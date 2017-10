Smanjite količine mesa koje jedete tokom sedmice

Fitnes stručnjak i tvorac popularnog sistema ishrane od dva obroka, tvrdi da ljudi unose previše proteina i kaže da se on ograničava na samo četiri porcije mesa sedmično, prenosi Radiosarajevo.ba.

Maks Loueri iz Londona tvrdi da je dobio četiri kilograma čistih mišića, tokom dvije godine od smanjenja unosa mesa i to bez proteinskih suplemenata.

“Imam više snage nego ikad i nijednu negativnu nuspojavu, uprkos tome što unosim manje proteina”, napisao je on.

Odlučio je da smanji unos mesa iz moralnih i ekoloških razloga i kaže da meso nabavlja isključivo od proizvođača koji humano postupaju sa životinjama.

Maks tvrdi da su nove studije pokazale da prosječnoj osobi koja ne trenira treba samo 60 do 75 grama proteina dnevno.

“Osobi koja vježba tri puta sedmično, potrebno je 1,2 do dva grama proteina po kilogramu tjelesne mase i to u danima kojima trenira, a još manje u danima kada odmara”, kaže on, piše Independent.

Međutim, protein ne mora da potiče samo od mesa. Jaja, orašasti plodovi, tofu i sir su neke od alternativa.

Ako jedete mnogo mesa i ne možete da tako drastično smanjite unos, Maks preporučuje da uvedete barem jedan ili dva bezmesna dana u sedmici.

“Nepotrebno je jesti meso uz svaki obrok. Potrebno je samo malo mašte, pa da vam obrok bude ukusan i bez njega”, kaže Maks.