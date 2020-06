Četkice za šminkanje čistite deterdžentom i maslinovim uljem

Prljavština i ulje sa kože, u kombinaciji sa puderom koji se nakupi u četkicama za šminkanje, može da izazove iritaciju kože lica i dovede do češćeg nastajanja bubuljica. Zato je važno da četkice za puder i one za nanošenje sjenki za oči, redovno perete. Šta to podrazumijeva? Vizažisti preporučuju da to činite dvaput nedjeljno.

Za to možete da koristite profesionalna sredstva koja se kupuju u parfimerijama, ali odlično će poslužiti i sastojci koje imate kod kuće. Potrebni su vam običan deterdžent za sudove i maslinovo ulje. Pomiješajte ih u posudi, s tim što dodajete sasvim malo ulja. Važniji je deterdžent, koji treba da posluži kao sredstvo za dezinfekciju. Djelotvoran je i dječji šampon, zbog svojih blagih svojstava.

Na dno posude stavite neku reljefnu podlogu, umočite četkice u mješavinu, glavom ka dolje, i vrtite ih po podlozi. Tokom trenja ispašće sva prljavština i prah “zarobljen” među dlakama. Na kraju četkice dobro isperite, da biste uklonili sav sapun.

Takođe, nemojte da zaboravite da ih potom i osušite, kako se u njima, zbog vlage, ne bi stvorile bakterije. Dovoljno je da ih nakon pranja malo tapkate po papirnom ubrusu, a potom ostavite da se potpuno osuše.