Jabukovo sirće može da vam uništi organe

Jabukovo sirće odavno je poznato kao sjajno sredstvo za rješavanje raznih tjelesnih tegoba, ali i kao zdraviji izbor za dijabetičare.

Iako postoje mnoge ljekovite primjene jabukovog sirćeta, neke informacije o njemu su ipak netačne. Svako korišćenje treba da bude sa oprezom, jer previše ove namirnice ipak može da bude loše za organizam.

Za početak, pravilno uzimanje jabukovog sirćeta ne bi trebalo da bude više od 5 kašičica dnevno.

Bez obzira na sva njegova pozitivna svojstva, sirće je veoma jako i pogrešnim korišćenjem možete da napravite više štete nego koristi.

Ne pijte jabukovo sirće na prazan želudac

Kisjelina sirćeta i jabuke može da iziritira želudac ako se pije natašte. Kako biste se osjećali sito, a da ne dobijete nuspojave grčeva i bola, radije pojedite doručak bogat proteinima. U tom obroku možete da koristite jabukovo sirće ili da ga popijete u čaši vode nakon jela.

Zabluda o detoksikaciji

Samo ispijanje jabukovog sirćeta nije prirodan način čišćenja od toksina, jer naš organizam već ima svoj sistem. Jetra, bubrezi i crijeva pomažu tijelu da apsorbuje hranljive materije, dok one koje nisu korisne izbacuje kroz mokraću i stolicu. Samo ispijanje jabukovog sirćeta nije dobar način.

Jabukovo sirće kao probiotik

Probiotici mogu da pomognu da pospiješite zdravlje crijeva i održavate urednu probavu. To se događa zbog fermentisanosti sirćeta, koje sadrži dobre bakterije. Zabluda o ovom pozitivnom svojstvu jeste da se to može naći u svakom kupljenom jabukovom sirćetu, a to nije istina. Jedino nepasterizovano jabukovo sirće sadrži enzime, proteine i probiotike, jer se pasterizacijom oni uklanjaju.