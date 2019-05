Aleksandra Novković predstavlja Crnu Goru na finalu za Miss turizma

Crnu Goru na svjetskom finalu za Miss turizma u Poreču predstavlja, devetnaestogodišnja Aleksandra Nonković iz Bara, student prve godine Filološkog fakulteta u Nikšiću.

Ona će se za laskavu titulu svjetske Miss turizma takmičiti 1. juna sa predstavnicama 40-ak zemalja.

“Kada sam saznala da ću predstavljati Crnu Goru na ovako velikom takmičenju, mojoj sreći nije bilo kraja. Biti dio organizacije za Miss turizma je nevjerovatno i osjećam se predivno“, kazala je Aleksandra za Bar Info.

Prvi put je na ovako velikom takmičenju. Ipak, od koristi je njeno petogodišnje iskustvo u manekenstvu i modelingu. Aleksandra kaže da je u Poreču sve isplanirano do poslednjeg detalja:

“Što se tiče same organizacije, dan nam je u potpunosti popunjen, da li šetnjom kroz gradove Hrvatske, ili posjećivanjem sponzora izbora za miss, a ovih posljednjih dana pred izbor svakodnevno imamo probe koreografije. Sa mnom su djevojke iz svih krajeva svijeta, od Venecuele do Japana, od Ugande do Finske. Djevojke su sjajne, veoma druželjubive i lijepe“.

Aleksandra se najviše druži sa djevojkama iz bivših jugoslovenskih zemalja i predstavnicom Italije, jer kako kaže, kao student italijanskog jezika i književnosti, koristi priliku da svoje znanje usavrši. Takođe, ističe da Crnu Goru s ponosom predstavlja, te da joj mnogo znači podrška iz rodnog grada.