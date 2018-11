Prirodni recepti za bol: So za infekcije, ulja za temperaturu

Upale uva su izuzetno bolne, a posebno ih teško podnose djeca. Evo jednostavnog i prirodnog načina koji će pomoći.

So u pamučnoj čarapi

Pripremite čistu, bijelu pamučnu čarapu, dovoljno veliku da joj kasnije možete zavezati vrh u čvor. Stavite u nju jednu šolju sitne morske soli. Čvrsto zavežite čvor na vrhu da se so ne bi prosula, pa čarapu stavite u malo dublju posudu, na laganu vatru. Često okrećite čarapu kako bi se ravnomjerno grijala svuda. Kad je dovoljno topla, ukapajte na nju ravnomjerno nekoliko kapi eteričnog ulja lavande ili čajevca (mora biti što toplija, ali ne toliko vruća da se ne može prisloniti na uvo). Stavite toplu čarapu na uvo i držite koliko želite. Po potrebi ponovite postupak.

Žvakaća guma

Možda zvuči iznenađujuće, ali kad imate jaku upalu uva možete je izliječiti jednostavnim žvakanjem žvakaće gume.

Viroze i prehlade

Tečnost za skidanje temperature jednostavno je napraviti, a učinak će biti odličan.

Stavite jednu šolju hladne vode u posudu pa u to dodajte tri kapi esencijalnog ulja lavande i jednu kap metvice. Vodite računa da se voda mora dobro zagrijati kako bi se esencijalna ulja dobro raspršila u njoj. Umočite unutra mali peškir, dobro ga iscijedite i stavite na čelo. Ponovite to nekoliko puta. Tečnost više nije za upotrebu kad se ohladi do sobne temperature.

Problemi sa sinusima

Ovi problemi mogu biti akutni ili hronični, a u oba slučaja pomoći će prirodna mast koja se jednostavno priprema:

Mast za upaljene sinuse

Potrebne su vam dvije kašike pčelinjeg voska, dvije kašike shea maslaca, dvije kašike kokosovog ulja, 10 kapi eteričnog ulja metvice, pet kapi eteričnog ulja eukaliptusa i pet kapi eteričnog ulja ruzmarina. Na pari otopite pčelinji vosak, shea maslac i kokosovo ulje. Maknite s vatre, pustite da se malo ohladi i umiješajte eterična ulja. Stavite u posudu u kojoj ćete čuvati mast pa je stavite nekoliko minuta u zamrzivač kako bi se mast stisnula. Laganim pokretima umasirajte na čelo i sljepoočnice.

Alergije

Kopriva je snažan prirodni antihistaminik pa redovno kuvajte čaj od ove fantastične biljke kako biste olakšali simptome alergija. Prokuvane listove slobodno možete pojesti.

Čaj od koprive

Od koprive možete vrlo jednostavno napraviti i rastvor tako da 30 grama suvog lišća koprive stavite u staklenu teglu, prelijete s dva i po decilitra prokuvane vode. Teglu potom zatvorite i ostavite da stoji tako četiri sata. Procijedite i pijte.