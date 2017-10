Albert Nađ: Kako sam postao modni dizajner

Vijest da je Albert Nađ počeo da kreira odjevne predmete iznenadila je mnoge, pa su pomislili da će poznati fudbaler sada zamijeniti loptu krojačkim makazama. Njemu to nije na umu, ali pošto sve u životu radi krajnje ozbiljno, modnom pozivu se istinski posvetio. U momentu kad mu se javila ideja za haljinu, uz pomoć bivše supruge Mirne Nađ, modne dizajnerke, naučio je cio proces kreiranja, od skiciranja modela do davanja instrukcija divnoj krojačici Vesni. Iako razveden, par koji ima kćerku Helenu shvatio je da ne može da živi razdvojeno, pa uskoro planira ponovo da se vjenča. A Albert, koji je zahvaljujući Mirni već napravio četiri haljine, možda za ženu svog života dizajnira i vjenčanicu.

“Kreiranje je moj izlet u nepoznato. Čovjek sam koji voli izazove, avanturista. I dok sam igrao fudbal uvijek sam tražio teške zadatke. Rado sam išao sa Mirnom u nabavku materijala, gledao je kako stvara, plasira i prodaje svoje kreacije, i uvidio sam koliko je to težak posao. Zamolio sam je da me pusti da napravim nešto od materijala koji mi se svidio. Moj plan je bio da dizajniram haljinu koja će ženu učiniti ljepšom, atraktivnijom. Žena mora da bude dama, ali ne smije da skriva svoje atribute. Ako ima lijepe noge, grudi i zadnjicu, treba to suptilno da naglasi. Da bude seksi, nikako vulgarna. Da svojim oblačenjem sugeriše, kao neko ko se osvaja, da li ju je lako dobiti ili je teško osvojiva tvrđava, kakva je bila Mirna kad sam je upoznao”, kaže Nađ za magazin Gloria.

Partnerka mu je muza, ali ne namjerava da postane profesionalni dizajner.

“Mirna je moj model, ja tako zamišljam idealnu ženu. A pošto sam nju imao na umu kad sam osmišljavao kreacije, nisam mogao da stvorim ništa ružno. Kad je na instagram postavila fotografiju prve haljine koju sam napravio, dobila je veliki broj lajkova. Njena velika želja je da nastavim i dalje da kreiram. Ponavljam, ja nisam dizajner i ne namjeravam ikome da uzimam hleb, ali mi je sve to izuzetno zanimljivo”.

Albert ne prati trendove, ali sebe smatra osobom koja zna dobro da se obuče za određenu priliku. Iako mu je supruga dizajnerka, nikad nije prisustvovao nekoj modnoj reviji, no kaže da bi jednog dana volio da napravi svoju. Ipak, za sada se dosta šali na svoj račun.

“Kad je Mirna ispričala kumi da sam napravio haljinu, odmah me je nazvao moj najbolji prijatelj i kum i rekao kako je dobio dopis iz Italije da su se veliki italijanski kreatori zabrinuli za svoj posao, da čak Dolce&Gabbana strahuju. Ja sam odgovorio na prozivke i poručio da Domeniko i treba da se brine, ali Stefano ne, pošto smo dobri prijatelji. Nastaviću da dizajniram, ali se ne opterećujem time. Da li ću napraviti jednu haljinu za godinu ili četiri za mjesec, ne znam. To nije moj pravi posao, ja se bavim fudbalom, moda je izlet na nepoznati teren”.

FOTO: Dalibor Danilović