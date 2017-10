Sušenje veša u stanu je loše po vaše zdravlje

Sušenje veša zimi u zatvorenom prostoru podiže nivo vlage za do 30 odsto. To nikako nije dobro za zdravlje ukućana koji udišu tu vlagu i hemikalije od deterdženta i omekšivača (jer i to u malim količinama isparava iz tokom sušenja). Prema nekim istraživanjima, u vazduhu se mogu naći čak i kancerogene hemikalije. Uz to, kod nekih ljudi vlaga u vazduhu uzrokuje glavobolje i probleme s disanjem. To može značajno uticati i na astmatičare.

“Vlažno okruženje podstiče rast plesni koje mogu otpustiti svoje spore, a one uzrokuju alergijske reakcije kod nekih ljudi. Plesan i spore gljiva obično nisu vidljive ljudskom oku. U normalnim situacijama, ljudi će kijati ili kašljati ako udahnu te spore, jer se tako naš imunitet bori s njima. No, ako niste osjetljivi na plesan, možda nikad nećete imati reakciju na nju. Astmatičari koji su osjetljivi na spore gljiva mogu najviše patiti u ovim situacijama, jer to pogoršava njihove simptome”, kaže Fina Keni, iz irskog Udruženja astmatičara.

Ako se veš suši na radijatoru to će, osim zdravlja ukućana, ometati i protok topline, odnosno smanjiće se efikasnost radijatora, što u zbiru vodi pojačavanju grijanja i većim računima.

Takođe, i sama vlaga koja isparava vazduh čini hladnijim pa, iako je termostat na istoj temperaturi, u stanu će biti hladnije nego inače. Osjetljiva odjeća koja se mokra stavlja na radijatore može se oštetiti, pucanjem elastinskih vlakana u njoj.

Sušilica je odličan izbor ako postoje mogućnosti za to. Svako ko veš suši u sušilici, kaže kako ono postaje izuzetno mekano i često ga nije potrebno peglati, jer nije zgužvano kao kada se suši na vazduhu.