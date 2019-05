Savjeti iskusne mame: Ovo je najbolji način da održite svoje mentalno zdravlje

Niko ne poriče da je roditeljstvo teško. U suštini, jedini koji bi mogli da potvrde da je lako biti roditelj, bili bi oni kraljevi iz viktorijanske epohe koji su imali zaposlene da obavljaju sve umjesto njih.

Najbolji način da održite svoje mentalno zdravlje kao novi roditelji jeste da se držite minimalizma u svim aspektima života, koliko god je to moguće.

U oblasti roditeljstva, najbolje je držati se minimalizma u posjedovanju stvari, aktivnostima i ljudima.

1. Minimalno posjedovanje stvari

Najbolje je početi od ovoga. Možda to zvuči neobično, s obzirom na to da kada imate bebu, prijatelji i porodica vas obasipaju velikim brojem poklona. Međutim, posjedovanje tolike količine stvari oko sebe može izazvati osjećaj gubitka kontrole nad svojim životom, a tako definitivno ne treba da se osjećate kada beba trčkara okolo.

Važno je postaviti sebi pitanje šta je od svih tih stvar zaista potrebno u vašem životu, a šta ne. Na taj način izdvojićete one stvari koje koristite i o kojim brinete, te ostale možete skloniti.

Jasno je da ne morate da se otarasite svih tih stvari koje ne koristite u ovom trenutku (čak i odlučivanje šta želite da zadržite, a šta da donirate jeste bespotreban stres za vas), ali bi trebalo da sklonite sa strane ono što biste zadržali, kako vam ne bi smetalo.

Kada sam spakovala odjeću koju praktično ne nosim uopšte i odnijela u podrum, osjetila sam takvo olakšanje, kao da više nisam pretrpana. Naravno da nije jednostavno razdvojiti sve te stvari, ali kako vam beba raste biće vam potreban prostor za njene stvari, te će vam biti jasna korist truda.

Ovo je mali korak ka jednostavnosti u jednom aspektu svog novog i nepredvidivog života.

2. Minimalna aktivnost

Ovo je još jedna stvar koju treba da svedete na minimum kada postanete mama. Mnogo je teže održati svoje mentalno zdravlje kada imate bebu, a želite previše da uradite. U prvih nekoliko mjeseci sam pokušavala da budem kul, opuštena mama, uz to i da radim, držim onlajn časove, održavam prijateljstva, imam hobije i slično.

Vjerujte mi, prilično brzo sam postala iscrpljena. Najbolja stvar u smanjivanju vaše liste obaveza jeste da budete realistični. Roditeljstvo će oduzeti devedeset posto vašeg svakog dana, i mislim da je dobra ideja da budete ponosni na sebe zbog obavljanja svih roditeljskih dužnosti (nekada sam na svom spisku imala “vrijeme za kupanje”, “vrijeme za spavanje”, jer iako izgleda glupo, dobar je osjećaj imati sve spremno i biti sposoban da to obaviš kada dođe vrijeme).

Željećete da uradite i mnogo drugih stvari, ali pretrpavanje obavezama će vas iscrpjeti jako brzo. Najlakši način da skratite svoj spisak je da napravite osnovne kategorije, i u njima imate samo po jednu stvar, barem tokom prve godine sa bebom.

Dakle, svakog dana se fokusirajte na jednu obavezu (a ukoliko slučajno uspijete da uradite i još poneku, to je bonus!), izaberite jednog prijatelja kog ćete posjetiti jednom u nekoliko dana (svakako će vas oni zvati stalno kako bi vidjeli bebu, ali stvarno ne možete toliko vremena trošiti na planiranje posjeta), odaberite jedan hobi uz koji ćete se opuštati. To može biti čitanje knjige ili učenje nove vještine.

Na ovaj način radićete sve one stvari koje treba da radite kako bi održali svoje mentano zdravlje – ošistiti kuću, provesti vrijeme sa drugima, imati vremena za sebe – ali tako da ne pretrpate te krupne kategorije velikim brojem stavki. Sjedite sa svojim suprugom (bebisiterkom, prijateljem) i pokažite im svoj spisak, pa će i oni znati kada vam je potrebna njihova pomoć.

I ovo prosto moram da istaknem. Isplanirajte vrijeme za sebe!!! Potrebno vam je to, bebisiterka će razumjeti.

3. Minimalan broj ljudi

Ovo je jako važan aspekt, koji roditelji često previde. Roditelji se tako uhvate u momentima da predstavljaju svoju bebu svim mogućim prijateljima i rođacima. Sve je to dobro i lijepo, ali to dovodi do ogromnog pritiska na mozak jednako kao i velika količina stvari.

Veza sa velikim brojem ljudi naročito je velika zbog društvenih mreža. Sasvim je jasno da sa bebom nećete moći da održavate socijalni život u mjeri u kojoj ste do sada, barem neko vrijeme.

Najbolji način da smanjite broj ljudi u životu je da odlučite do koga vam je zaista stalo. Svima vam je jasno da sam osoba koja stalno pravi spiskove, a nekada nabrajam i ljude sa kojima želim da ostanem u kontaktu. Za mene, ovaj spisak uključuje one za koje znam da će me podržati i unijeti pozitivnu energiju u moj život.

Može biti jako zabavno družiti se sa prijateljima koji uvijek prave dobre žurke i interesantne dogodovštine, ali kao roditelj male bebe moraćete da svedete prijateljstva samo na ona koja su mnogo dublja od toga.

U suštini, ograničeno slobodno vrijeme će takvi prijatelji najprije razumjeti.

Iako su društvene mreže zaista dobar način da ostanete u kontaktu sa ljudima, to može stvoriti dodatan pritisak. To olakšava kontakt sa onima koji ne unose pozitivnu energiju u vaš život, što znači da gubite vrijeme na razgovor sa onima koji vam zauzvrat ne mogu ponuditi mnogo.

Shvatila sam da ćete najlakše izdvojiti one koji su vrijedni razgovora i potrošenog vremena, tako što napravite listu onih ljudi koji koji sami žele da dođu do vas. Ukoliko stalno pišu poruke ili vas zovu, vrlo je vjerovatno da ti ljudi zaista žele da znaju kako ste, za razliku od onih koji lajkuju svaku fotografiju vaše bebe.

Ni odnosi u familiji nisu mnogo drugačiji od prijateljstava, tako da bi i tu trebalo ograničiti se na one sa kojima se osjećate lijepo i opušteno. Čim uhvatite sebe da se uvijek nervirate ili raspravljate sa nekim od rođaka, bila bi dobra ideja da ih držite na distanci, barem tokom prvih mjeseci roditeljstva.

Česta je pretrpanost obavezama kod novopečenih roditelja. Ipak, ukoliko želite da održite svoje mentalo zdravlje, moraćete i druge djelove svog života da olakšate i smanjite opterećenost. Minimalizam je dobar način da održite kontrolu nad onim stvarima u životu na koje možete da utičete, tako da možete da uživate u ovim novim stvarima u svom životu, koje su same po sebi nepredvidive.