimanje stvari, psovke i uvrede se i ne prijavljuju.

Ako je tačno da se u ovom đačkom autobusu događa zlostavljanje, da su djeca žrtve nasilja, s dugoričnim traumama, te da se to prenosi sa generacije na generaciju, onda tome treba stati na kraj. Obaveza roditelja je da zaštite svoju djecu, te da prijave nasilnike, koji nisu naučeni toleranciji.