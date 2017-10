Sve blagodeti mandarine-kraljice jeseni

Jesen je u punom jeku, a svakako kraljicom ovog godišnjeg doba može se smatrati mandarina.

Mandarina je bogata vitaminom C, koji je snažan antioksidans i dobro čuva organizam od gripa i prehlade.

Ovo citrusno voće sadrži i vitamine grupe B, te minerale kalcijum, magnezijum, cink i kalijum, koji je zadužen za dobar rad srca.

U svom sastavu ima i beta karotene, a razgradnjom beta karotena sisari sintetizuju vitamin A, koji je zaslužan za dobar vid i baršunastu kožu.

Mandarine imaju mnogo vlakana, koja su zdrava za probavu.

Najvažnije fitohemikalije mandarine su flavonoidi i terpeni, a žućkasta boja ploda potiče od ksantofila.

Smanjuju rizik od raka jetre

Mandarine mogu smanjiti rizik od raka jetre. Naučnici na Univerzitetu Kjoto otkrili su da ljudi koji imaju hronični virusni hepatitis mogu smanjiti rizik od razvoja raka jetre ako piju sok od svježe mandarine.

U jednogodišnjoj studiji 30 učesnika koji su imali virusni hepatitis pilo je napitak koji sadrži sok mandarine svaki dan i na kraju nisu imali nikakve znakove raka jetre. Za razliku od njih, među 45 učesnika koji nisu pili napitak od mandarine, 8,9 odsto razvilo je rak jetre.

Ovo snažno citruno voće takođe sprečava rizik od visokog krvnog pritiska i moždanog udara, a antioksidansi u mandarini mogu sniziti nivo lošeg holesterola.

Borac protiv slobodnih radikala

Mandarine mogu dati i do 80 odsto potrebnog dnevnog unosa vitamina C. Ovaj vitamin je koristan i u borbi sa slobodnim radikalima. To su molekule s neparnim brojem elektrona koje traže svoj par “krađom” elektrona iz stabilnih slobodnih radikala. To uzrokuje lančanu reakciju, tj. prelaz stabilnih slobodnih radikala u nestabilne, što može dovesti do tjelesnog oštećenja, kao što su oštećenja proteina i oštećenja DNK. Antioksidansi pomažu kod sprečavanja ove lančane reakcije i zaustavljaju oštećenja, što jača i imunitet.

Pomažu kod mršavljenja

Ako želite da smršate, mandarine su idealna namirnica za vas. One su izvor dijetalnih vlakana. Imaju čak tri grama vlakana na 100 grama. Redovno uzimanje vlakana pomaže da duže osjećate sitost.

Djeca i odrasli treba da uzimaju oko 20 grama vlakana dnevno. Međutim, možda ćete morati uzeti i više, zavisno od količine kalorija koje unosite u organizam, pa će muškarci i tinejdžeri morati da pojedu oko 30 do 35 grama vlakana dnevno.