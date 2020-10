Tačna računica: Koliko kila treba da imaš za svoje godine

Nutricionista Branka Mirković za portal Nova.rs priča koliko bi zapravo žene trebalo da teže u odnosu na svoje godine i šta treba da čine da tu pravu mjeru zadrže.

Farmerke pretijesne za malo šire bokove, salce na stomaku se preliva čim sjedneš, a i ruke bi mogle da budu malo tanje… Uvijek su ona dva tri kilograma viška problem. Ali postoji li uopšte idealna kilaža? Reklo bi se, to je onaj osjećaj kad nam je najprijatnije, kad se osjećamo najlakše, kad smo sebi najljepše. Tad i omiljeni džins i nova haljina stoje baš kako treba.

“Svi smo mi različiti, jednostavno, drugačije smo građeni i idealno nije isto za svakog. Osim toga, vrlo je važan odnos masti i mišićne mase u tijelu. Ipak, kilogrami okvirno govore da li treba da mijenjamo navike i ishranu. Kako starimo, gubimo mišićnu masu i zato s godinama treba postepeno smanjivati i težinu i dnevni unos kalorija”, kaže nutricionista Branka Mirković i izdvaja koliko treba da težimo u odnosu na naše godine.

18–25 godina: do 67 kg

“Djevojkama u dvadesetim godinama metabolizam je dobar, ali nije loše da redovno vježbaju, recimo, tri puta nedjeljno. Preporučljive su i kardio vježbe, aerobik, vožnja bicikla, brzo hodanje, plivanje”, savjetuje nutricionista Branka Mirković.

Ona otkriva i koja je prava težina za ovu starosnu grupu.

“Za vitkije djevojke prosječne visine u dvadesetima je prava težina 55 kg, za one srednje građe to je 61 kg, a za one malo krupnije građe 67 kg. Ove brojke možete postići ako jedete više ribe i mesa, malo masnije mliječne proizvode, integralne žitarice, voće i povrće. Ko ne može bez slatkiša, neka povremeno uzme čokoladu, najbolje onu crnu s dosta kakaa”.

25–40 godina: do 68,5 kg

Ženama u tridesetim se metabolizam polako usporava, kilogrami se lijepe malo brže, ali nije ih teško skinuti kad zatreba.

“Idealno bi bilo da vitkije žene u ovim godinama teže 56,5 kg, one srednje građe 62,5, a one prirodno krupnije 68,5. Da bi tako i bilo, one treba da se hrane raznovrsno, da jedu malo umjerenije i da lagano smanuju unos kalorične hrane, masnijih mliječnih proizvoda i slatkiša. Trebalo bi da obavezno vježbaju triput nedjeljno, najbolje da plivaju, brzo hodaju i lagano voze bicikl”, kaže Branka Mirković za portal Nova.rs.

40–50 godina: do 70 kg

Kad uđemo u petu deceniju, a posebno poslije 45. godine, treba da značajno smanjimo unos masnih mesa i mliječnih proizvoda.

“Kilogrami se vrlo lako talože i znatno ih je teže skinuti nego kad smo imali 30. Zato pazite šta jedete već od 40. – metabolizam je spor”, priča Branka Mirković.

Kaže i da su prave namirnice tada nemasno meso i nemasni mliječni proizvodi, riba, što više svježeg voća i povrća, a što manje hljeba, skroba, recimo, krompira, i tjestenine i pirinča.

“Vitke žene u ovim godinama treba da imaju 58 kg, žene srednje građe 64 kg, a dame krupnije građe 70 kg. U tome će uspjeti, ako uz pravilnu ishranu dva do tri puta nedjeljno budu radile jogu i plivale.”

50–60 godina: do 72 kg

Poslije 50. godine mnoge žene su uveliko u menopauzi. To znači da su hormoni i metabolizam prilično usporeni, pa da bi održale staru liniju, one sada dnevno treba da unose 350 do 500 kalorija manje nego ranije.

“Trebalo bi da imaju četiri do pet manjih obroka svakog dana, da smanje unos masne ribe i mesa, a da što češće, najbolje svakog dana, jedu nemasno meso i plavu ribu. Dobri su nemasni mliječni proizvodi, a hljeb, tjestenina, pirinač i krompir samo dva do tri puta nedjeljno, i to simbolično, sasvim malo”, kaže nutricionista Branka Mirković.

Ističe i da žene nakon 50. treba da jedu količinski manje voća i povrća, najbolje kao salatu.

“Torte, kolači i slatkiši mogu, ali samo u posebnim prilikama. Ako biste da u zrelim godinama održite idealnih 60 kg, ako ste srednje građe, treba da težite kilaži od 66 kg, ako ste krupnije – 72 kg. Takođe, gledajte da svakog dana šetate, plivate i radite jogu, odnosno vježbe koje vam prijaju i odgovaraju vašim godinama”, zaključuje nutricionista Branka Mirković.