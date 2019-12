Kuglof od limuna

Sastojci:

250 grama omekšalog margarina (za podmazivanje kalupa)

250 grama glatkog brašna

1 1/2 kašičice praška za pecivo

1/4 kašičice soli

225 grama šećera u prahu

Narendana korica od 3 limuna

4 jaja

Sastojci za sirup:

100 grama šećera u prahu

sok od 3 limuna

Sastojci za glazuru:

80 grama šećera u prahu

hladna voda

Priprema:

-Zagrijte rernu na 180 Celzijusa i dobro podmažite kalup za kuglof margarinom.

-Pomiješajte brašno, so i prašak za pecivo u jednoj posudi.

-U drugoj posudi izmiksajte električnim mikserom margarin, šećer i koricu limuna dok ne dobijete blijedu i glatku smjesu.

-Dodajte jedno po jedno jaje i dobro izmiksajte.

-Postupno dodajite brašno, pa izmiješajte drvenom kašikom.

-Smjesu prelijte u u namašćeni kalup i pecite u zagrijanoj rerni oko 40 minuta.

-Za to vrijeme pripremite sirup, tako što ćete pomiješati šećer sa sokom limuna u posudi, i zagrijte do ključanja.

-Kuvajte dva, tri minuta, a zatim sklonite s vatre i pustite da se ohladi.

-Pečen i lagano ohlađen kuglof prelijte sirupom i ostavite ga u kalupu još 15-ak minuta kako bi se sirup upio.

-Izvadite kuglof iz kalupa i pričekajte da se do kraja ohladi.

-Pripremite glazuru od šećera i hladne vode i prelijte je preko hlađenog kuglofa.